О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Помочь Правмиру
Помочь Правмиру
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Пленум Межсоборного присутствия одобрил проекты документов о монастырях и браке

|
25 января. ПРАВМИР. Проект Положения о монастырях и монашестве Русской Православной Церкви одобрен по итогам пленума Межсоборного присутствия Русской православной церкви, прошедшего 23 – 24 января 2017 года.
Пленум Межсоборного присутствия одобрил проекты документов о монастырях и браке
Фото: Московская патриархия

Кроме того, одобрен проект документа «О канонических аспектах церковного брака».

Документы одобрены с учетом поправок, высказанных и поддержанных членами Пленума. В дальнейшем они будут направлены в Священный Синод для возможной передачи на рассмотрение Архиерейского Собора, сообщает сайт Московского Патриарха.

Данные проекты были созданы комиссией Межсоборного присутствия по вопросам организации жизни монастырей и монашества и комиссией Межсоборного присутствия по вопросам церковного права.

Оба документа стали одними из самых обсуждаемых в последние годы и прошли через публичную дискуссию в епархиях и Интернете дважды, напоминает Патриархия.

Оставить комментарий к проектам документов мог любой желающий. Затем все поступившие отзывы были систематизированы аппаратом Межсоборного присутствия и изучены редакционной комиссией Межсоборного присутствия, работавшей под председательством Святейшего Патриарха Кирилла.

Теги:
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Открылся пленум Межсоборного присутствия
Открылся пленум Межсоборного присутствия
Новостная служба "Православие и мир"

Пленум рассмотрит два проекта документов: «Положение о монастырях и монашествующих» и «О канонических аспектах заключения церковного…

Патриархия составила список профессий, которые не совместимы со священством
Патриархия составила список профессий, которые не совместимы со священством
Новостная служба "Православие и мир"

Священники не могут быть врачами, певцами, бизнесменами и госслужащими

Протоиерей Всеволод Чаплин исключен из состава Межсоборного Присутствия
Протоиерей Всеволод Чаплин исключен из состава Межсоборного Присутствия
Новостная служба "Православие и мир"

Соответствующее решение принято на заседании Священного Синода

Благотворительный фонд
Динара Мухтарова: снова двигаться
Динара Мухтарова: снова двигаться
91% собрано / 30700 руб. осталось
Кирилл Серегин: встать на ноги, чтобы вырастить сына
Кирилл Серегин: встать на ноги, чтобы вырастить сына
79% собрано / 122030 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
Путин рассказал о создании технодолин, а Голодец – о дуальном обучении
Новостная служба "Православие и мир"

25 января в России отмечают день российского студенчества

"
Патриарх Кирилл открыл в Кремле 25-е Международные Рождественские чтения
Новостная служба "Православие и мир"

Церемония прошла в Государственном Кремлевском дворце

"
Прохожие спасли колясочника, упавшего в реку в Невинномысске
Новостная служба "Православие и мир"

Мужчина упал с моста из-за того, что в гололед коляска потеряла сцепление с дорогой

Все статьи автора
Статьи Дня
Нюта Федермессер: Если завтра меня собьет машина, все будет работать
Валерия Потапова

Основатель фонда «Вера» о невероятных переменах в бюджетных хосписах

Не иудеи, но ленинцы
Редакция портала "Православие и мир"

Историки и священники отвечают вице-спикеру Госдумы Петру Толстому

О черте оседлости и пыльных шлемах
Сергей Худиев

Из Троцкого такой же иудей, как из Сталина - православный

самое читаемое

Уйти после «Отче наш», не оглянувшись30,721

Когда закончатся деньги, меня ждет медленная смерть27,598

– Алло, это Иисус18,389

Как и почему изымают детей из семей16,980

“Ты ребенок – ты никто, молчи и делай, что взрослые скажут”12,388

“Марш женщин на Вашингтон”: проабортная идеология и бремя абсурда7,939

Светлана Дель забрала из приюта шестилетнюю дочь6,428

Земля на пороге и нож в дверном косяке5,887

Мама, можно, я останусь на ночь?5,053

Нюта Федермессер: Если завтра меня собьет машина, все будет работать3,352

лучшие авторы

Новостная служба33,134

Инокиня Евгения (Сеньчукова)30,721

Анна Бессарабова27,598

Хавьер Кремадес18,389

Валерия Михайлова16,980

Ксения Кнорре Дмитриева15,433

Сергей Худиев8,329

Ксения Волянская5,887

Наталья Ялтанская5,870

Валерия Потапова3,137

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть