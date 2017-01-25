Пленум Межсоборного присутствия одобрил проекты документов о монастырях и браке

25 января. ПРАВМИР. Проект Положения о монастырях и монашестве Русской Православной Церкви одобрен по итогам пленума Межсоборного присутствия Русской православной церкви, прошедшего 23 – 24 января 2017 года.

Кроме того, одобрен проект документа «О канонических аспектах церковного брака».

Документы одобрены с учетом поправок, высказанных и поддержанных членами Пленума. В дальнейшем они будут направлены в Священный Синод для возможной передачи на рассмотрение Архиерейского Собора, сообщает сайт Московского Патриарха.

Данные проекты были созданы комиссией Межсоборного присутствия по вопросам организации жизни монастырей и монашества и комиссией Межсоборного присутствия по вопросам церковного права.

Оба документа стали одними из самых обсуждаемых в последние годы и прошли через публичную дискуссию в епархиях и Интернете дважды, напоминает Патриархия.

Оставить комментарий к проектам документов мог любой желающий. Затем все поступившие отзывы были систематизированы аппаратом Межсоборного присутствия и изучены редакционной комиссией Межсоборного присутствия, работавшей под председательством Святейшего Патриарха Кирилла.