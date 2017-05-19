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По прибытии мощей Николая Чудотворца в Россию на летном поле аэропорта отслужат молебен

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19 мая. ПРАВМИР. Молебен в честь прибытия мощей Николая Чудотворца в Россию отслужат прямо на летном поле аэропорта.
По прибытии мощей Николая Чудотворца в Россию на летном поле аэропорта отслужат молебен
Фото: Юлия Кузьмина, aex.ru

Мощи святителя Николая Чудотворца прибудут в аэропорт Внуково-3 21 мая в 16.00. После встречи духовенством города Москвы ковчега с мощами будет отслужен молебен на летном поле, сообщает сайт организаторов принесения святыни

Мощи святителя Николая доставят в Москву глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, мэр Бари Антонио Декаро и губернатор провинции Апулия Микеле Эмилиано. Вместе с ними будет несколько представителей Римско-католической церкви, в том числе настоятель Базилики падре Чиро Капотосто.

В 18.00 того же дня ковчег с мощами прибудет в Храм Христа Спасителя. Святыню встретит Святейший Патриарх Кирилл и духовенство города Москвы. Встреча состоится со стороны улицы Волхонка. После этого ковчег будет внесен в храм, где будет совершено всенощное бдение. После богослужения молящиеся в храме смогут поклониться святыне.

22 мая в в Храме Христа Спасителя состоится Божественная литургия у мощей святителя Николая.

По информации организаторов, с 21 мая по 12 июля святыня будет находиться в Москве, а с 13 по 28 июля — в Санкт-Петербурге. В понедельник, 22 мая, доступ паломников к мощам в храме Христа Спасителя будет организован с 14.00 до 21.00. В последующие дни верующие смогут поклониться святыне 12 часов в сутки: с 8.00 до 21.00. Также ежедневно здесь будет работать пресс-центр.

 

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