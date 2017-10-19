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По вине врача умер человек? Пусть продолжает лечить людей!

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Почему уголовные наказания за врачебные ошибки принесут вред самим пациентам. Врач объясняет это интернет-пользователям, которые уже три дня пишут эмоциональны посты про "ад в медицине".
По вине врача умер человек? Пусть продолжает лечить людей!

Вчера на Химкинском кладбище похоронили актера Дмитрия Марьянова. А пользователи соцсетей продолжают обсуждать уровень медицины в стране и врачебные ошибки. Первая версия СМИ, озвученная сразу после смерти – якобы “скорая помощь”, вызванная к актеру, отказалась ехать из-за перегруженности. Эта новость подняла волну критики в социальных сетях, которая до сих пор не утихает.

“Просто чудовищные отговорки скорой помощи. Да, какой бы он ни был, “скорая” должна оказать помощь! Врачи, они на это и есть – врачи! Или у нас полнейшее беззаконие. Когда-нибудь они понесут ответ за свои злодеяния”, – пишет Татьяна Пескова.

С ней согласна Марина Усламина: “У нас во всей стране ад, а не медицина!”.

“Кто еще должен помереть от того, что “скорая помощь” не приехала или отказалась приехать, чтобы на эту проблему обратили внимание?”, – говорит Александр Гутин.

 

Проверка действий скорой помощи началась в тот же день. Во вторник в министерстве здравоохранения Подмосковья сообщили, что нарушений в работе операторов скорой не было: вызов был принят, но заявитель сам отменил его через 12 минут после первого звонка.

Хотя вины медиков в смерти актера, видимо, нет, сообщения в СМИ заставляют врачей поднимать проблему врачебных ошибок. Врач Мария Евдокимова рассказывает, почему каждый доктор имеет право на работу даже после самой страшной ошибки. Той, которая стоит человеку жизни:

“Этот пост навеян очередной волной журналистских рассуждений на тему «врач-убийца».

Сейчас поговаривают о том, чтобы ввести в УК РФ отдельную статью касаемо наказания за врачебные ошибки. Многие россияне при этом хлопают в ладоши и говорят: «Давно пора!» А в прессе продолжают упорно создавать образ «врача-убийцы». Почему же это может негативно отразиться на здоровье нации и на состоянии медицины в целом, которая и так у нас не в расцвете?

Сначала давайте разберёмся с тем, что же такое «врачебная ошибка». Врачебная ошибка – это не та ситуация, когда врач специально не оказывает медицинскую помощь или намеренно причиняет вред пациенту.

Врачебная ошибка – это добросовестное заблуждение, когда врач считает, что надо идти по одному алгоритму в диагностике и лечении, а на самом деле, из-за того, что симптомы похожи или методов диагностики не хватает, или потому, что врач после пяти дежурств недостаточно внимательно осмотрел пациента, или потому, что не хватило знаний (а все знать невозможно), или потому, что пациент скрыл часть информации (ненамеренно порой), надо было идти по другому алгоритму, и диагноз был поставлен неверно, и вследствие этого было назначено неверное лечение.

Во всем мире существует страхование врача от врачебной ошибки, и врач несёт финансовую, а не уголовную ответственность. В нашей стране же ответственность уголовная. К чему это приводит?

  •      Врачи не признают свои ошибки, их не исправляют и не разбирают (хотя ошибаются все без исключения, независимо от стажа и квалификации). А ведь признание ошибок и тщательный разбор ситуации поможет в итоге избежать подобного в дальнейшем.
  •      Все действуют по принципу «пишем историю болезни для прокурора» и «чем больше назначишь пациенту лекарств и анализов, тем меньше вероятность в случае судебного иска проиграть».
  •      Врачи на всякий случай пишут бесконечные мед. отводы от прививок, когда это не нужно.

Перечислять можно долго, но суть одна. Работать по принципу «лишь бы не было уголовного преследования». В результате страдает кто? Пациент. Те же самые пациенты, которые в случае обсуждения врачебной ошибки кричат «Сжечь его! Посадите на 20 лет!», получают потери финансовые (лишние исследования и избыточное лечение), потери моральные (пациента надо запугать как следует, чтобы больше анализов сделал и больше лекарств пил, и в случае чего помнил – его же предупреждали о рисках осложнений), потери временные, при этом риск врачебной ошибки, как ни странно, ещё больше повышается.

Врач находится в состоянии постоянного прессинга со стороны государства, руководства, пациентов. Жалобы в стиле «он не принял нас после приема», «недостаточно улыбался на приеме», «не назначил нам то, что мы хотели» усиливают давление на врача. В результате – синдром выгорания и повышение риска ошибок.

Ну, так что же, вообще не наказывать за ошибки и просто по головке гладить?

У нас нет чётких протоколов лечения и диагностики, начало из составления положено, но пока это не принимается во внимание.

Нет четкой оценки качества работы врача.

Нет тех зарплат, с которых спокойно можно платить страховку от врачебной ошибки.

Нет ничего того, что могло бы помочь подходить к ситуации беспристрастно. Но, все равно, при этом единственный выход – это сменить уголовную ответственность на финансовую. Потому что пока получается так, что врач, который 20 лет работал качественно, и которого ценили и уважали пациенты, сделав на 21-м году одну, но серьёзную ошибку, или даже не ошибку (например, не диагностирует перитонит, которого ещё не было на момент осмотра, а начался он через два часа), получит на выходе свою сломанную жизнь и конец карьеры (а мог бы сделать выводы и спасти жизнь ещё тысячам людей).

Так что же, скажете вы, если по вине врача умер человек, этот врач должен продолжать работать? Да, скажу я, потому что недопустима халатность, а врачебные ошибки были, есть и будут. Это нужно принять как факт, разбирать их, исправлять или делать выводы. Но не спускать всех собак на врачей.

Тем более что медицина – наука не точная. И течение болезни может быть разным. И осложнения могут начинаться через несколько часов после осмотра доктора. И прежде, чем вы попытаетесь попасть в кабинет к врачу после окончания его приема, потому что «вам надо сейчас и до этого было некогда», или «мы с острой болью», подумайте, а не станете ли жертвой врачебной ошибки именно вы из-за банальной усталости доктора?

И прежде, чем вы хотите спустить всех собак на врача, который оступился, подумайте, что бы делали вы, если бы в вашей специальности за любую ошибку вам грозило уголовное наказание и каждая ваша ошибка могла бы стоить вам карьеры и сломать жизнь вашей семье и вашим детям?

А вот халатность – это другой вопрос, она недопустима и требует именно уголовного наказания”.

Источник – Фейсбук Марии Евдокимовой

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