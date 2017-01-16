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Победитель конкурса «Чудо-2106»: У меня все перевернулось в жизни

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В декабре на «Правмире» прошел конкурс рассказов читателей о чудесах 2016 года. Редакция отобрала 7 историй, которые были опубликованы в предрождественские дни. Победителем конкурса «Чудо-2016» стала москвичка Нина Александрикова, многодетная мама. От «Правмира» победителя поздравил протоиерей Александр Ильяшенко, которому Нина рассказала, что именно перевернуло ее жизнь.
Победитель конкурса «Чудо-2106»: У меня все перевернулось в жизни
Нина Александрова. Фото: Тамара Амелина

Семья Александриковых полным составом пришла в храм Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря, где протоиерей Александр Ильяшенко вручил Нине приз за победу в конкурсе. Нина получила книги, выпущенные издательством «Православие и мир», и сборник сказок «Счастливый принц» с автографом и пожеланиями автора издания протоиерея Александра Ильяшенко.

Фото: Тамара Амелина

Фото: Тамара Амелина

Нина была счастлива: она давно мечтала познакомиться со священником Александром Ильяшенко, его статьи на Правмире всегда помогают ей понять что-то важное о себе и мире, преодолеть сложные обстоятельства и примириться с горестями.

Нина тоже принесла подарки для редакции портала, в том числе сборник своих стихов «Все было. Все есть. Все будет». Книгу издали ее друзья, в предисловии есть такие слова: «Нина своими стихами, своими разговорами, поведением и образом жизни дала нам толчок к изменениям, оживила наши мысли и заставила задуматься о жизни».

Нине – 32 года, она живет в Москве, по образованию она юрист. А еще Нина – многодетная мама, у нее – трое сыновей. Старшему Ване – тринадцать лет, а  близнецам Саше и Вове – по  пять.

На получение приза за победу в конкурсе Нина пришла с мужем и сыновьями. Фото: Тамара Амелина

На получение приза за победу в конкурсе Нина пришла с мужем и сыновьями. Фото: Тамара Амелина

После появления близнецов в жизни Нины появилось место и для активной  благотворительности. Она стала писать тексты для различных проектов.

«Когда твои дети рождаются, сами не дышат, и их сажают на аппарат ИВЛ прямо на твоих глазах в родблоке, ты как-то по-другому начинаешь смотреть на жизнь, – рассказывает Нина. – У меня в ней все перевернулось.

Другое дело, что первые два года я вообще не могла делать ничего, кроме как ухаживать за близнецами. Сначала реанимация, потом дохаживание в Тушинской больнице, где детей не разрешали даже разворачивать. Я  вытребовала себе лишние два часа, чтобы находиться с моими мальчиками. Потом ездили то к одним специалистам, то другим.

Близнецы. Фото из личного архива Нины Александриковой

Близнецы. Фото из личного архива Нины Александриковой

Узнав, что у меня редкая группа, я начала сдавать там кровь.

Когда фонд «Вера» начал бороться за то, чтобы родственников пациентов пускали в реанимацию, я подключилась и к этому. Потому что сама помню невыносимое чувство бессилия: когда дети лежат, а ты не можешь к ним зайти.

Потом я начала писать тексты к сборам помощи. Стараюсь, чтобы люди, прочитав их, смогли по-другому на себя посмотреть или пожертвовать  деньги нуждающимся. При этом совсем не важно, стоит там моя фамилия или нет».

Когда был сбор средств для семьи, где детей, оставшихся без родителей, воспитывает бабушка, Нина написала сказку, из которого потом вырос ее собственный благотворительный проект. С ним Нина выступила в детском саду, и собирается поехать в детский дом.

Младшие дети-близнецы. Фото: Тамара Амелина

Младшие дети-близнецы. Фото: Тамара Амелина

Три года назад Нина стала ходить в храм. На пути к воцерковлению ей помог Правмир. «Среди любимых авторов у меня – отец Александр Ильяшенко, отец Сергий Круглов, отец Игорь Прекуп, отец Феодорит (Сеньчуков). Нравятся статьи Владимира Берхина, пронзительные материалы Елены Кучеренко», – рассказывает Нина. Конец года у Нины и ее семьи был насыщенный и времени на чтение не оставалось.

А тут со старшим сыном-подростком возникли трудности, родители вспомнили, что видели на Правмире информацию про военно-патриотический лагерь «Рекрут». Стали искать подробности, и на глаза им попался анонс конкурса «Чудо-2016».

«В итоге – все так замечательно сложилось: сын довольный, что побывал в лагере, а я увидела свой рассказ на Правмире – это самый большой приз для меня!», – говорит Нина.

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Фото: Тамара Амелина

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