Победителем конкурса имени Надежды Монетовой стал священник из Воронежской области

30 октября. ПРАВМИР. В Москве назван победитель V Всероссийского конкурса помощи бездомным имени Надежды Монетовой

Руководитель приюта для бездомных и инвалидов в селе Хреновое Воронежской области протоиерей Алексей Ботвинков стал победителем V Всероссийского конкурса помощи бездомным имени Надежды Монетовой. Премию в ходе Общецерковного съезда по социальному служению вручил епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, сообщает официальный сайт Московского Патриархата.

Протоиерей Алексей Ботвинков руководит приютом для бездомных, престарелых и инвалидов при храме святителя Митрофания в селе Хреновое Воронежской области с 2007 года. Сейчас в приюте живут 82 человека, среди которых 14 лежачих больных. С наступлением холодов в учреждении создадут дополнительные спальные места – тогда оно сможет вместить до 100 человек.

«С каждым годом количество бездомных увеличивается, и хотелось бы, чтобы в каждой епархии были такие приюты. Конечно, это очень трудно, очень ответственно, но я надеюсь, что это спасительно. По слову Спасителя, блаженны милостивые, и мы должны делиться милостью с теми, кто ее лишен, невзирая ни на национальную принадлежность, ни на вероисповедание. В наш приют мы принимаем всех», – отметил протоирей Алексей.

Сотрудники приюта не просто дают кров нуждающимся, но и помогают им восстановить документы и вернуться к нормальной жизни. За 10 лет работы учреждения там было восстановлено 152 паспорта, 140 страховых пенсионных свидетельств и 137 медицинских полисов, а также оформлено 168 пенсий по старости и инвалидности. Силами приюта были организованы операции для 16 человек. Курсы реабилитации в нем прошли 252 человека.

Алексей Ботвинов получил не только грамоту и памятный знак, но и денежную премию лауреата конкурса помощи бездомным имени Надежды Монетовой.

Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви проводит Всероссийский конкурс помощи бездомным имени Надежды Монетово с 2013 года. К участию в нем приглашаются приходские социальные работники Церкви, руководители, сотрудники и волонтеры православных и общественных организаций, а также государственных учреждений, помогающих бездомным.