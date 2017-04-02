Почему грешница оказалась впереди апостолов?

Священник Константин Камышанов размышляет о том, как быть честным с самим собой и с Богом.

Любить людей без Бога очень трудно. Поститься без Бога тоже невозможно и даже вредно. Понять Бога без любви совсем нельзя. Читаем в сегодняшнем Евангелии:

Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Подозвав двенадцать, Он опять начал им говорить о том, что́ будет с Ним: вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют Его; и в третий день воскреснет.

Тогда подошли к Нему сыновья Зеведеевы Иаков и Иоанн и сказали: Учитель! мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем попросим.

Как же так случилось, что апостолы не только не поняли Иисуса, но даже и не слышали Его?

Вспоминая Марию Египетскую, церковь напоминает нам о том, что Бог воспринимается не только умом. И даже, менее всего умом. Бог иррационален и постигается иррационально. То, что условно называют «сердцем» – лучший орган для постижения Бога. А пример Марии – пример такого сердечного сверхрациоанального общения с Богом.

Мария Египетская была, несомненно, талантлива сердцем. Как иначе можно объяснить то, что будучи полностью порабощена блудным грехом, она смогла услышать голос Божией Матери на входе в храм. Как она смогла ощутить на себе то, что Бог отталкивает ее от дверей храма?

Кто из наших современников и праведников слышит Божию Матерь? Кто из наших современных блудников, ощущает на себе руку Бога? Она только услышала голос неба, она еще и поняла его

Странно. Идут апостолы-праведники и не понимают Христа. Стоит Мария пред дверьми храма и ей все понятно. Апостолы идут за Христом в Иерусалим и боятся. Мария бежит за Христом в пустыню и радуется. Апостолы разбежались от креста. Мария с воодушевлением сама себя «распяла» в пустыне.

Как могла грешница оказаться впереди апостолов? Они видели и ели с Иисусом. Она ничего о Нем не знала. Они слушали Христа каждый день и могли всегда прикоснуться к Нему и не верили Ему, вплоть до воскресения. Ей достаточно было одного взгляда на икону, чтобы поверить сразу и безусловно.

В чем причина. Вспомним, кого более всех любил Господь? Иоанна. Почему? Потому что тот более других был полон любовью. Отсюда делаем заключение: Богу дороже всего любовь

Сегодня читается еще одно Евангелии, в котором рассказывается о другой блуднице, которая купила на все свои деньги драгоценного мира, возлила его ноги Христа, омыла их слезами и отерла волосами. И характерный диалог Христа с фарисеем. Фарисей был абсолютно прав, укорив Христа в том, что люди закона не общаются с людьми греха. Он был прав с точки зрения Закона. А Христос был прав с точки зрения того, что возвышается над законом – с точки зрения божественной любви.

Христос использовал покаяние блудницы для того, чтобы показать новую реальность отношений Бога и человека основанную , не договоре обмена услугами, не на Законе, не на меновых отношениях, а на бескорыстной любви. Блудница отдала Иисусу все что имела. Она ничего не ждала взамен. Она даже не смела стать пред Его лицом и только плакала стоя в ногах, возлежащих людей. Христос на ней показал новый образец угодника Божия – кающегося грешника, полного любви к Богу Точно также, Мария Египетская как только услышала голос Божией Матери и почувствовала в себе отблеск благодати Святого Духа, и тут же отдала Богу все то лучшее, что имела себя и свою любовь.

В истории человечества произошел тектонический разлом. Ушло время закона. Пришло время любви. И церковь, озирая подвиг любви, показывает нам образец такого нового человека любви – Марию Египетскую. Услышала и вняла. Вняла и сделала. Сделала и приняла венец. Приняла венец и вошла на небо. Была противна ангелам, а под конец жизни стала угодна даже хищному льву, который помог Герасиму вырыть ей могилу.

Что происходит с нами и нашим сердцем, если мы не слышим Бога, не понимаем Его, не служим Ему, не принимаем от Него свой венец и не входим с Ним в Царство Небесное?

Омертвение холодного сердца.

Прийти на Пасху с холодным сердцем есть страшное дело. На Светлую неделю многие с запозданием осознают что не допостился или, вообще, только-только начал поститься, как пост кончился. Еще страшнее осознать на Пасху то, что ты, стоя в церкви на пасхальной заутрене, остаешься чужим среди этой пасхальной радости. Глаз радуется службе, а сердце или спит или едва трепещет и сонливость гонит прочь из храма. Пустой пост обвиняет человека, у которого нет дел любви и обнаруживает его сердце, чуждое Богу.

В эту неделю всем тем, кто не умеет любить следует подумать о том, что без любви все наши достоинства – прах. Без любви Богу не нужен наш пост. Без любви мы сами не нужны Богу. Да и Бог без любви, человеку тоже не нужен. Жизнь без сердца это беспрерывная боль и усталость. Без любви человек живой труп.

Неделя Марии Египетской – предпоследняя неделя поста. Начались эти недели с теории, а оканчиваются практикой. Вот, все тайны нам открыты, и языками ангельским мы можем молиться, а где любовь? Где дела? И какой плод этого поста мы покажем Христу? Эта неделя есть экзамен посту. В последнюю неделю уже будет не до того. Там ожидается полное погружение в драматургию последних дней жизни Христа и духовное соучастие в распятии и воскресении со Христом.

Но если у нас не включилось сердце, как оно включилось у Марии Египетской, то какое там соучастие в распятии и воскресении? Наше следование за Христом будет театральным перфомансом, а не реальным переживанием. Мы непременно разбежимся, как те ученики, которые шли за Христом в Иерусалим, сами не зная для чего. И тогда, последняя неделя поста принесет нам лишь тяготу, усталость, приступы голода, головокружение и тяжелую голову.

Но скажите, как же можно жить без сердца? Жить, не внимая ему, жить, не понимая его, жить, не ощущая в нем Бога? Зачем тогда пришел Христос, зачем Он, тогда, воскрес и зачем, тогда, сошла на нас благодать Святого Духа? Без всего этого мы в лучшем случае, фарисеи. Это в лучшем случае. Ни то ни се. Ни поста, ни Пасхи. Пасха без любви – обжорство. Пост без любви – лицемерие. Зачем эти бессмысленные подвиги и убытки?

Надо быть честным с самим собой и с Богом. Если Бог есть, значит, надо жить так словно Он есть. Если Он есть, и живешь так, словно Его нет, то ты живешь бессмысленно и теряешь вдвойне: и жертвы и виды на вечную жизнь.

Осталось всего одна неделя обычного течения поста. Это так мало. Это так много. Она посвящена всем работникам «одиннадцатого часа»

Кто успел придти только в одиннадцатый час, — пусть и тот не страшится за своё промедление.

Ибо щедрый Владыка принимает и последнего, как первого; успокаивает пришедшего в одиннадцатый час так же, как и работавшего с первого часа; и последнего милует, и о первом печётся; и тому даёт, и этому дарует; и дела принимает, и намерение приветствует; и деятельности отдаёт честь и расположение хвалит.

Мария Египетская пришла как работник одиннадцатого часа. И ее упокоил Господь. И ее помиловал. И ее одарил. И ее принял. Только за то, что она Его полюбила честно и всей душой. Ведь она ушла в пустыню не ради тяготы и мучений. Она ушла в пустыню по любви, потому что там, в ее тишине, она могла быть с Богом в неразлучном общении и наслаждаться близостью Бога без суеты и рассеянности

– Марфа! Ты заботишься и суетишься о многом; а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее

Эти слова Иисус сказал другой Марии, но они, проникнув сквозь века, достигли ушей Марии Египетской и сделали ее счастливейшим человеком на земле, сердце которого наполнилось самой высокой божественной любовью. Эти слова достигли и наших ушей, как их достигли и слова жития Марии Египетской. Вот мы все услышали, все нам стало понятно. Осталось само трудно и почти не выполнимое – связать мысли, любовь и действие так, как это сделала Мария Египетская

Из рассказа Марии Египетской о самой себе и о том, как она беседовала(!) с Богородицей:

Обещаю Тебе с этого времени уже не осквернять себя более никакою плотскою скверной, но как только увижу Древо Креста Сына Твоего, отрекусь от мира и тотчас уйду туда, куда Ты как Поручительница наставишь меня».

И когда я так помолилась, почувствовала вдруг, что молитва моя услышана. В умилении веры, надеясь на Милосердную Богородицу, я опять присоединилась к входящим в храм, и никто не оттеснил меня и не возбранил мне войти. Я шла в страхе и трепете, пока не дошла до двери и сподобилась видеть Животворящий Крест Господень.

Так познала я тайны Божии и что Бог готов принять кающихся. Пала я на землю, помолилась, облобызала святыни и вышла из храма, спеша вновь предстать пред моей Поручительницей, где дано было мной обещание. Преклонив колени пред иконой, так молилась я пред ней:

«О Благолюбивая Владычице наша Богородице! Ты не возгнушалась молитвы моей недостойной. Слава Богу, приемлющему Тобой покаяние грешных. Настало мне время исполнить обещание, в котором Ты была Поручительницей. Ныне, Владычице, направь меня на путь покаяния».

И вот, не кончив еще своей молитвы, слышу голос, как бы говорящий издалека: «Если перейдешь за Иордан, то обретешь блаженный покой».

Мария услышала, и сделала в полном согласии с тем, как услышала:

Я тотчас уверовала, что этот голос был ради меня, и, плача, воскликнула к Богородице: «Госпоже Владычице, не оставь меня, грешницы скверной, но помоги мне», – и тотчас вышла из церковного притвора и пошла прочь. Один человек дал мне три медные монеты. На них я купила себе три хлеба и у продавца узнала путь на Иордан.

На закате я дошла до церкви святого Иоанна Крестителя близ Иордана. Поклонившись прежде всего в церкви, я тотчас спустилась к Иордану и омыла его святою водой лицо и руки. Затем я причастилась в храме святого Иоанна Предтечи, съела половину от одного из своих хлебов, запила его святой Иорданской водой и проспала ту ночь на земле у храма. Наутро же, найдя невдалеке небольшой челн, я переправилась в нем через реку на другой берег и опять горячо молилась Наставнице моей, чтобы Она направила меня, как Ей Самой будет угодно. Сразу же после того я и пришла в эту пустыню».

Бог, творящий великие чудеса и великими дарованиями воздающий всем, с верою к Нему обращающимся, да вознаградит и читающих, и слушающих, и передавших нам эту повесть и сподобит нас благой части с блаженной Марией Египетской и со всеми святыми, Богомыслием и трудами своими угодившими Богу от века.

Наш Иордан всегда рядом с нами. Это граница между замкнутым миром самолюбия и миром открытой любви. И за пустыней далеко ходить не надо. Мы живем среди людей, как в пустыне, потому что когда нет любви и каждый сам за себя – это и есть пустыня среди людей, которые одиноки. Мария Египетская обрела в пустыне блаженный покой не потому, что там никого не было, а потому, что пустыня была наполнена Богом. Помолимся и мы Богу, чтобы Он и нам открыл блаженство в пустыне людей, через наполненность нашего сердца Богом, которая происходит от чистого сердца, приобретенного трудами и молитвой.

Скоро Пасха. Одна неделя до Страстной это так много и это так мало, но достаточно для входа в Царство Небесное. Мария вошла в него всего за один день имея всего три хлеба и любовь. Хлеб у нас есть. Мы можем купить очень много хлеба. Неужели, сытость, в самом деле помеха любви? Помолимся, чтобы Господь не оставил и нас без любви и даровал любви гораздо больше чем хлеба. Без любви мы никто. Без любви жизнь страх и мука. Без любви это, вообще, не жизнь, а земная фаза смерти.

Подошла последняя деятельная неделя Великого поста. Помолимся Богу и преподобной Марии, что бы и нас коснулась благодать Святого духа, родила в нем любовь, любовь – действие, действие – плод, плод -Божию милость и упокоение в Боге. Упокоение сердца в Боге – чистую радость Пасхи.