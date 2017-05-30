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Почему людей не оповестили об урагане

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Начальник управления информации МЧС России Алексей Вагутович: «А почему мы должны? Информация дается — кто хочет, тот ее получает. А если вы читать не умеете, мне что с вами делать тогда?»
Почему людей не оповестили об урагане

Что случилось?

В социальных сетях обсуждают прошедший в столице ураган. Все говорят об отсутствии традиционных SMS-сообщений от службы МЧС и других оповещений.

Правда ли, что москвичей не проинформировали про грядущий ураган?

Информация об урагане была доступна на сайте столичного МЧС лишь 29 мая. За день, 28 мая было опубликовано сообщение о том, что 29 мая 2017 года на территории города Москвы опасные природные явления не прогнозируются. В качестве неблагоприятных природных явлений были отмечены порывы ветра до 22 м/с (при этом ГОСТ относит к опасным метеорологическим явлениям ветер со скоростью выше 14 метров в секунду).

Сообщение МЧС в Твиттере также предупреждает о дожде и сильном ветре.

Об урагане также предупреждали по телевидению.

Больше всего жалоб – на отсутствие SMS-рассылки от МЧС, которую многие не получили.

Сотовые операторы считают, что это вина МЧС. Многие жители Москвы вообще не получили уведомления. Те, кто получил, были проинформированы о надвигающихся дожде и грозе. Некоторые получили SMS уже после урагана.

Была ли SMS-рассылка об урагане в Москве 29 мая 2017 года?

Начальник управления информации МЧС России Алексей Вагутович заявил «Медузе», что москвичей достаточно проинформировали про ураган в Москве.

«Информирование было достаточным. Было организовано SMS -информирование, и все операторы получили необходимый текст для рассылки. Помимо SMS, информация давалась в СМИ», — сказал Вагутович. При этом он заметил, что SMS -рассылка это «не панацея».

По словам Вагутовича, население информировали и другими способами, в том числе при помощи бегущей строки в транспорте и соцсетей.

В пресс-службах компаний «Мегафон» и МТС «Медузе» заявили, что параметры рассылки по абонентам определяются в МЧС. «Именно МЧС определяет, в каких районах находятся люди, которым необходимо отправить предупреждения», — подчеркнули в «Мегафоне». «МЧС может информировать абонентов без участия оператора — с помощью специальной платформы и контент-провайдера. Параметры рассылки определяются МЧС», — отметили в МТС. Пресс-служба «Вымпелкома» («Билайн») оказалась недоступна для комментариев.

«По радио и телевидению сообщалось, что оранжевый уровень опасности», — настаивает представитель МЧС. На вопрос, как предупреждать тех, у кого нет телевидения и радио, Вагутович сказал: «А почему мы должны? Информация дается — кто хочет, тот ее получает. А если вы читать не умеете, мне что с вами делать тогда?»

Что значит – кто хочет? Можно как-то на нее подписаться?

Нет. По желанию населения, если сами абоненты захотят, такие SMS приходить не могут. Нельзя также отказаться от оповещений, рассказал ранее порталу МЧСМедиа начальник управления организации информирования населения НЦУКС МЧС России Сергей Фофанов. Отдельной подписки на рассылку и дополнительных настроек телефона не требуется.

Кроме того, самостоятельно ведомство рассылкой не занимается.

А кто же тогда рассылает?

МЧС информирует население при непосредственной поддержке операторов сотовой связи. Информацию о неблагоприятных погодных явлениях получают от ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». После этого старший оперативный дежурный Главного управления МЧС России по Москве принимает решение об информировании людей.

Далее информация передаётся операторам сотовой связи, которые делают SMS -рассылку или сообщают данные абонентам с помощью технологии Cell Broadcast.

То есть, операторы виноваты в том, что рассылка не доходит?

Транслирование ограничивается только технологическими возможностями оператора по одновременной SMS -рассылке. Согласно имеющейся статистике, в среднем рассылку получают от 250 000 до 1 800 000 абонентов, сообщили  The Village в МЧС России.

От чего же зависит, получу я сообщение о шторме или нет?

После попадания сообщения к оператору, он принимает решение об отправке сообщения абонентам исходя из своих технических возможностей.

Обычно рассылка производится среди всех московских абонентов.

Технологические возможности у операторов различны, например у МТС и «Вымпелкома» они не позволяют осуществлять рассылку только в пределах Москвы, поэтому трансляция распространяется и на Москву, и на Московскую область.

По словам начальника управления организации информирования населения НЦУКС МЧС России Сергея Фофанова «Мегафон» занимает  лучшее положение, так как может оповещать население по заданному радиусу. МЧС может указать точку происшествия и радиус в 300 метров, и оператор известит абонентов, находящихся в близкой позиции. «Билайн», «Теле 2» и «МТС», к сожалению, работают на региональном уровне. О ЧС муниципального уровня они не информируют.

Однако есть зоны, где нет сотовой связи вовсе – отправлять сообщение «в леса» нет смысла, оно не попадет к адресату.

Но МЧС обязана информировать – есть ведь какой-то закон?

С 2010 года активно ведется взаимодействие МЧС с операторами сотовой связи. Тогда были заключены договоры об информировании населения через SMS о возникновении и об угрозе чрезвычайных ситуаций – это касается и дорожных ситуаций. На Федеральном уровне соглашение зафиксировано между министерством и операторами, а регламент подписан НЦУКС МЧС с одной стороны, с другой – компаниями, предоставляющими услуги связи.

Однако в условиях договора, подписанного в 2010 году, содержится описание технических условий для оповещения – состояние аппарата (включен или нет), учитывается рельеф местности.

14 июля 2013 года вступили в силу изменения в федеральные законы «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и «О гражданской обороне», которые предусматривают создание единой системы оповещения на всех уровнях административного устройства – от местного до федерального.

Тем не менее, SMS-сообщения – лишь один из способов доведения информации.

То есть рассчитывать на SMS-рассылку не стоит?

В ситуации, когда нет других источников оповещения, рассылка может стать единственным, а иногда спасительным способом доведения информации. Однако первичными по-прежнему остаются СМИ и интернет-ресурсы.

Можно ли еще как-то получать сообщения о чрезвычайной ситуации?

Да. Можно получать электронную рассылку от МЧС. Вам потребуется зайти на сайт МЧС. На этой интернет-странице в самом низу левой колонки есть окошко «Подписка на рассылку». В эту строку нужно ввести адрес электронной почты и нажать на иконку «Подписаться».

В результате урагана в Москве и Подмосковье 29 мая погибли как минимум 11 человек, более 50 получили травмы; повреждены сотни автомобилей и объекты инфраструктуры.

МЧС вовремя не организовало достаточное оповещение горожан о шторме, предупредив на сайте, в Твиттере только о грозе и сильном ветре. SMS-сообщения многие не получили. Впоследствии ведомство и сотовые операторы возложили ответственность за некачественное оповещение жителей друг на друга.

Вечером 29 мая МЧС РФ открыло горячую линию для «информационной и психологической поддержки граждан». Ее телефон: 8 (800) 775 17 17.

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