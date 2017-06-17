О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Российских родителей можно безошибочно узнать по крику на детей

, |
«Что ты делаешь! Совсем уже съехал?!» Прохожие вздрагивают и оборачиваются, хотя это уже обычная история: мама или папа орут на собственного ребёнка. Почему мы кричим на детей? У нас дрожат руки, глаза наливаются кровью… откуда все это? О том, как выходить из подобных ситуаций, рассказывает Дима Зицер, директор института неформального образования и школы неформального образования «Апельсин».
Российских родителей можно безошибочно узнать по крику на детей

Известная ситуация: никто так не кричит на детей, как наши соотечественники. Например, аэропорт, ожидание рейса, ребёнок расшалился или раскапризничался, и мама начинает возвышать голос. Возможно, мама боится, что о ребенке что-то не так подумают, и пытается ввести его «в русло»… Что делать?

– У меня будет один ответ. Он, возможно, покажется скучным – заниматься собой.

Российских родителей, к сожалению, действительно можно безошибочно узнать по сумасшедшему напряжению по отношению к детям, которое периодически вырывается криком. Происходит это потому, что какие-то модели поведения мы выдаем автоматически. Мы боимся за детей, мы ужасно боимся за себя и очень боимся той опасности, которая, на наш бессознательный взгляд, существует вокруг нас.

Это два совершенно противоположных представления, которые мы умещаем в себе, – мир вокруг опасен или дружественен. На уровне философского рассуждения большинство родителей хотят, чтобы дети представляли себе мир как открытый, умели с ним взаимодействовать и так далее. Но на уровне модели мир воспринимается нами как опасный. Мы этому научены, и мы это выдаем.

Причин, почему с нами это происходит, очень много. Но причина номер один – это устоявшиеся с детства модели поведения. На нас так кричали, потом мы много раз наблюдали, как кричали на других. Много раз в детстве и в подростковом возрасте мы наблюдали ситуации опасности, мы смотрели про это фильмы и, в конце концов, как губка, вобрали в себя все это за свою историю взросления и становления.

Происходит удивительная вещь: в возрасте четырнадцати-пятнадцати лет 90% известных мне людей произносят сакраментальную фразу: «Я никогда не буду воспитывать своих детей так, как воспитывали меня». И что происходит в двадцать пять? Неизвестно откуда снова вылезают эти модели.

Поэтому, если мы ответственные родители, нам нужно этими моделями заниматься. Нам нужно в какой-то момент сказать себе: «Стоп». Остановись, сделай глубокий вздох.

Почему глубокий вдох? Потому что это дает полусекундную паузу – и в эти полсекунды мир меняется. И ситуация поворачивается совершенно другой стороной.

«Мама, можно мороженое?» Если я на автомате сказал: «Нет», то я уже сказал «нет». Если же я сделал глубокий вдох, появляется огромный шанс, что я отвечу: «Да» – подарю себе удовольствие, подарю ему удовольствие.

Или очень-очень непростая ситуация: предположим, я – родитель – утром иду по лестничной клетке. Ребенок в чудесном настроении прыгает на одной ножке и поет. Мимо проходит соседка, шипит на него, и в этот момент я в угоду соседке шикаю на ребёнка.

Мне нужно учитывать мнение соседки. И сообщение номер один, которое я передаю ребёнку: «Соседка важнее тебя». Сообщение номер два: «Я в любую минут готов тебя предать». Потому что, честно говоря, это предательство: только что мы были в близких отношениях, и вдруг я прыгаю от него, дистанцируюсь, я из этих близких отношений выскакиваю.

Что с этим делать? Рискну утверждать: если тут мама или папа замешкается и сделает глубокий вдох, то в эти доли секунды он получит ключ доступа к ситуации.

В эту секунду я могу улыбнуться соседке, улыбнуться ребенку, что-то шепнуть ему на ушко или сказать ей: «Извините, мы уже выходим». Короче говоря, взять ситуацию на себя, как и должен поступить взрослый, ответственный человек.

Дима Зицер

Большинство мам, которые кричат на ребенка, убеждены, что они защищают ребенка от мира. «Сейчас ты свалишься отсюда, что ты делаешь!», «Куда ты побежал на улицу, хочешь, чтобы тебя там кто-нибудь забрал?!» А ведь тот страх, который выливает на ребенка мама, на самом деле больше, чем опасность, которая исходит из окружающего мира.

– Да, но только печальная часть этой истории состоит в том, что мама делает это рефлекторно. И я абсолютно убежден: если мама в этот момент остановится, возьмет себя в руки – сядет, встанет, вздохнет – она, будучи взрослой умной женщиной, поймет, что вообще-то, никакой опасности нет. Опасность живет в ней.

«Что подумают о ребенке?» – другой достаточно частый мотив наших мам.

– Давайте доведем эту мысль до абсурда. Допустим, о ребёнке плохо подумают. Но давайте предложим нашим читателям сделать следующий шаг: «О ребёнке плохо подумают, и?» И ничего там нет. И мало того, что там ничего нет, но я ставлю своего самого близкого человека в зависимость от своих галлюцинаций, вот что происходит.

А ведь это, говоря современным словом, стопроцентный глюк: «Что обо мне сейчас думает человек напротив меня?» Я не могу этого знать, более того, я по себе знаю, что большей частью я совершенно не думаю про людей, которые сидят напротив меня. И опять, чья же это проблема, если я галлюцинирую?.. Уж точно не человека напротив.

Как выйти из галлюцинации, если это не психиатрия? Остановиться и ощутить себя здесь и сейчас! «Сейчас я с любимым человеком нахожусь в аэропорту, любимый человек в возрасте пяти лет прыгает на одной ножке и напевает песенку. Это всё».

Но вместо этого я испытываю самые разные странные позывы: у меня сдавливает горло, у меня потеют ладони, сухость во рту. И вот я уже не занимаюсь собой, а кричу на ребенка. Я унизил, обидел своего близкого человека – и разве мне стало легче? Мне стало намного хуже.

Дальше начинается этот сужающийся к центру лабиринт: мы ни от чего не освободились, и мы начинаем испытывать чувство стыда. Мы поступили нехорошо. Этот виток стыда, кошмара, – какой из него выход? Снова криком, снова насилием? Все это все равно вернется к нам, в нашу жизнь, нам снова станет от этого плохо, потому что, в определенном смысле, это как у наркомана, увеличение дозы. Сегодня ребёнку нельзя петь, завтра ему нельзя бегать, послезавтра – нельзя таким образом одеваться.

Я тут как раз наблюдал подобную сцену в аэропорту. Мальчик просто повис на перекладине в автобусе, который везет к самолету. И что началось!

При этом родители выглядели абсолютно адекватно. Но они просто выдавали рефлекс, они оперировали рефлексами, а вовсе не взрослым ответственным поведением.

Фото: 1pkins.livejournal.com

Фото: 1pkins.livejournal.com

Получается, что это напряжение – наше же напряжение, которое время от времени требует выхода?

– Да, и вырывается в таком кошмаре – направленное на детей.

Я могу рассказать случай из практики. Мне звонит женщина и рассказывает жуткую историю. Она с мужем-военным уехала по распределению в гарнизон далеко на юг России. Она остается на две недели с ребенком, а муж уезжает и возвращается раз в две недели.

Она говорит: «Понимаете, я реально схожу с ума. Дочке два с половиной года, но две недели назад я начала её бить». Браво, что она способна осознать это как проблему и попытаться с этой проблемой что-то сделать.

Она рассказала, что ребенок не делал ничего страшного. Просто в какой-то момент девочка взяла листочки, на которых она писала, и на обратной стороне что-то такое начирикала. Мама в этот момент в первый раз ее побила.

Я говорю: «Давайте вспомним шаг за шагом, как это было». И она вспоминает, как у нее перехватило дыхание, как она перестала дышать, как у нее затряслись руки, подкосились ноги. Для того чтобы выйти из этого жуткого состояния, она несколько раз дала ребёнку по разным местам. Повторю, причины тут могут быть разные – выливается все равно в одинаковую ситуацию.

Как мы из этого вышли? Так и вышли – через физические ощущения. Эта замечательная, очень умная и ответственная мама сообразила, что в тот момент, когда пересыхает горло, лучше выпить стакан воды, только надо заметить, что в горле у тебя пересохло. В тот момент, когда затряслись руки, может быть, руками нужно поболтать. Если ноги стали ватными, нужно сесть в этот момент.

Но нужно заметить это состояние, дать себе эти полсекунды, за которые я спрошу себя: «Что со мной?» Я обращу внимание, дышу я или нет. Я посмотрю на себя как бы стороны. Это очень просто: это мое тело, я про него всё хорошо понимаю и замечу, что у меня трясутся руки.

Почему я привожу этот пример? Я уж точно не настолько наивен, чтобы подумать: сейчас мы с вами напечатаем эту статью, и все люди от этого одного разговора начнут следить за собой. Однако это стопроцентный пример, насколько все проблемы с детьми находятся в нас самих. Во всяком случае, до поры до времени.

Почему до поры до времени? Потому что рядом с вами оказывается человек, который уже научился манипулировать, уже научился отрицать и вызывать в нас всякие неприятные эмоции, исподтишка делать гадости другим. Он уже научился беспричинной агрессии, потому что часто видел это от нас. А из этого выйти намного сложнее, хотя тоже возможно.

Поэтому давайте действовать, пока все находится в наших руках.

«Правмир» будет рад новым вопросам читателей, чтобы обсудить их в будущих публикациях.

Читайте также:

Теги:
, ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
Родители должны быть требователями, а не просителями
Родители должны быть требователями, а не просителями
Настя Дмитриева

Сесть и написать, готов я или нет, чтобы на моего ребенка кричали. Готов я или нет,…

В Томске мать до смерти избила ребенка за ошибки в домашнем задании
В Томске мать до смерти избила ребенка за ошибки в домашнем задании
Новостная служба "Православие и мир"

Семья погибшего мальчика не попадала в поле зрения соцслужб и не состояла ни на одном из…

Почему оценки загоняют ребенка в клетку – Дима Зицер
Почему оценки загоняют ребенка в клетку – Дима Зицер
Анна Уткина

Надо ли родителям оценивать своих детей и как жить в системе образования, где «двойки» и «пятерки»…

Благотворительный фонд
Помогите Филиппу самостоятельно дышать и говорить
Помогите Филиппу самостоятельно дышать и говорить
48% собрано / 2287974.08 руб. осталось
Срочное лекарство от меланомы  
Срочное лекарство от меланомы  
43% собрано / 128481 руб. осталось
Другие статьи автора
"
О «русском» японце и тысячах спасенных жизней
Дарья Менделеева

Про этого человека говорят, что его надо канонизировать, а он просто всегда поступал по-своему

"
Страстная седмица со стихами Бориса Пастернака. Великая Суббота. На Страстной
Дарья Менделеева

Мы выбрали одно стихотворение по настроению каждого дня

"
Страстная седмица со стихами Бориса Пастернака. Великий Четверг. Гефсиманский сад
Дарья Менделеева

Мы выбрали одно стихотворение по настроению каждого дня

Все статьи автора
Статьи Дня
Когда посреди храмового великолепия вдруг настигает одиночество
Денис Ахалашвили

Почему не надо этого бояться

Онколог Наталья Мякова: «Рак – это несчастный случай»
Катерина Гордеева

И почему без умения сострадать настоящего врача не бывает

Чудом жив: как искали Диму Пескова
Ксения Кнорре Дмитриева

Эти правила от “Лизы Алерт” помогут сохранить вашим детям жизнь

самое читаемое

Очередь к мощам святителя Николая: что говорят паломники34,501

Алексей Баталов: Я благодарю Бога…21,322

Чудом жив: как искали Диму Пескова14,052

«Batushka ответит»: Сейчас я бы снял ролик про деньги священников по-другому10,569

Здесь молятся и рожают9,798

Петр Мамонов: Что будем делать в четверг, если умрем в среду? (+видео)7,414

Москвичам рекомендуют не приходить к мощам Николая Чудотворца по субботам7,412

Онколог Наталья Мякова: «Рак – это несчастный случай»5,780

Протоиерей Артемий Владимиров – памяти Алексея Баталова5,354

Патриарх Кирилл: некоторые священники пытаются расколоть Церковь4,631

лучшие авторы

Ирина Якушева38,099

Новостная служба34,633

Анна Ольшанская21,313

Анна Уткина14,143

Ксения Кнорре Дмитриева13,929

Валерия Михайлова10,578

Алеся Лонская9,739

Петр Мамонов7,411

Катерина Гордеева5,730

Протоиерей Артемий Владимиров5,340

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть