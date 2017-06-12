Почему настоящая любовь внешне выглядит как равнодушие

Протоиерей Алексий Иродов о том, как любить реальных людей.

Стремление облегчить себе жизнь

Пост среди лета кажется наиболее неуместным, потому что лето, зимние посты тоже как-то не вовремя, ведь зима, и так есть нечего. И вообще, зачем их столько? Жизнь и так тяжелая, зачем ее отягощать искусственно?

Тем более теперь, когда ты в церкви, так хочется праздновать, чтобы было приятно. Стремление облегчить себе жизнь кажется нам справедливым , но именно это желание создает одну из главных опасностей на пути к Богу.

От стремления облегчить жизнь и случилось так, что более всего, современные христиане не хотят слышать о Христе. Он беспокоит, потому что сердце уже увлечено поиском спокойствия и уюта.

И много уже собрано «всего хорошего», «благодати». Все устроились, сердито ропщут, но сидят тихо. И если даже разыграется какая-нибудь трагедия, то – «Спаси господи», мы смиренные, все проигнорируем. Главное мир и безопасность! Осталось еще «досадные недоразумения». Отменить их, и тогда уж точно свобода!

Дело идет к тому, что слова Спасителя «и будете ненавидимы всеми за имя Мое» (Лк.21:17), станет внутренней проблемой христианских общин.

Разве черное стало белым?

Господь говорит: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся» (Мф.5:4) и «Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете. Горе вам, смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете» (Лк.6:25) Эти слова Спасителя указывают насколько остро нужно ставить проблему твоего личного греха. Когда ты уверовал, то мир вокруг тебя разве стал лучше? Когда ты переступил порог церкви, то разве черное стало белым? Разве мы уже спасены, а не в надежде?

Синайские Заповеди запрещают решать жизненные проблемы, искажая их первоначальную задачу. «Через забор». Чтобы быть правым, принимать в свое сердце человек должен не только лучшее или только хорошее. Различение как зла, так и добра одинаково важны и поучительны для человека. Человек должен поучаться от всей реальной полноты жизни. Перед собой нужно ставить только реальную проблему, и тогда только можно правильно ее решить. Стремление упростить или усложнить всегда ошибочно. Только цельная картина мира приближает нас к правде.

Спаситель говорит: «А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую;» (Мф.5:39)

Это означает, что человек, если хочет быть правым, не должен запрещать себе думать о плохом. Цельная картина мира может сложиться в нашем сознании только если она не испорчена фантазией.

Любить реальных людей

По отношению к познанию людей Спаситель говорит: «если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником» (Лк.14:26). Это означает, что любить нужно реальных людей. Любое искажение будет нарушением заповеди не лжесвидетельствуй.

В этом месте находится основная сложность для человека. Возлюбить означает возненавидеть? Это кажется противоречием, но противоречия никакого нет. Особенность нашего мира в том, что наше «все хорошо» или «все плохо» – это всегда только плод нашего субъективного хотения. Реальность всегда неопределенна. И люди в этой реальности так же неоднозначны и страшны, настолько, что даже «И враги человеку – домашние его» (Мф.10:36).

Это знание напрямую связано с любовью. Именно здесь любовь и нужна. Чтобы компенсировать собой всю тяжесть правды. Любовь позволяет нам впустить и удержать любую правду в наше сердце и оставаться святыми. Сохранять доброжелательность в любых условиях. «Будут брать змей; и если чтó смертоносное выпьют, не повредит им. (Мк.16:18)

Наша жизнь это задача, решить которую глобально у нас обязательно не получится. Но для христианина как раз это и не важно, потому что целью является не облегчить жизнь, а научить свое сердце, как найти правду. Без видения правды невозможно научится любить. Наши поступки это только цветы на «нашем огороде», они пройдут и их не будет. Только наш внутренний мир останется с нами навсегда, во внешнем мире все, что было нашим, заберут другие, остальное превратится в прах.

Любовь для человека неразрывно связана с познанием. Только достигнув любви можно правильно определить, что ты можешь сделать, а что не можешь.

Любовь наделяет человека способностью видеть мир, видеть не искажая. Понимать все глубины человеческого зла и при этом не пускаться в греховное творчество. Мы не знаем конечного смысла всех вещей, поэтому и наша попытка видеть только лучшее или все исправить – всегда невежество. Нам кажется что в мире нам нужно что-то делать, это не совсем так. Наши дела важны, но они не смысл нашего существования. Цель находится внутри нас, и состоит в том, чтобы правильно сформировалась наша душа.

Когда душа разрывается от бессилия

Каждый человек сталкивается с проблемой как относиться к очевидному факту греховной поврежденности всех людей. Человек сомневается. Робкие выбирают позицию ничего не замечать и занимаются прекраснодушием.

Те, кому чужда любовь, выбирают только первую ее часть – холодную мудрость, и становятся циниками. Их всегда можно опознать по резонерству и релятивизму. «Все в мире относительно, это все не важно, весь мир бардак, все плохие» – говорят они.

Хитрые прячутся за тем, что «всех прощают», скрывая за этой расплывчатой сладостью свое лукавство. Они требуют от окружающих тоже стать неопределенно-благостными и ничему не давать нравственную оценку.

Кроме видения правды, чтобы любить, нужно отличать грешника и его грех. Без этого мы не можем даже говорить, что мы христиане. Человек должен приучить себя различать: где сам человек, а где его грех – при помощи холодного рассудка. Иначе наши эмоции обязательно обманут нас. Грех человека уже осужден Богом. И наша задача только опознать его. Человек же, имеет свою честь перед Богом, а не перед нами, и ни осудить, ни оправдать мы его не можем.

Слишком часто нам приходится сталкиваться с такими поступками окружающих, которые мы сами делать бы ни за что не стали, поэтому и принять их мы не в силах. Душа разрывается от бессилия, но сделать ничего нельзя. Это тяжелее всего, тут может помочь только рассудок. Сделать ничего не можешь, но разделить для себя человека и его грех нас обязывает любовь, ради правоты в твоем сердце. Месть Господь оставил Себе. «…Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь (Рим.12:19) Если мы прощаем обидчика, то Бог все равно будет решать, что будет потом.

Для любви нужно просто вытерпеть

Только любовь способна удержать собою всю правду о человеке и человечестве. Найти ее и выдержать в себе острое противоречие между непреложной доброжелательностью к самому человеку и зрелищем безумия его греховного повреждения.

Принять не высокомерно, это значит не для того, чтобы его жалеть, понимать, спасать и т.д. Просто пустить. Равнодушно вытерпеть его самого и феномен его увечного бытия. Помочь ближнему нужно, но это уже отдельная история.

Для любви нужно просто вытерпеть и остаться доброжелательным, доподлинно понимая, что всё, что ты видишь кривым, никогда не станет ровным. А скорее всего даже будет ещё хуже.

Осудить при этом означает убить. Видеть только лучшее – прелюбодействовать, ничего не замечать, как будто и нет никакого греха – означает обокрасть ближнего тем, что не сказать ему, что он болен. Смешать правду с участием и состраданием, значит запутать себя. Нельзя путать свое и чужое, это запрещает заповедь «Не желай дóма ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, [ни поля его,] ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, [ни всякого скота его,] ничего, что у ближнего твоего» (Исх.20:17).

Нельзя забывать о границе приватности. Правда должна быть принята отдельно, без продолжения, и вытерплена любовью. Помощь это отдельный разговор. Неправильно смешивать внешний и внутренний мир человека.

Любовь учит подставить другую щеку, ведь истина важнее оскорблений. Любить ненавидящих, понимая, что все люди на земле одинаковы. И если честно, то и ты сам поступал бы также, если бы Господь каким-то чудом не коснулся твоего сердца. Да и уже поступал, и ещё хуже, а ещё сколько не замечал за собой. Да и, по-честному, и сейчас полон греха.

Любовь как равнодушие

Внешне любовь всегда выглядит как равнодушие. И только человек, который знает её сам, может определить её. Может увидеть, сколько в этом кажущемся равнодушии действительно участия. Потакать греху любящий не будет. Он обязательно не утаит от тебя твоей ошибки. И попробует подсказать. Любовь не умеет не навязываться и этим способна раздражать лживую душу.

Любящий никогда не меняется от того, что видит, что бы не произошло. В этом кажущаяся трагедия любви. Мало кто способен оценить её такую. Люди представляют себе любовь по-другому. Настоящая любовь унижает высокомерного человека. За любовь он заплатит ненавистью, поскольку чувствует, что любящий свободен и сильнее него. Человек лживый расценивает любовь как слабость, ему всегда кажется, что его не трогают, потому что боятся.

Любящий человек не расценивает это как страдание, поскольку любовь приносит душевный мир, а это хорошая добыча для человека. Если ты сохранил доброжелательность и не осудил, то ты сохранил её по собственному желанию, ведь у тебя не было другой радости, кроме той, чтобы поступить правильно перед Богом и этим научить свое сердце.

Безразличный человек не глядя топчет все, что захочет. Любящий навыком привык не трогать чужого, он бережно не тронет чужой свободы, но когда знает что нужно, то равнодушно сделает.

Именно равнодушно, потому что эмоции сопровождают наши действия только в начале дела когда мы что-либо узнаем. Потом эмоции всегда уходят, что бы не мешать.

Если ты, зная правду, любишь, то это любовь. Если ты видишь мир прекрасным, то ты уже получаешь свою мзду. Добытое таким способом безразличие уже губит тебя, хотя тебе и кажется что ты мудрее всех.

Вместить тяжесть греха и силу любви

Не нужно думать, что Добродетель Любви – это что-то, что обрушивается на нас сверху за хорошее поведение. Не присваивайте ее как свою. Любовь с избытком в наши сердца положил Господь, но дать или не дать ей занять свое законное место мы выбираем сами. Тяжесть греха огромна и сила любви огромна, если ты смог вместить их вместе, то и свой путь на земле ты совершаешь правильно.

«Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». (1Ин.4:8) Как же понять действие Божией любви по отношению к человеческому роду? Какова Божья правда о нас?

Господь не устраняется от человечества и не скрывает человеческий грех. Не скрывая говорит о человечестве, как о роде лукавом и прелюбодейном. Сама любовь, Лично произносит это. Прекрасно зная, что грех бесповоротно изуродовал весь человеческий род. Его любовь соглашается вытерпеть это и спасти людей. Для этого Спаситель мира приходит и становится одним из нас. Человеком. Проповедь Спасителя наполнена милостью и оправданием, это показывает что человечество осуждено. Те, кто не осужден, не нуждаются ни в каком оправдании.

Господь отдает себя в руки человеческого безумия, будучи Любовью Сам, Он по Своей воле, как и подобает Любви, принял и вытерпел всю ту тяжесть, боль и неправду, которую приготовило Ему человечество. Кротко принял и вытерпел несправедливое осуждение, страшную казнь, смерть, и Воскрес.

Что изменилось? Люди безумны, Христос воскрес. Какая связь? Связь в том, что если кто-то во вселенной спросит у любви: «а какова теперь правда?» После Его Воскресения правда в том, что у человечества теперь изменилось общее место. Теперь, когда мы говорим все люди мы не можем говорить о грехе, погибели, аде, и осуждении.

Теперь Христос посреди нас! Один человек из нас стал исключением и разрушил собою правило. Исполнил любовь до конца тем, что по своему желанию вытерпел боль нашего преступного бытия. Если дерево человеческого рода принесло такой плод, то все человечество оправдано. «Ибо всякое дерево познаётся по плоду своему, потому что не собирают смокв с терновника и не снимают винограда с кустарника» (Лк.6:44)

Общее место для всех людей теперь Литургия и все, что ее окружает. Пост, обряды, богослужение тоже относятся к ней. Причащаясь Христа, мы благодарим и совершаем единственное на земле дело, которое истинно имеет статус объединить всех людей, и не осквернено грехом.

Ты такой добрый, что отменяешь правду?

Каждый человек по своей вере теперь может выбрать, чем он будет оправдываться собою или Христом, и как лично я могу воспользоваться этим оправданием?

Христос спасает человека через любовь. Любящий человек навыком научен видеть и умеет вытерпеть самого себя. А это и есть любовь. Зная ее, он позволит себе быть прощенным Христом. И не осудить самого себя тем, чтобы предлагать Богу за своё прощение свои мнимые добродетели, надежды стать лучше, исправиться, и прочие «торговые сделки». Ведь и он сам, любящий, позволил себе любить ближнего, не взирая на лица. Теперь он понимает как это возможно позволить и для себя.

Это отличается от той позиции, когда кто-то лично сам так добродетелен, что считает всех людей хорошими. Ты такой добрый, что отменяешь правду? Сам оправдываешь всех людей? Тогда ты чужд Христу. И это дух антихриста.

Лучшего средство отрезвить нас, чем наши посты, наверное, нельзя и придумать. Они приходят несправедливо, как раз в самое неподходящее время. Они способны досадить нам, и нарушить нашу суетную праздность. Посты создают для нас те условия, когда мы терпим досадную несправедливость по своей воле. Ропщем, сетуем или нет, но по своей воле подчиняемся.

Обстановка прохождения поста симулирует для нас реальные условия терпения правды. Терпение поста способно научить больше, чем реальная жизнь. Жизнь не создает для нас таких лабораторных условий как пост, и такого напряжения.

Реальная жизнь для нас всегда неопределенна, динамична , непрозрачна и запутана нами. Пост прост и понятен, как удар топором.

Кроме того пост это повод проверить себя, не поселилась ли в твоем сердце лень.

«Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает» (Мф.12:30) Помня это, нужно понимать, что то время когда мы блаженствовали, копили подобострастие, «стяжали благодать» тем что были возвышенно- праздны, прошло для нас впустую.