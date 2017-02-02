Почему нужно снова и снова пересматривать фильм «День сурка»

В год выпуска (1993) зрители встретили фильм День Сурка очень тепло, но не восторженно. Он заработал в прокате солидную сумму в 70 млн долларов, и критики назвали его одной из милых комедий Билла Мюррея. Даже критик Washington Post Дессон Хоу, назвав фильм «весьма милым», добавил: «День сурка» никогда не будет признан Библиотекой Конгресса кинематографическим сокровищем». Но в 2006 году «День сурка» был признан Библиотекой Конгресса кинематографическим сокровищем. Простая, легкая комедия - последний совместный проект Мюррея и режиссера Гарольда Рамиса (который работал с Мюрреем в «Охотниках за привидениями» и умер в 2014) - сегодня признается безусловной классикой. И знаете что еще? Возможно, это самая христианская комедия из всех существующих.

Предыстория такова: самовлюблённый телеобозреватель погоды Фил Коннорс (Мюррей) приезжает со своим новым продюсером Ритой (Энди Макдауэлл) и оператором Ларри (Крис Эллиотт) в городок Панксатони, Пенсильвания, на праздник под названием «День сурка», чтобы посмотреть, увидит ли сурок Фил свою тень. Увы, но Фил (телеобозреватель, а не сурок) ненавидит Панксатони. Он ненавидит в нем все, начиная от захолустного отеля и заканчивая его жителями. И особенно он ненавидит «День сурка». Фил ждет-не дождется, чтобы этот день закончился и наступило 3-е февраля.

Но 3-е февраля не наступит. Когда Фил просыпается на следующее утро, вновь наступает «День сурка». И на следующее утро тоже. И на следующее, и на следующее. Он застрял в петле времени, и он не может понять, как разорвать порочный круг.

Буддисты нежно любят этот фильм: бесконечно повторяющийся для Фила «День сурка» они сравнивают с учением о реинкарнации – бесконечном цикле смертей и перерождений до распадения или достижения «великой пустоты». Но христиане могут найти в этом фильме иной смысл.

Для меня фильм важен тем, что в нем задается один из самых животрепещущих вопросов о смысле жизни: Зачем мы вообще родились на свет? Или: Что придает смысл нашей жизни?

В «День сурка» Фил проходит через три этапа.

Ешь, пей и веселись, ведь завтра все начнется заново

«Что бы вы делали, если бы застряли в одном месте, где каждый день такой же как предыдущий, и ничего нельзя изменить?» – спрашивает Фил парня в баре.

Ответ очевиден и не имеет никакого дополнительного духовного подтекста: Да все что угодно!

В тот вечер, Фил начинает свой эпикурейский эксперимент, вовлекая полицию в дикую погоню через весь город. Несколько последующих дней, он объедается пирожными, тортами и беконом (о холестерине можно ведь не беспокоиться, верно?). Он грабит инкассатор и покупает Мерседес. Он соблазняет красивых женщин и, в конце концов, решается затащить в постель своего продюсера – красавицу Риту.

Фил считает, что это и есть блаженство. Он пытается заполнить вечность мимолетными чувственными наслаждениями. И какое-то время этого ему достаточно.

Но любовь ускользает от него. Рита упорно сопротивляются чарам Фила – каждая попытка заканчивается в конце дня пощечиной. Жизнь превращается в бесконечную череду дней, состоящих из обжорства и пьянок. И то что могло бы показаться мечтой превращается в кошмар.

Однажды утром мы застаем Фила лежащим в постели, уставившись в потолок. Он с горечью повторяет слова, которые слышит бесконечное количество раз каждое утро по радио.

«Ну что, ребята, просыпайтесь! И не забудьте надеть теплые сапоги: на дворе холодно! Здесь всегда холодно».

Просто уже убейте меня

Фил не нашел смысла жизни в чувственных радостях. А значит—опять же без дополнительного духовного подтекста —жизнь бессмысленна. Он переходит от эпикуреизма к нигилизму, и примерно десяток «Дней сурка» пытается покончить с собой.

Он пускает машину с обрыва. Не вышло. Он бьет себя током в ванной. Неа. Он прыгает с церковной башни. Но чтобы он ни делал, на следующее утро он как огурчик.

Наконец, в отчаянии, он все рассказывает Рите: «Я убивал себя столько раз, что меня больше и не существует».

Забавно, не так ли? Иногда, только опустившись на самое дно, мы вдруг понимаем, что нам надо что-то изменить в своей жизни. Попробуйте поговорить с кем-то, у кого за плечами есть большой жизненный опыт, и они скажут, что самый худший день в их жизни стал тем катализатором, который заставил их измениться. Мы должны потерять надежду, чтобы снова ее найти. Мы должны увидеть насколько мы слабы, прежде чем сможем довериться Богу.

Поздно вечером, когда Рита заснула, Фил делает еще одно признание: «Ты самый добрый, самый милый и самый красивый человек из всех, кого я встречал в своей жизни. Я не заслуживаю такого человека как ты. Но если, я когда-нибудь мог, клянусь, я любил бы тебя до конца своих дней».

На следующий день, впервые за долгое время, Фил просыпается с надеждой. Возможно, он видит в Рите ту цель, которую до этого у него не было— цель заботиться и жить для других. Возможно, это внезапное желание стать лучше, тем человеком, который может заслужить такого человека как Рита. В любом случае, этот «День сурка» похоже самый лучший не только для Фила, но и для всех остальных.

Найти смысл в каждой минуте

Фил становится добрым самаритянином Панксатони. Он успевает поймать ребенка, который падает с дерева. В одной из наиболее проникновенных сцен фильм, он снова и снова пытается спасти старого, бездомного бродягу и т. д.

«Отдавая, мы получаем», – сказал святой Франциск, и Фил воплощает эти слова в жизнь.

Когда очередной «День сурка» подходит к концу, Рита поражается глубине этого человека. И Фила, несмотря на то, что он живет в бесконечном цикле повторяющихся дней, охватывает странное чувство: он счастлив.

«Что бы потом ни случилось, сейчас я счастлив, – говорит он ей. – Потому что я люблю тебя».

В этот момент что-то меняется. В этот момент Фил благодарен.

«Хотите увидеть рай на земле? – спросил меня недавно проповедник. – Будьте благодарны за сегодняшний день». Так просто и так верно. Быть благодарным за те дары, которые дарует нам Бог. И в том числе за испытания, ибо так мы учимся и растем. Будьте благодарны.

В конце «Дня сурка» Фил научился быть благодарным, даже за бесконечный день. И в этот момент цикл прерывается.

Я думаю, многие из нас иногда чувствуют, что жизнь превратилась в «День сурка». Мы теряем себя в монотонности рабочей недели или чувственных радостей. Мы забываем о том, что действительно важно. Мы спрашиваем себя, что нам делать с нашей жизнью даже тогда, когда ответ находится прямо перед нашими глазами. «За все благодарите» – говорит апостол Павел в послании к фессалоникийцам.

Об этом так легко забыть. Как хорошо, что у нас есть хороший фильм, который напоминает нам об этом.

Перевод с английского Марии Строгановой