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Почему всех так раздражает танцующий миллионер

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Чем привлекает и отталкивает человек, который просто танцует, всегда ли жизнь веселых и беззаботных людей так легка, как кажется, и нужно ли отказывать себе в веселье - размышляет Анна Уткина
Почему всех так раздражает танцующий миллионер
Фото: instagram / gianlucavacchi

В чем его секрет?

Анна Уткина. Фото: Анна Данилова

Джанлуки Вакки (“Танцующего миллионера”) называют королем инстаграма. Его короткие ролики с танцами на берегу моря, у бассейна и на шикарной яхте вызывают разные чувства – от ненависти до любви. Любви, конечно, больше.

Почему? Мало ли в мире миллионеров? Яхты с особняками бывают и шикарнее! А тех, кто выставляет их напоказ и вовсе обычно не жалуют…  Но Джанлуки Вакки все набирает и набирает миллионы просмотров со своей сальсой на морском берегу. Да, он в отличной спортивной форме и выглядит моложе своих лет, но таких людей немало. Допустим, у него успешный бизнес. В этом он не одинок. В чем же его секрет?

Пролистывая свою ленту в соцсетях, я часто вижу новости из жизни мировых звезд. В свое время популярной была передача, где они рассказывают о благоустройстве своих загородных домов. “Этот камин из белого камня мы сначала планировали расположить в гостиной, но дизайнер посоветовал расширить пространство визуально, поэтому мы сделали небольшую нишу, а сверху повесили оленьи рога…”. Популярность “танцующего миллионера” – явно не тот случай.

Известны в сети и рекомендации бизнес-тренеров: “сейчас я расскажу вам всё о воронке продаж. Если вы хотите мало делать и много зарабатывать – эта методика для вас”. Опять не о том…

Мы надрываемся, а он радуется

Радость жизни удивляет, раздражает и одновременно притягивает. Она умиляет в детях – смеются над звонкой погремушкой, эдакие глупышки! Интересно наблюдать ее и у взрослых, которые тоже устают, тоже болеют, тоже страдают и при этом просто танцуют. Не выражая при этом никакого протеста, не заявляя и не манифестируя ничего. Просто танцуют и все, потому что танцевать им нравится.

Нам-то, конечно, сейчас не до танцев! Вот, когда выплатим ипотеку, дети окончат школу, мы найдем время и деньги, чтобы вылечить зубы… Потанцуем, когда всё будет хорошо.

“Всё будет хорошо”, – этим утешали меня, когда я оставалась без работы, когда болели мои дети, когда я думала “ох, ну мне-то не до веселья” и радостный миллионер, который то тут, то там мелькал в интернете – только злил.

Среди поклонников Джанлуки Вакки – в основном молодежь. Еще бы! Они пока мало участвуют в разговорах “Виндсерфинг? Ясно. Ну, вы осторожнее с этим. У моей троюродной тети брат так умер”. Им скучно обсуждать пользу компрессов в борьбе с артритом. Многим из них неведомы счета за электричество. У них пока нет детей, а, значит, дети не болеют, не приносят из школы тройки по химии и не вспоминают в час ночи, что им надо сдать учителю гербарий из клубники и осетровой икры.

Понятно, почему беззаботны и счастливы они, но пятидесятилетний мужчина-то куда? Его танцы вызывают двоякое чувство. “Мы надрываемся, а он тут радуется. Как посмел?”. Удивляясь феномену “танцующего миллионера”, я не поленилась почитать его биографию и оказалось, что Джанлуки Вакки перенес тяжелую болезнь. “Я никогда не отказывал себе в радости и не позволял себе погружаться в состояние несчастья. Я старался всегда все осознать и понять, чтобы стать еще сильнее”, – рассказывал о себе жизнерадостный итальянец.

Так ли не вовремя я танцую?

Только узнав про его испытание, я пересмотрела свое отношение к этим танцам. Правда такова, что всё, конечно же не будет хорошо, а наоборот – будет становиться все хуже и хуже и потом станет совсем плохо. По крайней мере, в этой жизни. Мы постареем, будем чувствовать себя усталыми, вслед за молодостью нас, возможно, ждет кредит за ковер и пароварку, а потом наши дети проколют себе ухо, бровь, нос и кто-то другой станет более важной частью их жизни. Нас ждут уведомления от пенсионного фонда, акции на пшено в сетевых супермаркетах, а потом, извините, смерть. И, если раньше, танцы на яхте раздражали своей бессмысленностью, то я вдруг углядела в них некий смысл. Они обращались с призывом “давайте радоваться тому, что у нас есть” и с вопросом “так ли не вовремя я танцую?”.

Да, радоваться благополучию, яркому солнцу и морю проще, чем тому, что мы смогли купить картошку с пятидесяти процентной скидкой, но эти танцы были бы не менее (а может и более популярны), если бы их снимал простой труженик-слесарь из западного Дегунино.

Что, если мы давно разучились радоваться так хоть чему-нибудь, и поэтому нам бывает так обидно, когда другие еще умеют?

Похоже, пора признать: танцующего миллионера интернет полюбил (и возненавидел) не за то, что он – миллионер, а за то, что он – танцующий. Жизнерадостный и беззаботный, он мог танцевать где угодно и вызывать улыбку просто потому, что кажется, и совершенно точно просто кажется, будто у него нет проблем. Он, конечно, далеко не во всём должен быть нашим примером, этот одиозный мужчина с модным кольцом в бороде. Но каждый человек может чему-то научить. Давайте хотя бы ненадолго отложим все дела и просто потанцуем!

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