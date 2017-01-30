О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Почему я ношу нательный крест

|
“...Нося крест на шее, я могу обманывать, распространять клевету и быть кошмаром для тех, кто должен жить со мной каждый день. Потому что крест не меняет волшебным образом ни меня, ни жизнь вокруг меня”, - о символизме нательного креста размышляет Майкл Лебовски.
Почему я ношу нательный крест
Фото: С. Мышковский / myshkovsky.livejournal.com

Почему христиане не изображали Христа на кресте

Одно из древнейших дошедших до нас изображений распятого Иисуса Христа находится на двери базилики Санта Сабина – церковь на Авентинском холме в Риме. Оно датируется 5 веком. До этого христиане не изображали Христа на кресте. Даже так называемый crux gemmata – крест, украшенный драгоценными камнями, но без фигуры распятого Христа, – появился только в 4 веке.

Христиане избегали того, чтобы изображать крест. Не столько потому, что это было запрещено, сколько из-за противоречивой природы символа. Ведь по крайней мере еще два столетия после пришествия Христа вдоль дорог Римской империи стояли кресты с распятыми рабами, умирающими мучительной смертью. Так что крест был весьма неоднозначным символом, вызывающим вопросы.

Крест должен вызывать вопросы

И именно поэтому я ношу крест. Он должен вызывать вопросы — во мне! Потому что, с одной стороны, в Распятии нет «ни вида, ни величия» (Исаия 53:2-3); а с другой, оно напоминает о данном Отцом обетовании: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3:17). Крест, который я ношу на шее, заставляет меня спрашивать себя, «Угоден ли я Отцу? Угодны ли Ему мои мысли, принятые мной решения, слова, дела? Принимаю ли я свой крест?». Ношение креста, таким образом, – ежедневное приглашение к простому испытанию своей совести.

Я не ношу крест напоказ. Крест, который я ношу – не знак моей личной святости и не выражение моих взглядов. И ношение креста не говорит обо мне ровном счетом ничего хорошего.

Сам факт надевания креста не может автоматически стать свидетельством о Том, кто умер на кресте. Ведь крест есть на многих флагах и эмблемах, а люди несут их отнюдь не всегда с добрыми намерениями.

Я ношу крест, потому что в мире бесконечных битв и протестов он является якорем для моей лодки жизни, пришвартованной к иному миру. Я ношу его для того, чтобы помнить, что земля, из которой я пришел, и в которую я вернусь, принадлежит иному миру. Крест для меня – это врата, за которыми я неспешно шествую к царству истины и жизни, царству святости и благодати, царству справедливости, любви и мира.

woman-1245788_960_720

Я куплен «дорогою ценою»

Крест – это не талисман или амулет. Я ношу его не для того, чтобы защитить себя от несчастного случая или чтобы что-то на моем пути изменилось независимо от моей воли. Даже с крестом на шее меня может сбить машина, поразить рак или постичь увольнение с работы. Кроме того, нося крест на шее, я могу обманывать, распространять клевету и быть кошмаром для тех, кто должен жить со мной каждый день. Потому что крест не меняет волшебным образом ни меня, ни жизнь вокруг меня. Преображение моей жизни и мира вокруг меня может завершить только Бог — Царь мира и моего сердца.

Но ношение креста напоминает мне о Том, кто сотворил весь мир, о Том, кто скажет в этом мире последнее слово. Нательный крест напоминает мне, что я куплен «дорогою ценою» (1 Коринфянам 6:19-20), и Тот, кто искупил меня и омыл Своею Кровью, никогда не оставит меня.

Крест на моей шее – это обетование и приглашение для Него работать во мне и со мной. Работать вместе для моего спасения. Здесь и сейчас. На том месте, где я сейчас пытаюсь бороться.

Иисус взошел на Крест, чтобы «всех привлечь к Себе» (Ин. 12:32). Он умер и воскрес, и все же драматическая история моего спасения продолжается.

Паскаль писал, что агония Христа будет продолжаться до конца света. Так что нам еще рано спать. Я ношу крест, потому что мне нужен «пробуждающий зов».

Перевод с английского Марии Строгановой

 

Теги:
, ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Декоративное крестоношение
Декоративное крестоношение
Протоиерей Игорь Прекуп

Крест не бывает насильным и непосильным

Перекрестил пирожок. А зачем?
Перекрестил пирожок. А зачем?
Священник Константин Камышанов

Что, наши персты – прицел, наводящий Божию благодать, как наводчик наводит выстрел?

Мы не помним Креста
Мы не помним Креста
Протоиерей Игорь Прекуп

Почитание без подражания – это даже и не почитание, по большому счету, а так… вежливость

Благотворительный фонд
Анастасия Воржева: жить со здоровым сердцем
Анастасия Воржева: жить со здоровым сердцем
50% собрано / 146200 руб. осталось
Шаг вперед для Тёмы Саркисяна
Шаг вперед для Тёмы Саркисяна
61% собрано / 227650 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Статьи Дня
Пора к психиатру: голоса разрешили (+видео)
Василий Глебович Каледа

14 поводов для священника отправить прихожанина на лечение

О чем молчит «Викинг» и кричит «Молчание»
протоиерей Александр Акулов

Крещение Руси в виде купания уставших крестьян

Чего хотел Закхей?
Священник Константин Камышанов

Это что получается: заплатил и свободен? Дал денег и откупился?

самое читаемое

Наталья Скуратовская: Когда с батюшкой мечты неуютно (+видео)10,634

Оля из третьего “Б”8,946

«Неправославные» сказки и волшебное житие5,673

Одинокое сердце Закхея (+аудио)3,706

«100 самых влиятельных фотографий». Истории от фотографа Андрея Рогозина3,443

Чего хотел Закхей?2,874

Митинг против передачи Исаакиевского собора Церкви прошел в Петербурге2,718

Патриаршая комиссия по вопросам семьи: Изъятие детей у Светланы Дель произошло с нарушением закона2,253

Совет епископов Англиканской церкви отказался признавать однополые браки1,840

Патриарх Кирилл планирует посетить Украину1,750

лучшие авторы

Новостная служба18,568

Архимандрит Андрей (Конанос)13,776

Наталия Скуратовская11,605

Юрий Меркеев8,946

Мария Строганова8,828

Оксана Головко7,641

Священник Сергий Круглов5,673

Епископ Василий (Родзянко)3,706

Наталья Краснослободцева3,101

Священник Константин Камышанов2,871

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть