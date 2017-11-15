Почта России выпустила марку с иерусалимским Собором всех святых

15 ноября. ПРАВМИР. В почтовое обращение вышла марка, посвящённая Собору всех святых, в земле Русской просиявших Горненского женского монастыря в Иерусалиме.

Новая марка была выпущена совместно с Израилем тиражом 240 тыс. экземпляров, сообщает пресс-служба «Почты России».

Соборный храм на территории Горненского женского монастыря в Иерусалиме имеет долгую историю создания. Его строительство началось в 1911 году, но было прервано в 1914 году в связи с началом Первой мировой войны. В недостроенном виде храм простоял почти 90 лет.

Лишь в конце 2003 года строительство храма было возобновлено. Его завершили к 2007 году – к 160-летнему юбилею Миссии.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил Собор всех святых 12 ноября 2012 года.

Почтовую марку номиналом 35 рублей можно будет купить в почтовых отделениях страны. Ее спецгашение можно поставить в отделении Почты России 101000 на Мясницкой улице, 26 в Москве.