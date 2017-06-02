Подмосковные власти рассказали о состоянии Матвея Иванова (Егора Спахова)

2 июня. ПРАВМИР. Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова рассказала о состоянии здоровья мальчик Матвея, похищенного два года назад из роддома в Дедовске, и переданного на воспитание другим родителям.

«Матвей Иванов усыновлен другой семьей, его состояние хорошее. Он называет приемных родителей мама и папа и максимально адаптировался в новой обстановке», – цитирует Мишонову Интерфакс.

По ее словам, мальчик не находится в состоянии депрессии, и специалисты не нашли у него психологических расстройств.

В апреле стало известно, что Коломенский городской суд вынес решение о передаче Егора Спахова (Матвея Иванова) в новую семью усыновителей.

Мальчик был похищен в июне 2014 года из палаты детского отделения Дедовской городской больницы женщиной, которая лежала в том же медицинском учреждении, где он родился. После того, как у нее случился выкидыш, она обманом проникла в одну из палат и украла малыша, от которого отказались родители.

В начале 2017 года правоохранительные органы установили предполагаемую похитительницу ребенка. Следователи смогли найти женщину, после того, как она пришла в бухгалтерию предприятия по месту работы оформлять льготы на Егора. Там заметили, что свидетельство о рождении было фальшивым, после чего подозреваемую задержали.

В течение нескольких месяцев семья Спаховых боролась за возможность вернуть ребенка. Официальный представитель СК Светлана Петренко говорила, что Следственный комитет будет действовать в интересах ребенка, которого могут оставить на воспитание похитившей его женщине, так как «он может повторно лишиться матери, которая хоть и не родила его, но смогла обеспечить жизнь в полноценной семье, окружив любовью и заботой».

В конце марта 2017 года стало известно, что, согласно заключению психологов, житель Подмосковья Сергей Спахов (муж похитившей Егора женщины, который считал ребенка родным) не подходит в качестве усыновителя для мальчика.

При этом ряд общественных организаций, а также члены Общественной палаты, выступали за возвращение ребенка в семью Спаховых, в которой он прожил три года с самого рождения. По словам общественников, ребенку будет лучше с родителями, которые его любят и воспитывали первые годы жизни, тем более, что никакой информации о ненадлежащем воспитании ребенка ни у правоохранительных органов, ни у органов опеки, нет.

При рождении малыш был записан, как Матвей Иванов. В семье Спаховых его называли Егором. Оставили ли новые приемные родители малышу это же имя, не сообщается.