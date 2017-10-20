Подростки пожалели бездомного и стали известны всему миру

Они всего лишь укрыли бездомного одеялом. Но это настолько нетипично для подростков, что даже мэр города благодарил их публично. Эта и другие истории о добрых людях – в подборке «Правмира».

Молодые люди укрыли бездомного одеялом

Когда три подростка из Польши помогали бездомному, они не знали, что станут известны всему миру. Их поступок стал известен благодаря скрытой камере. На видео можно посмотреть, как молодые люди несут большое одеяло и укрывают им бездомного, лежащего на скамье в парке.

На прошлой неделе мэр города публично поблагодарил подростков: «Это необыкновенный жест, я благодарен вам. Мир нуждается в таких поступках».

Один из молодых людей, семнадцатилетний Шимон рассказал местной радиостанции, что они увидели бездомного, который дрожал, несмотря на хорошую погоду. Они с друзьями стали искать плед, чтобы укрыть мужчину. Юноши уже потеряли надежду, когда увидели, что кто-то выбрасывает старую мебель, в том числе чистые подушки и одеяло.

«Мы накрыли этого джентельмена одеялом. Он поблагодарил нас, улыбнулся и уснул. Я убежден, что это того стоило», – рассказывает Шимон. – Если кто-то просит о помощи, мы должны протянуть ему руку».

Он объяснил, что в тот момент не считал, что он или его друзья герои: «Это был обычный человеческий поступок, ничего необычного».

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На свой день рождения Яна собрала подарки детям хосписа

Руководитель службы детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава рассказала на своей странице в Фейсбуке о неожиданном подарке от девочки-волонтера.

«Сфотографировались с Яной и ее коробкой радости. Несколько дней назад Яне исполнилось 7 лет. Яна – волонтер Детского хосписа. В течение года Яна почти каждую неделю навещала Алину, свою ровесницу, подопечную хосписа. Алина жила на аппарате ИВЛ. Яна ложилась с ней рядом в кровати, и они вместе играли, рисовали и даже пели.

Алина умерла 1 марта. Яна ходила к ней на кладбище. В память об Алине Яна решила посвятить свой день рождения помощи детям хосписа, для которых каждый день рождения может оказаться последним. Яна сделала большую коробку радости, куда ее гости складывали подарки для подопечных Детского хосписа.

Помимо подарков семилетняя Яна Домогацкая собрала 23 600 рублей на помощь детям хосписа. Яна крутая. Во многом благодаря тому, что так живут ее родители. Янина мама работает в хосписе event-менеджером и делает мероприятия для детей хосписа. А Янин папа – волонтер в хосписе, играет на гитаре и поет для детей, помогает Оле со всей технической частью на мероприятиях и вообще нам везде и во всем помогает.

Вот и Яна у них такая же прекрасная растет».

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“Мы хотим показать им, что у них нет ограничений”

Художницы Иррена Мила, Елена Фидановска и Верика Пиперевска создали фотопроект в поддержку людей с ограниченными возможностями. На ярких фотографиях – люди с различными заболеваниями: синдромом Дауна, СМА, аутизмом, потерей слуха и другими. Цель проекта – показать, о чем мечтают эти люди, что любят и что умеют.

«Ребенок не знает границ своих возможностей. У всех детей есть мечты и то, как они воплощают их, раскрывает нам их личность. Мы, родители, хотим дать им все возможное для развития способностей и поддержать в движении вперед. Мы хотим показать им, что у них нет ограничений, что они могут быть кем угодно», – объясняет Ирена.

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