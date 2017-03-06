Подростки вытащили своих ровесников из ледяной воды в Астраханской области

6 марта. ПРАВМИР. Двое учеников 8 и 9 классов одной из школ Астраханской области спасли провалившихся под лед сверстников.

Сергей Исаев и Никита Востриков оказались свидетелями того, как брат и сестра десяти лет резвились на льду ерика Сенной, покрытие не выдержало, и провалились под лед, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Астраханской области.

Школьники побежали к домам и начали стучать в окна, взывая к помощи взрослых, но не дождавшись сами бросились в ледяную воду за детьми и вытащили их.

Брат и сестра доставлены в больницу. Юные герои отправились по домам.

«Главное управление МЧС России по Астраханской области выражает благодарность за проявленный героизм и спасение детей», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее Правмир писал о правилах безопасности детей на льду.