Подросток напал на учителя в подмосковной школе

5 сентября. ПРАВМИР. Подросток напал на учителя в школе в подмосковной Ивантеевке. В результате есть пострадавшие.

Полиция уже задержала подростка, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, школьники и учителя покинули здание, их вывели на спортивную площадку учебного заведения.

Источник агентства также сообщил о стрельбе в школе. По данным других СМИ, стрельбы не было, но был взрыв гранаты.

Между тем, как сообщила глава Ивантеевки Елена Ковалева, огнестрельное оружие в конфликте не использовалось.

«Произошел конфликт, участником которого являлись учитель и ученик. В результате конфликта пострадал учитель. В ходе конфликта каких-либо выстрелов, а также использования огнестрельного оружия не производилось. Произошло незначительное возгорание, которое было ликвидировано до приезда экипажей пожарных. Вместе с тем, в целях недопущения ЧП проведена эвакуация детей», – написала Ковалева в Instagram.

Интерфакс, в свою очередь, сообщил, что молодой человек ударил учительницу молотком по голове, а дети получили травмы из-за того, что, испугавшись, выпрыгнули в окно.

По данным РБК, учительницу зовут Любовь Калмыкова, ей 39 лет.