Подвиг девочки из тайги обернулся уголовным делом для ее матери

28 марта. ПРАВМИР. Пятилетняя девочка Салгана из тувинской тайги прошла четыре километра, чтобы позвать на помощь к умирающей бабушке. История попала в прессу и обернулась уголовным делом для матери девочки.

«Российская газета» выяснила подробности этой истории.

История того дня развивалась следующим образом. Родители девочки – мать и ее гражданский муж – ушли в райцентр за продуктами (20 км в одну сторону), а девочку оставили под присмотром пожилых родителей, проживающий в тайге неподалеку.

Бабушке не было и 60 лет, на здоровье не жаловалась, всю жизнь занималась разведением оленей и охотой. Помогала воспитывать маленькую Салгану и внука-четвероклассника. Все вместе помогали бабушке ухаживать за 74-летним дедушкой, инвалидом по зрению.

На следующий день после того, как родители ушли за продуктами, Салгана обнаружила, что бабушка лежит с открытыми глазами и не шевелится. Посоветовавшись с дедом, девочка отправилась за помощью к людям на другую стоянку. Вопреки первоначальным сообщениям прессы, был день, светило солнце, девочка была сыта, а дорога ей известна.

К сожалению, помочь женщине не смогли, она скончалась от инфаркта. Местные власти помогли семье продуктами и деньгами. Салгана и ее мать были госпитализированы на две недели из-за ОРЗ.

Через некоторое время история о поступке Салганы появилась в прессе. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело «по факту оставления в опасности престарелых граждан и несовершеннолетнего ребенка».

Следственная группа СК прибыла на место происшествия. «Всех, кого допрашивают, пытаются склонять к показаниям против подозреваемой. Маму Салганы на вертолете забрали на допрос в Кызыл», – пишет «Российская газета».

Местные жители с неодобрением отнеслись к деятельности правоохранителей и требуют экстренного схода. Издание отмечает, что руководство местного СК от комментариев отказывается и на контакт не идет, в центральном аппарате опровергли слухи, что в Туву посылали столичных начальников и что столь неоднозначные действия местных сотрудников СК подталкиваются Москвой.