20 августа. ПРАВМИР. Погиб советник министра здравоохранения Игорь Ланской.

Об этом сообщает официальный сайт министерства.

“Министерство здравоохранения Российской Федерации с прискорбием сообщает, что вчера трагически ушел из жизни советник Министра Игорь Львович Ланской <…> В нашей памяти Игорь Львович навсегда останется добрым, отзывчивым и высокопрофессиональным человеком. Коллектив Министерства и лично Министр Вероника Скворцова искренне соболезнуют родным и близким Игоря Львовича Ланского. Для нас для всех эта утрата невосполнима”, – говорится на сайте ведомства.

До работы в Минздраве он занимал посты в ведущих информационных и аналитических организациях.