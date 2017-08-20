Погиб советник министра здравоохранения Игорь Ланской

Об этом сообщает официальный сайт министерства.
“Министерство здравоохранения Российской Федерации с прискорбием сообщает, что вчера трагически ушел из жизни советник Министра Игорь Львович Ланской <…> В нашей памяти Игорь Львович навсегда останется добрым, отзывчивым и высокопрофессиональным человеком. Коллектив Министерства и лично Министр Вероника Скворцова искренне соболезнуют родным и близким Игоря Львовича Ланского. Для нас для всех эта утрата невосполнима”, – говорится на сайте ведомства.
До работы в Минздраве он занимал посты в ведущих информационных и аналитических организациях.
Советником министра Игорь Ланской стал в 2013 году. Он курировал вопросы экспорта медицинских услуг (медицинского туризма), развития партнерства государства и бизнеса, продвижения инноваций и мониторинга ситуации в сфере здравоохранения в сотрудничестве с региональными властями.