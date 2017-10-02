Погибший при спасении девушки дагестанец награжден посмертно

2 октября. ПРАВМИР. Орденом Республики Тыва посмертно награжден дагестанец Рашид Салахбеков, который утонул, спасая тувинскую девушку на пляже в Москве в июне 2017 года.

«Наша сегодняшняя миссия – это проявление благодарности вам, родителям Рашида Салахбекова, и этой земле, на которой родился герой. Он был воспитан мужественным человеком. Тувинский народ будет с благодарностью помнить эту поступок», – сказал депутат Государственной Думы Мерген Ооржак, его цитирует ТАСС.

Депутат вместе с главой Дагестана встретился с Мухтаром и Зульфией Салахбековыми и передал им от имени руководителя региона Шолбана Кара-оола орден Республики Тыва.

В свою очередь глава Дагестана Рамазан Абдулатипов вручил отцу героя медаль имени Амет-Хана Султана «За вклад в патриотическое воспитание молодежи».

«Я понимаю, что потерю сына ничем не восполнить, но память о его поступке должна остаться среди нас, мы гордимся его мужеством. В поступке Рашида Салахбекова отразились лучшие качества, которыми должен обладать мужчина, защитник, готовый жертвовать собой ради других. О таких людях надо рассказывать детям, на таких примерах нужно воспитывать подрастающее поколение», – сказал Рамазан Абдулатипов.

26-летний уроженец селения Карланюрт Хасавюртовского района Дагестана в июне этого года отдыхал на пляже в Серебряном Бору в Москве. Увидев, что одна из девушек начала тонуть, молодой человек бросился ее спасать. Он смог помочь утопающей, но выплыть сам не сумел.