Похищенного итальянского священника освободили в Нигерии

По данным Radio Vaticana, 63-летний священник прибыл в Нигерию три года назад, в момент похищения он находился с четырьмя другими людьми, которые, в отличие от него, были отпущены сразу.
В среду утром глава МИД Италии Анджелино Альфано, выступая в эфире Radio Capital, заявил, что ночью поступила информация об освобождении священнослужителя после непростых переговоров. По словам министра, Маурицио Паллу чувствует себя хорошо, сообщает РИА Новости.
В Нигерии действует радикальная исламистская группировка “Боко Харам”. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.