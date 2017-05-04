Похоронен настоятель храма, устроивший ДТП в Ульяновской области (видео)

4 мая. ПРАВМИР. Похоронен игумен Флавиан, настоятель храма во имя мученицы Татианы в поселке Октябрьский Ульяновской области.

«Отпевание игумена Флавиана было совершено 3 мая в Татианинской церкви пос. Октябрьский сонмом клириков Чердаклинского благочиния. Похоронен батюшка за алтарем храма во имя святой Татианы, который он построил и стал его первым настоятелем», – сообщила пресс-служба Мелекесской и Черданской епархии.

2 мая пресс-служба УМВД России по Ульяновской области сообщила, что вечером в понедельник на 15 км трассы «Саранск – Сурское – Ульяновск», возле села Баратаевка произошло два ДТП с участием двух мотоциклистов и нескольких автомашин. Момент ДТП попал на видео, которое записывал видеорегистратор другого автомобиля.

В одной из аварий участвовал житель села Баратаевка, 1970 года рождения, который, находясь за рулем мотоцикла, при совершении обгона выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной «Рено Логан» под управлением водителя, 1946 года рождения.

В результате ДТП водители мотоцикла и «Рено» скончались до приезда скорой медицинской помощи, пассажир легковой автомашины (мужчина, 1959 года рождения) обращался за медицинской помощью.

Второй мотоциклист также выехал на полосу встречного движения, где столкнулся в автомобилем «Хонда». Байкер также погиб.

По данным местной прессы, первый байкер оказался игуменом Флавианом (Лапухов Юрий Александрович), второй – его родным братом.

В пресс-службе епархии нашему изданию не предоставили комментарий по поводу обстоятельств ДТП. В некрологе, размещенном на сайте епархии, сообщается, что «почивший пастырь ревностно трудился к пользе церковной, все свои силы и данные от Бога таланты употребляя на свидетельство об истинности и духовной красоте Святого Православия».

«Его отличали радушие, искренность, глубокая порядочность, скромность и доброта. Он пользовался уважением собратьев-священнослужителей, сотрудников епархии, любовью прихожан», – говорится в сообщении.

Епархия также выпустила видео памяти игумена.