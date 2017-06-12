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Похоже, что конь рыж уже сошел на Землю

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Иеромонах Феодорит (Сеньчуков) размышляет над очередным случаем бессмысленной и жестокой стрельбы.
Похоже, что конь рыж уже сошел на Землю

Иеромонах Феодорит (Сеньчуков). Фото: orthodoxia.co

Когда-то я жил в совершенно другой стране…

В стране этой было довольно скучно и бедно, там не было фирменных джинсов, зато были первомайские демонстрации и очереди за колбасой. Там были унылые классные часы и комсомольские собрания, там тот, у кого были бобины с роком, считался героем. Но зато в этой стране не было нищих, каждого человека в конце жизни ждала пенсия, и очень ценилась верность родному предприятию – можно было придти на завод в 17 лет учеником токаря, а в 60 – выйти на заслуженный отдых уважаемым ветераном труда.

А еще там были газеты и телевизор. И вот в этих газетах и по этому телевизору шли репортажи из далекой страны Америки, где периодически граждане хватались за оружие и массово убивали себе подобных. И автор репортажа назидательно подчеркивал, что это потому, что в далекой стране Америке разрешена свободная продажа оружия, а у трудящихся нет уверенности в завтрашнем дне. Нет стабильности…

Страны той давно нет, а в нынешней России, как и тогда, нет свободной  продажи оружия, зато про стабильность говорят из каждого утюга. Однако, несмотря на это, теперь и у нас появились массовые убийцы.

Не то, чтобы их совсем не было в СССР. Были, конечно. Но действия их были вполне понятны. Вот грабители грабят и убивают. Все логично – заметают следы. Вот серийный маньяк убивает женщин в красном пальто – тоже понятно: что взять с психа?! Вот отстреливается рецидивист – тоже все ясно: пытается спасти свою жизнь. Но вот так, как сейчас – обычный человек берет в руки оружие и убивает  – не врагов, а соседей, собутыльников или вообще случайных людей – это уже примета нынешних времен.

Последние истории – и тверская, и кратовская – поражают своей бессмыслицей. В первом случае мужик – да, пусть пьяный, но обыкновенный мужик – не псих и не маньяк, доказывая, что служил в ВДВ, убивает 9 человек. Во втором – у бывшего слесаря МЧС оказывается целый арсенал оружия, с помощью которого он сначала убивает четверых, а потом требуется целая войсковая операция, чтобы его обезвредить. А ведь был еще крымский обстрел подстанции скорой помощи, были и другие истории. Что это?

В Советском Союзе, кроме пресловутой стабильности, было и еще одно хорошее явление – страна декларировала себя страной мира и добра. Любое насилие воспринималось как зло. Даже пресловутый Афган стыдливо декорировался в помощь братскому народу. Собственно, СССР и погубил этот разлад между декларациями и правдой. Но в любом случае, дух насилия в стране не носился.

Сейчас же – куда ни кинь взор, на тебя обрушивается целая волна насилия. Включаешь ли телевизор,  заглядываешь ли в интернет – взрывы в Донбассе (неважно, за кого ты – ты все равно видишь, как люди убивают друг друга), киношные менты, не отличимые от бандитов, ток-шоу, где все друг на друга орут… Полицейские настоящие, которые пытают и убивают, бандиты… весь этот поток льется со всех сторон. Человек привыкает жить в обстановке всеобщего насилия. Похоже, что конь рыж уже сошел на Землю.

К сожалению, стабильность тоже остается только декларацией. Потому что нет ничего хуже, чем стабильность насилия. И если ты привык выживать в обстановке тотального насилия, то именно его ты и будешь в конечном итоге считать нормой жизни. И тогда любое слово вызовет в тебе взрыв.

К сожалению, и мы, православные христиане, недалеко ушли от внешних. Даже в нашей, внутрицерковной жизни мы мечемся от скандала к осуждению. Одни осуждают епископа на Ленд-крузере, другие воюют с «церковными либералами», третьи ищут врагов в алтаре… Еще немного – и части Тела Христова начнут междуусобную войну.

Да не будет этого! Нам всем следует прекратить злобствовать по любым вопросам. Потому что злоба – не от Бога, злоба – от зла, а Бог зла не творил. И если каждый из нас, какой бы он ни занимал пост, хоть на самую малость откажется от злобы, то и общий уровень насилия понизится.

И хоть несколько человек не погибнет.

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