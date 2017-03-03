Поклонный крест псковским десантникам открыли в Чечне

3 марта. ПРАВМИР. Поклонный крест установили в Чечне на месте гибели 84 десантников 6-й роты 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Памятный знак открыли в четверг в селе Улус-Керт Шатойского района, где на высоте 776 1 марта 2000 года десантники 76-й десантно-штурмовой дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибли в неравном бою с превосходящими силами противника, сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

В церемонии открытия памятного знака приняли участие делегации Воздушно-десантных войск России, члены семей погибших военнослужащих, а также губернатор Псковской области Андрей Турчак и глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Вся страна знает подвиг героев-десантников, которые вступили в схватку с превосходящими по численности боевиками. Они до конца выполнили свой долг, защитив нашу страну, наш народ от террористов. Их подвиг навсегда вписан в историю России. Их имена навечно останутся в нашей памяти», — сказал Рамзан Кадыров.

Памятник павшим воинам представляет собой крест, установленный на камень. Знак изготовлен из темно-серого гранита. На кресте выбита надпись «Ника», а в основании – «Памяти павшим». Автор скульптуры – псковский художник Александр Стройло.

Поклонный крест вмещает в себе сакральные знаки, универсальные для разных религий: солярные мотивы, образ мирового древа, символ жизни и смерти, сообщает Интерфакс. Это связано с тем, что среди погибших были люди разных вероисповеданий.