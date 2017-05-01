“Полчаса и от дома одни полешки” – как горели иркутские деревни

В последние дни апреля более 40 пожаров зарегистрировано на территории Иркутской области. Жители трех иркутских деревень рассказали Правмиру, как пережили пожары, лишившие их домов.

Накануне стало известно, что несколько деревень в Иркутской области буквально за несколько часов потеряли десятки домов. Один поселок сгорел почти полностью – в Бубновке Киренского района, по словам сельчан, целыми остались всего четыре дома и здание сельского клуба. В авиалесохране уже заявили, что возгорание началось из-за одного сельчанина, который сжигал мусор на участке. Сильный порыв ветра вывел огонь из-под контроля, он перекинулся на дома.

“Когда мы убегали из дома, соседний уже вовсю полыхал”

Мария Сакун из деревни Бубновка:

– У нас живет не больше пяти сотен жителей. Сейчас почти все остались без своих домов. Нетронутыми остались только клуб и четыре дома. Причину пожара точную не назову: кто-то говорит, что сосед жег мусор, кто-то – что из леса огонь пришел. Мне самой о пожаре сказала мама, она забежала в дом с криком, что поселок горит. Дым уже окутывал улицу, толком не было видно, что уже горит, а что еще нет. Но ветер так быстро раздувал огонь и дым, что мы не стали рисковать, собрали документы и самые необходимые вещи и выскочили на улицу.

Было очень страшно – когда мы убегали из дома, соседний уже вовсю полыхал. Сначала все жители сидели в клубе, ждали эвакуации. Спасатели приехали почти сразу, но пока шло тушение, из поселка увезли только самых маленьких и стариков. Мы сидели дрожали в клубе. Он немного на отшибе находится, поэтому можно было не опасаться, что огонь до нас доберется. Но было страшно за дом свой, хотя надежды, что его удастся спасти, уже и не было.

Сейчас мы у родни, недалеко от Киренска. Большая часть соседей, у кого нет родных, способных их приютить, переехала в пункт для погорельцев в Киренске.

Нет, наш поселок не на острове находится (ранее в СМИ сообщили, что расположение поселка на острове очень осложнило эвакуацию жителей и не позволило подвезти к Бубновке пожарную технику и уберечь дома). Точнее, он стоял на берегу реки, а с другой стороны, с тыла, его отрезал от большой дороги густой лес. Так что к Бубновке действительно трудно пробраться по земле. Проще со стороны воды. В итоге кого-то на вертолете увозили, кого-то на специальной лодке. На другой стороне нас уже ждали машины, автобус. Пострадавших от огня или дыма не было, но многим пожилым стало плохо с сердцем от такого ужаса.

Еще один крупный лесной пожар разгорелся на минувшей неделе в деревне Артель Первого мая в Заларинском районе. Днем 27 апреля огонь пришел в деревню со стороны полей для покоса. Пожарные, приехавшие на тушение, тяжелой техникой восстановили минерализованную полосу, но огонь все же перекинулся на один нежилой и три жилых дома. В итоге половина домов, по признанию очевидцев, в деревне была уничтожена.

В 99% случаев пожаров виноваты люди

Правмиру удалось поговорить с одним из жителей соседней деревни Тыреть, принимавшим участие в тушении пожара (он попросил не указывать его имя и фамилию).

– Насчет лесного пожара я соглашусь с лесниками – он появился после возгорания на покосе. То есть огонь в поле спровоцировал пожар и в деревне, и в ближайшем лесу. О его причинах не мне судить, но я уже четыре года подряд тушу пожары в этом районе. И в 99% случаев возгорание происходит по вине человека: или траву отжигают во дворах, или костер в лесу недотушили, или, как, скорее всего, произошло в данном случае – с приходом теплой сухой погоды стали отжигать поля для покоса. Якобы на пепелище новая трава растет быстрее и гуще. И ничто этих людей не останавливает, деревня ведь отдаленная, патрули тут появляются не так часто, как в окрестностях крупных деревень и городов.

Год назад народ, видимо, испуганный пожарами 2015 года, присмирел. Палов было в разы меньше. Но этой весной с новой силой начали жечь. Видать, подзабыли ужасы пожарищ и расслабились.

Там в деревне-то домов 11. Мы приехали – огонь в трех из них уже тушила машина пожарных из Заларей. Но просто водой огонь было уже не остановить. У нас было свыше 10 тонн воды на две команды, мы несколько раз ездили до речки рядом заправлять воду, колодцы у деревни стояли пустые.

В итоге занялись еще три дома неподалеку. Это не огонь перекинулся, они от высокой температуры вспыхнули. Местные уже давно высыпали на улицу, никто не пострадал в огне. Но народу было человека 4-5 всего. То ли погорельцев уже забрали родственники, то ли просто деревня вымирающая такая. Спасти эти шесть домов уже было нереально, хотя к нам на подмогу подъехали пожарные из Зимы, Ангарска и Черемхово. В конце мы остались одной своей командой, ждали пока дома догорят, чтобы потом залить пепелище. Отстоять уже было нереально, только воду тратить.

Считаю, что кроме поджогов местными есть еще одна причина пожарищ – у лесников, лесоохраны мало сотрудников. Ведь когда местные вызывают на лесной пожар пожарных или МЧС, те обращаются в лесоохрану, поскольку их задача защищать население от огня, а не лес. Мы на нашей машине если поедем на лесной пожар, мы вместе с ней и сгорим там. Нужна другая техника, другой опыт. Так вот в разгар пожароопасного сезона лесоохрана вынуждена выбирать, на какой именно пожар отправить своих сотрудников, какой опаснее. Потому что на все народа уже не хватает. Да, были случаи, мы приезжаем на лесной пожар, горящий пару дней уже, когда он подобрался к деревне. А лесоохраны туда так и не доехала.

Самый первый серьезный пожар в области начался в заимке Замазчиково в Заларинском районе. Огонь из леса в минувшую среду, 26 апреля, перекинулся на заимку и уничтожил там 2 жилых дома и 2 хозпостройки, сообщил мэр района Владимир Самойлович.

Если бы спал– мог и не выбраться

Местный житель 62-летний Александр Иванов рассказал Правмиру, что в итоге огонь полностью уничтожил целых шесть домов поселения, в том числе и его жилье.

– Вдалеке в лесу огонь горел до этого дня два, наверное. Потом подул сильный ветер и огонь принесло прямиком в деревню. Я сам этот момент сидел дома, глядел в окно. Хорошо, вовремя увидел, собрал документы, вывел мотоблок из сарая – 20 минут и мой дом полыхает. Полчаса и от него одни полешки остались. Еще два дня парило над пепелищем. Пожарные быстро приехали, но там счет идет на минуты, с таким-то ветром. Страшно особо не было. Во-первых, было некогда, во-вторых, мы, деревенские, готовые к такому. А после, как подумал: «А если бы спал?!» – мог и не выбраться, конечно.

Да я до сих пор не могу поверить, хожу на пепелище, смотрю. Сын приезжал, звал к себе, но я перебрался в дом по соседству. У нас в деревне есть несколько пустующих домов, люди бросили все, уехали в город. Этот добротный, но все равно чужой еще пока. Самое необходимое мне соседи собрали, здесь взаимовыручка в порядке вещей, иначе не выжить. Сын кое-что привез. Да все есть уже.

Вообще мы каждый год готовимся к этому опасному сезону, в каждом дворе стоят бочки с водой, водокачка рабочая. И каждый год мы отстаиваем свою деревню. С ведрами наперевес. В этом году, думаю, нас подвело то, что полосу не отпахали вокруг деревни. До этого каждую весну защиту делали. Почему в этом нет? Не знаю, может не успели.

Когда такой огонь идет стеной, ветром подгоняет его – водой заливать бессмысленно. Может спасти только минерализированная полоса. Остальные дома спасло болото, оно делит деревню напополам.

Из второго сгоревшего дома (4 остальных были нежилые) старушка с дедом уехали к дочери в соседнее село. У меня родные все в городе, я туда не хочу, совсем другая там жизнь. Опасно тут, конечно. Дожди пройдут, а там, кто знает. Может, и по новой заполыхать. Пока силы есть, будем бороться. В городе вот тоже неспокойно, там просто другие опасности.