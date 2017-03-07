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Полицейские в Твери вернули Церкви похищенные иконы

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7 марта. ПРАВМИР. Две старинные иконы, похищенные из монастыря Нило-Столобенской пустыни в Осташковском районе Тверской области, переданы представителям Церкви в Твери.
Полицейские в Твери вернули Церкви похищенные иконы

Иконы XVIII века «Преподобный Нил Столобенский» и «Преподобный Нил Столобенский на фоне обители» были похищены из монастыря в марте 2016 году.

Подозреваемый в краже был задержан в декабре прошлого года, им оказался житель Москвы 1955 года рождения, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«В Твери состоялась торжественная передача двух старинных икон с изображением Преподобного Нила Столобенского, которые ранее были похищены из святой обители Нилова Пустынь в Осташковском районе Тверской области. Сегодня святыни были возвращены представителям РПЦ», — сказала Волк.

Уголовное дело расследуется по статье о краже.

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