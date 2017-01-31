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Полицейский на Кубани спас 16-летнюю самоубийцу

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31 января. ПРАВМИР. Сотрудник ДПС спас 16-летнюю девочку из ледяной реки на Кубани.
Полицейский на Кубани спас 16-летнюю самоубийцу

Наряд ДПС дежурил неподалеку от моста в Славянске-на-Кубани, когда к полицейским обратилась испуганная прохожая. Она сообщила, что девочка спрыгнула в реку.

Сотрудники ДПС вытащили из ледяной воды ученицу местного лицея и экстренно доставили в ближайшую больницу. Жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает, передает «Новая Кубань».

Перед попыткой суицида девочка жаловалась матери на скучную жизнь и отсутствие экстрима, сообщает Лайф.

Обстоятельствами случившегося займутся правоохранительные органы. По данным СУ СКР по Краснодарскому краю, назначено проведение доследственной проверки

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