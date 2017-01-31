Полицейский на Кубани спас 16-летнюю самоубийцу

Наряд ДПС дежурил неподалеку от моста в Славянске-на-Кубани, когда к полицейским обратилась испуганная прохожая. Она сообщила, что девочка спрыгнула в реку.
Сотрудники ДПС вытащили из ледяной воды ученицу местного лицея и экстренно доставили в ближайшую больницу. Жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает, передает «Новая Кубань».
Перед попыткой суицида девочка жаловалась матери на скучную жизнь и отсутствие экстрима, сообщает Лайф.
Обстоятельствами случившегося займутся правоохранительные органы. По данным СУ СКР по Краснодарскому краю, назначено проведение доследственной проверки