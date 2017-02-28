Полицейский спас из огня пожилую женщину в Подмосковье

28 февраля. ПРАВМИР. Сотрудник МВД в подмосковном Павловском Посаде спас из огня пожилую женщину, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«24 февраля в свободное от службы время инспектор мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции МО МВД России «Павлово-Посадский» старший сержант полиции Михаил Рязанцев находился дома, когда увидел, что из соседнего частного дома валит едкий дым», – говорится в сообщении пресс-службы.

Сотрудник полиции выбежал на улицу и узнал от соседей, что в горящем доме находится 96-летняя женщина, которая не может самостоятельно передвигаться. Он разбил оконное стекло и проник в задымленное помещение.

Обнаружив в одной из комнат пожилую женщину, которая находилась без сознания, Михаил Рязанцев вынес ее на руках на улицу. «Опасаясь за жизнь пенсионерки, сотрудник полиции, не дожидаясь машины «скорой помощи», на собственном автомобиле отвез ее в районную больницу», – говорится в сообщении.

В медицинском учреждении спасенная женщина пришла в сознание и поблагодарила полицейского за спасение ее жизни.