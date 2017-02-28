О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Полицейский спас из огня пожилую женщину в Подмосковье

|
28 февраля. ПРАВМИР. Сотрудник МВД в подмосковном Павловском Посаде спас из огня пожилую женщину, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Полицейский спас из огня пожилую женщину в Подмосковье

«24 февраля в свободное от службы время инспектор мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции МО МВД России «Павлово-Посадский» старший сержант полиции Михаил Рязанцев находился дома, когда увидел, что из соседнего частного дома валит едкий дым», – говорится в сообщении пресс-службы.

Сотрудник полиции выбежал на улицу и узнал от соседей, что в горящем доме находится 96-летняя женщина, которая не может самостоятельно передвигаться. Он разбил оконное стекло и проник в задымленное помещение.

Обнаружив в одной из комнат пожилую женщину, которая находилась без сознания, Михаил Рязанцев вынес ее на руках на улицу. «Опасаясь за жизнь пенсионерки, сотрудник полиции, не дожидаясь машины «скорой помощи», на собственном автомобиле отвез ее в районную больницу», – говорится в сообщении.

В медицинском учреждении спасенная женщина пришла в сознание и поблагодарила полицейского за спасение ее жизни.

Теги:
, ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Вагоновожатую наградили за спасение женщины от собак в Перми
Вагоновожатую наградили за спасение женщины от собак в Перми
Новостная служба "Православие и мир"

36-летняя Екатерина Панкратова ломом разогнала собак, которые пытались растерзать девушку

Во Владикавказе мужчина спас девушку, провалившуюся в шахту лифта
Во Владикавказе мужчина спас девушку, провалившуюся в шахту лифта
Новостная служба "Православие и мир"

Инцидент произошел в одном из кинотеатров города

Илон Маск поручил отремонтировать Tesla человеку, спасшему другого водителя
Илон Маск поручил отремонтировать Tesla человеку, спасшему другого водителя
Новостная служба "Православие и мир"

Водитель подставил свою машину, чтобы остановить автомобиль водителя, потерявшего сознание

Благотворительный фонд
Дорога в большой мир для Юленьки Фединой
Дорога в большой мир для Юленьки Фединой
97% собрано / 23799.65 руб. осталось
Поддержите четырехлетнего Колю Степанова
Поддержите четырехлетнего Колю Степанова
94% собрано / 8550.07 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
В Татарстане осужден директор школы, установивший камеру в женском туалете
Новостная служба "Православие и мир"

Мужчина объяснил свой поступок желанием узнать, кто засоряет унитазы

"
Петербургский избирком принял заявление о референдуме по поводу Исаакиевского собора
Новостная служба "Православие и мир"

Петербуржцам предложено решить, согласны ли они с тем, чтобы в городских соборах продолжили работу музеи

"
Кудрин сообщил о росте спроса на креативность
Новостная служба "Православие и мир"

Глава совета Центра стратегических разработок считает, что вузы должны готовить соответствующих специалистов

Все статьи автора
Статьи Дня
Постное письмо № 4. Кто поставил Церковь на колени?
Архимандрит Савва (Мажуко)

Впервые я узнал о земных поклонах от Ленина

ЕГЭ по истории: как не отравить жизнь математикам
Павел Лукин

Любой нормальный экзамен легко превратить в ненормальный

«Если за тобой придут, связывай простыни и лезь из окна»
Тамара Амелина

Что сказать ребенку, когда в дверь стучат сотрудники опеки

самое читаемое

10 правил Великого поста48,516

Прожить каждый день Великого поста по Евангелию20,907

Постное письмо № 3. Говеть или поститься?14,517

Петров грех, или Почему вера не растет вместе с пивным животиком14,400

Соленое детство. Отказник11,584

Великий покаянный канон святого Андрея Критского — понедельник10,658

Пусть Господь застанет нас в борьбе9,801

Постное письмо № 2. У ворот рая9,656

Не суди другого за то, что он грешит не так, как ты7,662

Умер создатель программы «Жди меня» Сергей Кушнерев7,044

лучшие авторы

Мария Сеньчукова48,422

Архимандрит Савва (Мажуко)28,612

Протоиерей Алексий Уминский20,896

Новостная служба18,876

Епископ Иона (Черепанов)17,432

Протоиерей Павел Великанов14,375

Редакция портала "Православие и мир"14,332

Александр Гезалов11,578

Протоиерей Алексий Иродов5,614

Тамара Амелина3,793

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть