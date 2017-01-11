Полицейский в Сочи спас из пожара многодетную семью

11 января. ПРАВМИР. В Сочи старший участковый уполномоченный полиции Владимир Новиков спас из пожара многодетную семью.

Новиков находился в свой выходной день в гостях у друзей, когда услышал с улицы крики о помощи. Полицейский выбежал на улицу и заметил дым, который валил со второго этажа соседского дома, сообщает местный телеканал «Эфкате».

Вместе с приятелями он бросился к горящему строению. За несколько минут мужчины вынесли из дома троих малолетних детей и вывели их мать.

Узнав от спасенной женщины о том, что внутри остался ее супруг, Новиков накинул на плечи шерстяное одеяло и вернулся в дом. Со второго этажа полицейский на руках вынес хозяина дома, отца семерых детей, которых находился в бессознательном состоянии.

В полиции узнали о подвиге своего коллеги от очевидцев произошедшего. Руководство УВД по городу Сочи рассматривает вопрос о поощрении отличившегося сотрудника.