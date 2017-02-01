Полицейский в Твери спас пенсионерку из горящей квартиры

1 февраля. ПРАВМИР. Сотрудник МВД России по Тверской области Андрей Иванов спас из огня свою соседку.

Старший лейтенант полиции Андрей Иванов находился у себя дома, когда почувствовал запах гари и заметил, как в его комнате от стен начали отходить обои, сообщает пресс-служба полиции.

Выйдя на лестничную площадку, сотрудник полиции увидел клубы дыма, исходившие из соседней квартиры, в которой проживала одинокая пенсионерка. Андрей Иванов понял, что произошел пожар и стал звонить в квартиру соседки, стучать в ее дверь, но никто не открывал.

Полицейский выломал дверь горевшей квартиры и вывел хозяйку наружу. Тем временем остальные соседи уже вызвали пожарных и врачей.

Из-за дыма и гари пожилая женщина находилась в шоковом состоянии и не могла самостоятельно выбраться из квартиры или позвать на помощь.

«Благодаря грамотным и слаженным действиям полицейского, его смелости и решительности удалось спасти пенсионерку из горящего жилища. Она была передана в руки медиков. Сейчас жизни женщины ничего не угрожает, однако квартира сильно пострадала от огня», – сообщает МВД.