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Полиция изъяла в семье Дель два ремня

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26 января. ПРАВМИР. Полицейские в ходе обыска, проведенного в семье Дель, изъяли ремни, сообщил адвокат семьи Иван Павлов.
Полиция изъяла в семье Дель два ремня

«Обыск закончен. Изъяты компьютер, несколько флешек, документы на квартиру и… целых два ремня от детских штанов. Какие же они предсказуемые», – написал Павлов в фейсбуке.

По словам юриста, в среду, кроме обыска произошло еще одно важное событие «на юридическом фронте».

«Родители подали иск о признании незаконными распоряжений управления социальной защиты о расторжении договоров опеки над своими приемными детьми. Мы просим компетентных должностных лиц воздержаться от дальнейшего принятия поспешных решений, влияющих на судьбу детей, до окончания судебного разбирательства. В частности, мы просим чиновников не передавать детей в другие семьи до тех пор, пока суд не разрешит этот спор. Также мы обращаемся к потенциальным приемным родителям с просьбой хорошенько подумать о том, принимать ли детей Дель в свою семью с оглядкой на все обстоятельства этого дела», – написал Иван Павлов.

В начале января столичные органы опеки изъяли десять детей из приемной семьи Дель после сообщения сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей. Светлана Дель подала иск к органам опеки и полиции, потребовав признать их действия незаконными и вернуть детей домой. Двоих детей удалось вернуть в семью.

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