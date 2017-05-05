Полиция нашла похищенную из московского храма икону XIX века

5 мая. ПРАВМИР. Полиция обнаружила и изъяла похищенную из московского храма икону начала XIX века.

Икона «Усекновение главы Иоанна Предтечи», изъятая сотрудниками московского уголовного розыска, была похищена из храма Пимена Великого в Новых Воротниках, сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Заявление об украденной реликвии поступило в полицию после богослужения. Похититель, «воспользовавшись большим скоплением людей, вынул икону из киота и скрылся с места преступления», рассказала собеседница агентства.

По данным РИА Новости, икону украли в середине апреля, на Страстной Неделе. Обнаружить ее удалось в одном из антикварных салонов столицы. Уголовное дело возбуждено по статье о краже.