Полиция нашла украденные из Нило-Столобенской пустыни иконы XVIII века

30 декабря. ПРАВМИР. В Тверской области задержан подозреваемый в хищении двух икон XVIII века из монастыря Нило-Столобенской пустыни в Осташковском районе.

Иконы «Преподобный Нил Столобенский» и «Преподобный Нил Столобенский на фоне обители» были похищены из монастыря Нило-Столобенской пустыни в марте этого года. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Украденные иконы злоумышленник передал жителю Нижегородской области для дальнейшей реализации. Однако правоохранители успели найти похищенные святыни.

По подозрению в краже задержан 61-летний житель Нижегородской области. Он заключен под стражу.

Сейчас стражи порядка разыскивают его предполагаемых соучастников.