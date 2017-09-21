Полиция предъявила обвинение лидеру «Христианского государства»

21 сентября. ПРАВМИР. Лидера «Христианского государства» Александра Калинина задержали по подозрению в поджоге автомобилей у офиса адвоката режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

В четверг суд рассмотрит вопрос об аресте Калинина.

Накануне мужчину уже задерживали для опроса в рамках уголовного дела. Затем его отпустили, но в четверг задержали вновь уже в статусе фигуранта уголовного дела. До этого следствие предъявило обвинения еще трем подозреваемым в поджоге автомобилей у офиса адвоката.

Злоумышленники оставили на месте поджога обрывки бумаги с надписью «За Матильду гореть».

Кроме того, один из участников «Христианского государства» Александр Баянов признался в поджоге в Петербурге офиса студии «Рок» Алексея Учителя. По его словам, сделали они это в знак протеста против показа «Матильды».

В широкий прокат фильм «Матильда» выйдет 26 октября. В нем рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина вызвала широкий резонанс, в частности против нее активно выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская.

В начале 2017 года «Христианское государство» рассылало письма в кинотеатры с требованием отказаться от проката «Матильды», угрожая, что «кинотеатры начнут гореть».

На «Христианское государство» подавали жалобы в правоохранительные органы режиссер «Матильды» Алексей Учитель, а также депутаты Госдумы Оксана Пушкина и Ирина Роднина.