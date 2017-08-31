Полиция: родители сбитого в Подмосковье ребенка не поили его алкоголем

31 августа. ПРАВМИР. Подмосковная полиция вынесла отказ в возбуждении уголовного дела против родителей погибшего в ДТП под Москвой Алеши Шимко.

«МУ МВД России “Балашихинское” по результатам проверки 26 августа вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по статье “Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий”», — сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.

Как пояснили в пресс-службе, после получения результатов экспертизы по делу об алкоголе в крови у мальчика полиция назначила доследственную проверку с целью выяснить, не напоили ли мальчика алкоголем его родственники.

Резонансное ДТП произошло 23 апреля: местная жительница за рулем иномарки насмерть сбила шестилетнего мальчика. По результатам первичной экспертизы было установлено, что в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, соответствующая сильной степени опьянения.

Уголовное дело было возбуждено по статье халатность. Позднее глава МВД РФ Владимир Колокольцев и региональное управление СК РФ сообщили, что повторная экспертиза подтвердила результаты первой. В то же время независимая экспертиза в Германии сообщила об отсутствии алкоголя в крови ребенка.

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