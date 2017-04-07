Половина россиян готовы к отключению Интернета

7 апреля. ПРАВМИР. Гипотетическая ситуация полного исчезновения интернета не вызовет паники среди населения: 47% граждан сказали, что в этом случае в их жизни ничего не изменится.

26% россиян считают, что влияние будет крайне слабым. Отключение интернета станет серьезным событием для четверти россиян (27%): 22% признались, что их жизнь существенно изменится, однако они смогут приспособиться, 5% – что они не представляют повседневности без возможности выйти в Сеть (среди 18-24-летних такие ответы дали 37% и 10%, среди москвичей и петербуржцев – 25% и 11%, соответственно), следует из опроса ВЦИОМ.

Доля интернет-пользователей в России растет с каждым годом: если в 2011 году она составляла 51%, то в 2017 году – уже 75%. Среди молодежи 18-24 лет практически ежедневно заходят в Сеть около 90%.

Сеть более половины граждан используют для общения с друзьями и близкими (64%), в качестве источника новостей (60%) и развлечений (54%). Каждый второй благодаря интернету проходит обучение и получает самообразование (49%), осуществляет банковские операции (46%).

Наименее распространенным (из числа предложенных опций) на данный момент является покупка товаров и услуг длительного пользования – 34% опрошенных используют для этого интернет, 44% – нет.