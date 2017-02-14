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Поместить святого Валентина в церковный календарь

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Одна маленькая «валентинка» – и вас уже заклеймили как поборника блуда и приверженца чуждых западных ценностей. А если доработать этот «чуть-чуть не православный праздник»? Священник Евгений Дорофеев предлагает решение, от которого вздрогнут многие.
Поместить святого Валентина в церковный календарь

Не «закуклиться» внутри общины

Священник Евгений Дорофеев

Священник Евгений Дорофеев

Праздник святого Валентина появился у нас относительно недавно. И в течение короткого времени стал популярен и особенно любим молодежью.

Мы часто говорим о преемственности базисных традиций в нашей Церкви. И это не просто слова. Времена меняются, меняются люди, но глубинные смыслы Святой Соборной и Апостольской Церкви остаются незыблемыми.

Неизменяемость эта должна выражаться, кроме всего прочего, в императивах, которыми жила древняя Церковь. Одним из таких императивов было донесение Слова Божия во все уголки известного тогда мира. Ну не могли первые христианские поколения спокойно молиться, поститься и спасаться, когда знали, что где-то есть народы, не знающие Правду и не имеющие возможности ее узнать!

Приходя с миссией и сумев обратить многих, христианские проповедники не в силах были одномоментно изменить уклад жизни прежних язычников. Предстояло еще очень много сделать, очень много поработать. Свою задачу христиане первых веков видели не в том, чтобы «закуклиться» внутри своей общины.

Напротив, живой дух жаждал наполнения окружающего мира новым содержанием, жаждал полноценного изменения и обожения всего вокруг. Это был не брюзжащий и горделивый дух, это был дух, горящий огнем неугасимым, дух проповеди и решительных действий.

Благодаря этому духу Евангелие распространялось с огромной скоростью вопреки всему.

Одним из духовно-трудовых фронтов была борьба с языческими суевериями, обычаями и праздниками. Многие из этих явлений своими корнями уходили в период неолита и родоплеменных отношений и были связаны с примитивными представлениями человека о борьбе сил света и тьмы, о женском и мужском начале. Но все же нашлись пути преодоления языческих пережитков.

Охранять, не подпускать, не изменять

Христиане первых веков праздновали только одно событие – Воскресение Христово. Большинство впоследствии возникших церковных праздников призваны были заменить собою старые языческие (или видоизменить их, наполнив новым христианским смыслом). Так поступали и в Римской империи и впоследствии в других местах, куда приходили миссионеры.

Например, Купалу (дни летнего солнцестояния) заменили на Иоанна Предтечу, отсюда народное «комбинированное» название праздника «Ивана Купалы». День всех святых – первоначально праздник римского Пантеона. Пантеон – языческое святилище в честь «всех римских богов» – впоследствии в 609 году был вполне логично освящен как христианский храм в честь Всех Святых, и языческий праздник всех «богов» стал христианским праздником Всех Святых. И таких примеров множество, включая Рождество Христово и Богоявление.

В наше время горящее пламя миссии заметно ослабло. Сегодня многими, к сожалению, главная задача Церкви видится как охранительная: «Охранять, не подпускать, не изменять». Все как бы застыло, не течет и не движется, и самое неприятное – это принимается за норму.

Кто из святых Валентинов?

Древняя Церковь языческие пляски и мистерии превращала в благопристойные праздники, мы же чуть-чуть не православный праздник святого Валентина не хотим немного доработать и разместить на радость всем влюбленным и любящим в своем календаре. Тем более что праздник почти уже к этому готов. Историческая личность святого вполне установлена. Их, святых Валентинов, как минимум три. О первом из них известно только то, что он погиб в Карфагене вместе с группой единоверцев.

Второй Валентин был епископом города Терни в Италии. Он был казнен во время гонений на христиан, в конце третьего столетия. Похоронен он в окрестностях Рима. Мощи покоятся в Терни, известен он по нашему церковному календарю как Валентин Интерамнский.

Дата смерти третьего мученика пресвитера Валентина Римлянина известна более точно. Он был обезглавлен между 268 и 270 годами, и тоже похоронен рядом с Римом. В наше время мощи пресвитера Валентина покоятся частично в Риме, частично в Дублине.

Понятно, что это наши общие с католиками святые, так как они жили и прославились в Церкви Небесной до нашего печального разделения. Они есть в православных святцах, правда, их память празднуется в другие дни. Но что мешает праздновать память одного из них (или всех трех сразу) 14 февраля?

Ведь понятно, что церковные праздники – это не «день седьмого ноября – красный день календаря», они абсолютно не привязаны, как было сказано выше, к конкретным датам.

К примеру, понимая, что в день святых Петра и Февронии многие хотят обвенчаться, а это период поста, еще одно празднование муромских святых несколько лет назад было установлено Церковью в сентябре – в непостный период. То есть в данном случае Церковь вполне обоснованно пошла людям навстречу. Что мешает сделать это и в данном случае?

Мученик Валентин Доростольский. Священномученик Валентин епископ Итальянский. Священномученик Валентин Римлянин

Мученик Валентин Доростольский. Священномученик Валентин епископ Итальянский. Священномученик Валентин Римлянин

«Свои – чужие» святые

К слову сказать, меня поражает стремление противопоставления праздников святого Валентина и Петра и Февронии, исходящее из принципа «свой – чужой». Противники празднования 14 февраля говорят, что, мол, незачем нам это праздновать, у нас есть уже «свои» святые покровители брака.

Но у нас есть и святые Адриан и Наталия, такие же покровители брака, между прочим, совсем не русские. Та же римская эпоха. Мощи святой Наталии находятся не в Муроме или Суздале, а в Италии, в Милане. И ничего страшного – эти святые, как и тысячи других прославленных на Западе и на Востоке, предстоят перед Господом и возносят свои молитвы за грешный род человеческий.

Но, может, уберем из святцев Адриана и Наталию за ненадобностью, у нас уже ведь есть святые покровители брака на Руси?

О чем молиться святому Валентину

Иногда приходится слышать о том, что история, тиражируемая в популярных СМИ о Валентине как покровителе брака, напрочь выдуманная, и молиться этому святому нет никакого смысла. Кто так говорит, совершенно не понимает, как работают духовные законы. Вера некоторых современных людей в святого Валентина как покровителя влюбленных есть несомненный факт. Возникла она, конечно, не из церковной проповеди, а из средств массовой информации и влияния на нас западной культуры.

Но ведь Церковь не переубеждает людей, верящих в то, что в поисках работы нужно молиться мученику Трифону (который явно при жизни не был сотрудником кадрового агентства), а о приобретении жилища – святому Даниилу Московскому (который точно не был риэлтором).

Так для чего же нужно разрушать убеждение людей, желающих молиться святому о чем-то гораздо более важном – о любви? Ведь понятно, что ЛЮБОМУ СВЯТОМУ МОЖНО МОЛИТЬСЯ ВО ВСЕХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ЖИЗНИ И ПО ЛЮБОМУ ПОВОДУ, понимая, что конечная инстанция любых наших просьб одна – Господь наш Иисус Христос.

Фото: Ксения Зимина / www.chita.ru

Фото: Ксения Зимина / www.chita.ru

«Валентинки» – не призыв к блуду

Поборники морали приводят мнение, что праздник Святого Валентина – это призыв к блуду. Но давайте честно признаем, что в массе своей такие элементы праздника появляются крайне редко. А если они все же появляются, то это совершенно не повод не праздновать событие в принципе.

Например, на Крещение некоторые не укоренившиеся в вере особы любят погадать (вспомним строки Жуковского: «Раз в крещенский вечерок девушки гадали…»), и исходя из вышеуказанной логики, надобно перестать праздновать Богоявление.

Мне самому неоднократно попадались так называемые «валентинки», и я признаюсь, ни разу не видел в них ничего пошлого. Наоборот, в них были довольно сильно выраженные высокие, добрые и теплые чувства. То же могу сказать и о материалах в СМИ, попадавшихся на эту тему. Естественно, сама тема этого праздника не лишена некоторого элемента эротизма, но это совершенно нормально в отношениях между полами и вполне соотносится со спецификой такого праздника.

Напомню особым ревнителям, что в Церкви, не как в СССР, секс есть, и он безусловно существует в рамках семейных отношений.

А все, что укрепляет семью и влияет на семейную жизнь благотворно, Церковь в подавляющем большинстве случаев приветствует.

Подводя итог, хочу отметить, что День святого Валентина может и должен занять свое достойное место в жизни православных христиан. Этот праздник при правильном его устроении может помочь супругам найти путь ко спасению, где двое станут, по словам, не единожды упомянутым в Писании, во едину плоть (Мф. 19:5-6) (Быт. 2:24) (Еф. 5:31).

Разве влюбленность, не говоря уже о любви, не должна сопровождаться молитвой? Разве не хорошо бы было, чтобы именно в этот день пускай и те, которые и не помышляли о молитве, но думали о своей влюбленности, зашли бы в церковь и поставили свечку? А мы, православные, им подсказали бы, как это сделать. Может быть, с этой свечки начнется возрастание человека во Христе. Может быть, это первый шажок к воцерковлению.

Приятно и подарочек получить в этот день. Кто-то скажет, что настоящая любовь не нуждается в подарках и очередных признаниях. Но согласитесь, что каждому из нас приятно снова услышать от своей половинки слова любви. Даже если чувство уже крепкое и проверенное годами и жизненными испытаниями, почему бы не напомнить друг другу, что оно не только надежно, как скала, но и трепетно и юно, как при первой встрече. Вот вам и повод.

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По сути, в празднике всех влюбленных нет ничего плохого, если нет ничего плохого в ваших отношениях. Если ваше чувство глубоко, искренно и чуждо блуда, если оно развивается в христианском понимании, то почему бы не добавить в свой календарь и этот праздник. А вот если чувства лишены целомудрия, то каким бы красивым словом это ни прикрывать, грех останется грехом.

И не стоит противопоставлять «наших» святых «их» святым. Они все – наши. Чем больше семейно-любовных праздников, тем лучше! Молиться можно всем и сразу, все угодники Божии помогут!

И мы все в этот день, 14 февраля, можем молиться любому из имеющихся в Святцах святых Валентинов (как, впрочем, и другим святым) о браке, о любимых, о чистоте и верности.

 

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