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Помогать до и после рождения

Источник: Известия
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Епископ Пантелеимон — о демографическом кризисе и защите жизни детей
Помогать до и после рождения
Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон

В наше время на фоне демографического кризиса, массового распада семей тема защиты детей становится особенно актуальной. Дети являются жертвами разводов, страдают от отсутствия любви. Иногда от ребенка отказываются родители и он попадает в сиротское учреждение, а иногда и вовсе не успевает родиться и погибает во время аборта.

Когда мы говорим о детях, ни у кого не вызывает возражений, что они нуждаются в особой защите. Но с какого момента мы должны защищать жизнь детей?

Если ребенок еще не родился, это не значит, что его нет. Даже если ребенок появился на свет на раннем сроке беременности, его всё равно выхаживают. Не так давно в России начали спасать всех детей, рожденных весом от 500 г. Таких детей благодаря успехам медицины становится всё больше. Нередко у них есть отклонения в развитии. Но это не значит, что от них нужно отказываться: им нужны реабилитация и особая помощь.

Но разве ребенок весом меньше 500 г — уже не ребенок? В чем его принципиальное отличие от недоношенного ребенка, которого наши врачи успешно спасают?

Церковь призывает защищать ребенка, у которого уже есть душа, у которого уже есть будущее, у которого это будущее должно быть светлым и радостным, вне зависимости от его веса и возраста. Вне зависимости от того, родился он или еще находится в утробе матери.

Только по официальным данным, в России в 2015 году было совершено 746 тыс. абортов. Это дети, которым их родители не дали родиться. Мы призываем защищать жизнь ребенка и признать, что его жизнь должна находиться под защитой с момента зачатия.

Защита жизни детей до рождения — это подход всех традиционных религий, основных этических систем. Не случайно даже в клятве Гиппократа содержалось обещание врача никогда «не вручать никакой женщине абортивного пессария». В Декларации прав ребенка, а затем в Конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной ассамблеей ООН и ратифицированной нашей страной, говорится прямо: «Ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения».

Здесь очень важна и другая тема, которая не всегда поднимается в День защиты детей. Это тема защиты матери. У нас есть специальный день, который посвящен женщинам. Во многих странах учрежден и специальный День матери. Слово «мама» на всех языках мира имеет особую значимость и силу.

Матери нуждаются в защите и потому, что от состояния матери зависит жизнь ребенка. Если мать допускает убийство нерожденного, не дает ему родиться на свет, она убивает в себе мать. И это тоже очень важно понимать: она наносит вред прежде всего самой себе. Она думает, что этим освобождается от лишних забот, думает, что она избавляет ребенка от бедности, возможно — от какой-то врожденной болезни, но на самом деле она его убивает и причиняет ему страшную муку, потому что, даже находясь в утробе, ребенок во время аборта переживает страдание, и врачи это подтверждают.

Мы говорим не только о защите ребенка, но и о защите нравственного, духовного и физического здоровья женщины. Операция прерывания беременности не является лечением и медицинской помощью. Она не помогает здоровью, а вредит здоровью женщины, она не спасает жизнь, а наоборот — лишает жизни ребенка. И об этом тоже надо вспомнить в этот день.

Нередко женщины делают аборт потому, что их предал отец ребенка. К сожалению, часто именно отцы настаивают на аборте и толкают женщину на этот страшный шаг. И женщина, даже не желая убивать ребенка, идет на аборт, потому что ей некому помочь. Между тем Церковь оказывает практическую помощь женщинам и семьям. Будущие мамы, которые находятся в трудном положении, от которых отказались родные, которым негде жить, могут получить помощь и найти приют в специальных церковных кризисных центрах. За последние шесть лет Церковь открыла 48 таких приютов для женщин — от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.

По всей стране сейчас открываются церковные центры гуманитарной помощи, где можно бесплатно получить коляски, кроватки, одежду, продовольственную помощь. Ровно год назад Святейший Патриарх Кирилл объявил о сборе средств на помощь женщинам в кризисной ситуации. Благодаря этому нам удалось открыть за один год свыше 50 центров гуманитарной помощи. Таким образом, общее число подобных церковных центров превысило сотню. Эта поддержка очень важна, ведь женщины, получив помощь, нередко отказываются от аборта.

Конечно, профилактика абортов — это не единственное, чем мы можем помочь детям. Особая забота нужна детям, которые родились на свет и лишились семьи. По разным причинам. Редко — из-за болезней или смерти родителей, чаще — по недоброй воле людей, которые отказались от своего ребенка. Эти дети тоже нуждаются в защите: они нуждаются в семье. Поэтому семьям, которые берут приемных детей, необходима поддержка. В Марфо-Мариинской обители работают Центр семейного устройства и школа приемных родителей, где оказывается психологическая, юридическая, гуманитарная помощь, проводятся консультации для приемных семей.

Когда мы говорим о защите детей, очень важно говорить и о той радости, которую приносят дети. Воспитать ребенка, воспитать его хорошим человеком — это самая великое, самое замечательное, что может сделать семья.

Рождение детей является одной из основ брака. Если люди уклоняются от рождения детей в браке, то они лишают себя огромной радости, лишают себя возможности видеть плод любви, которая связывает их между собой. Рождение и воспитание ребенка — хотя и трудная, но величайшая  радость. Выше этой радости нет почти ничего на земле. Когда в семье появляется младенец, ее жизнь обновляется, освящается чудом рождения. Ты заново проживаешь с ребенком еще одну жизнь, заново знакомишься с миром, переосмысляешь многие вопросы. Трогательное, маленькое, чистое дитя умножает любовь, пробуждает нежность. Забота о нем заставляет забыть все свои печали и трудности.

Защита детей есть радость и священная обязанность каждого человека.

Автор — председатель Синодального отдела по благотворительности Московского патриархата, руководитель православной службы помощи «Милосердие»

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