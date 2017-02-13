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Помощь населению Сирии – самый актуальный вопрос сотрудничества Православной и Римско-католической церквей

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13 февраля. ПРАВМИР. Самым актуальным вопросом взаимного сотрудничества Русской православной и Римско-католической церквей остается помощь жителям Сирии.
Помощь населению Сирии – самый актуальный вопрос сотрудничества Православной и Римско-католической церквей

Об этом заявил секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов), сообщает РИА Новости.

«На сегодня самым актуальным вопросом является безотлагательное оказание конкретной гуманитарной помощи населению освобожденных сирийских городов, несколько лет страдавшему от террора и издевательств, что в особенности касается жителей освобожденного Алеппо», – сказал иеромонах Стефан.

«Это тысячи людей, которые нуждаются в самых элементарных средствах к существованию – пище, одежде, медикаментах. Вот в чем могла бы проявиться солидарность всех христиан и представителей других религий, участие международных христианских организаций», – говорит Игумнов.

По его словам, Русская православная церковь и Святой Престол уже сотрудничают на этом направлении, однако их деятельность «открыта для самого широкого участия».

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