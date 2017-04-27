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Помощник машиниста спас полуторагодовалого ребенка в Иркутской области

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27 апреля. ПРАВМИР. Житель Нижнеудинского района Иркутской области Иван Москальченко получил награду за спасение оставленного без присмотра ребенка.
Помощник машиниста спас полуторагодовалого ребенка в Иркутской области

«Около 4 часов утра 21 апреля в дежурную часть полиции поступило телефонное сообщение от 53-летнего мужчины. Он заявил о том, что на улице города недалеко от гаражных кооперативов обнаружил коляску, в которой находится ребенок. Поскольку температура воздуха в ночное время опустилась до отрицательных отметок, а никого из взрослых поблизости не оказалось, неравнодушный гражданин принял решение вызвать скорую помощь и полицию», – сообщает пресс-служба МВД по Иркутской области.

Ребенок был немедленно доставлен в медицинское учреждение, где врачи констатировали общее переохлаждение его организма. Сейчас жизни малыша ничего не угрожает. Медики сообщили, что если бы мальчик провел на улице еще некоторое время, то могли бы наступить более трагические последствия.

Сотрудники полиции установили личности родителей ребенка, которые год назад уже привлекались к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

«Предварительно установлено, что в ту холодную ночь мать малыша, оставив его у гаражей, ушла заниматься своими делами», – сообщили в полиции.

Иван Москальченко работает помощником машиниста на железной дороге. Вручая ему награду за проявленную гражданскую позицию, начальник ОМВД России по Нижнеудинскому району Хачатур Григорян отметил: «Порой, чтобы спасти чью-то жизнь, не надо прилагать чрезмерных усилий. Достаточно вспомнить о своем гражданском долге и подумать о том, что спасенный человек сможет не только радоваться солнцу, но и принести отечеству немало пользы. Сегодня мы говорим об одном из таких фактов. Спасибо Вам, Иван Васильевич, за то, что не прошли мимо замерзающего ребенка, за Вашу ответственность и деятельное сострадание».

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