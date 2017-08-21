Помощник президента пообещал восстановить Тологский монастырь в Ярославле в 2018 году

21 августа. ПРАВМИР. Никольский храм и кельи Свято-Введенского Толгского монастыря в Ярославле будут восстановлены в 2018 году.

Об этом сообщил помощник президента России Игорь Левитин во время торжеств, посвященных Дню Толгской иконы Божией матери и 30-летию возрождения первой в современной России женской обители, передает ТАСС.

Левитин передал настоятельнице монастыря игуменье Варваре документ, свидетельствующий о завершении работ по восстановлению Спасских келий.

Свято-Введенский Толгский женский монастырь относится к Ярославской епархии Русской православной церкви и расположен в Ярославле на левом берегу Волги.

Мужской монастырь был основан в 1314 году епископом Ростовским Прохором на месте обретения им иконы Богородицы (Толгская икона), ставшей главной святыней обители.

В 1928 году монастырь был закрыт, а в 1987 году передан Церкви и вновь открыт как первая возрожденная женская обитель.