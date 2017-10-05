Поможет ли “скорая” московским школам?

Действительно ли при любой царапине в московские школы положено вызывать скорую? С какими проблемами дети обращались к школьному врачу до реформы медпомощи? Сколько школьников полагается на одну медсестру? Разбирался корреспондент "Правмира".

В сентябре 2017 года выяснилось, что здоровье московских школьников некому охранять. Один за другим в социальных сетях стали появляться посты от родителей о том, что медсестры больше не дают детям таблеток, а сразу вызывают скорую:

«Мой второклассник сказал медсестре, что у него болит ссадина на лбу. Она вызвала скорую и позвонила мне. Я не успела доехать до школы, скорая увезла ребенка в больницу с незнакомым мне и ребенку учителем. В приемном покое сделали рентген, отпустили. По факту происходит следующее: родители натаскивают детей не жаловаться и терпеть, скорые приезжают в школу по 8 раз за день, в приемном покое больницы обращений в несколько раз больше, врачи подвывают. У нас все обошлось хорошо и быстро, но все эти катания в больницу не прошли даром, к вечеру у сына была такая классическая психосоматическая реакция».

«У семиклассника заболел живот. Мама не может приехать и забрать его домой – странно, но так бывает. Таблетку медсестра ему не имеет право дать. Скорую он не пожелал, живот болел несильно. Мать торопилась домой, но не успевала. Ученику пришлось маяться животом еще два урока, до окончания учебного дня».

«Сын упал на физкультуре, сказал, что болит рука. Вызвали скорую, муж быстро прибежал, посмотрел, сказал что, очевидно, ничего страшного нет, но скорая настояла на поездке в травмпункт. Сделали рентген – ничего не нашли. Потеряли три часа. Теперь я опасаюсь, что в такой ситуации ребенка могут отвезти куда-то одного. Не всегда же кто-из родителей может немедленно приехать».

«Каждый день забираю ребенка из школы – у входа стоит скорая. Кому-то вызвали».

Похоже, у скорой прибавится работы и в детсадах, ведь детсады и школы в Москве объединены в образовательные комплексы:

«На собрании в садике нам рассказали, что медсестра может теперь делать только прививки и заполнять карты. Всем остальным занимается скорая, причем везет сразу в больницу. По пути звонят родителям».

«Вчера было собрание в саду и нас поставили перед фактом, что теперь даже при температуре 37,2, небольших соплях и легком покашливании к ребенку в садик будут вызывать скорую. Если родители не успеют приехать раньше скорой, а скорая примет решение о госпитализации, то ребенок уедет без родителей с сопровождающим из сада. Ссылаются на постановление Департамента образования. Я категорически не согласна с такими действиями. Понимаю, когда экстренные случаи, вопрос жизни и смерти, и действительно необходима срочная госпитализация, но не с соплями же! Я написала вопрос заведующей и жду номер этого постановления».

Приезжает обычная скорая помощь

Почему вся медицинская помощь в московских школах вдруг стала скорой? Пресс-служба Департамента образования переадресовала наш вопрос председателю Экспертно-консультативного совета родительской общественности при Департаменте образования Людмиле Мясниковой. Она ответила, что «постоянно присутствующей медсестры у нас в школе нет, в дошкольном отделении – тоже нет», поэтому сейчас «при любом падении, ранке и т п. вызывается скорая неотложная помощь». По словам Людмилы Александровны, эта инициатива согласована с Департаментом здравоохранения, и лично ее, как представителя родительской общественности, это нововведение не смущает: «Скорая помощь приезжает, доброжелательно осматривает ребенка. Это – приезд врачей, больше ничего».

Вопрос о том, что именно говорится в распоряжении Департамента образования Москвы, на которое ссылаются учителя на родительских собраниях, было ли это распоряжение письменным или устным, остается открытым. Возникает вопрос и о том, что за договоренность между Департаментами здравоохранения и образования, которая позволяет использовать машины скорой помощи для ежедневных школьных хворей и насколько это обоснованно.

Школьный врач: Аппендицит, менингит и «голодные боли»

Скорая помощь оказывается в экстренных случаях, когда есть угроза жизни, а в школе всегда хватало обычного педиатра. Чем же он там занимался? Об этом «Правмир» спросил Наталью Межуеву, педиатра с 30 летним стажем, работавшую московской в школе. В советские времена свой врач был в каждой школе, позже, в 90-е годы, на врача приходилось по 2-3 школы. По словам Натальи Владимировны, школьной медсестре вполне по силам оказать первую помощь и оценить состояние ребенка, чтобы понять, нужно ли ему в больницу:

«Среди медиков дошкольно-школьных учреждений упор делался на оказание неотложной помощи. Раз в пять лет школьные врачи и медсестры проходили переподготовку, каждый год им читали курс по оказанию неотложной помощи. Медсестра может снять приступ бронхиальной астмы, оказать помощь при реакции на прививку. Есть ситуации, когда ребенок внезапно покрывается сыпью, причина может быть в инфекции. Такого ребенка срочно надо изолировать от сверстников. Однажды в моей практике был случай, когда у ребенка подозревали менингеальную инфекцию, подозрение оправдалось».

Наталья Владимировна рассказала, что с подозрением на аппендицит ей пришлось госпитализировать ребенка лишь однажды, дважды пришлось оказывать первую помощь при переломах, один раз мальчика увезли с подозрением на менингит. Гораздо чаще школьный врач встречается с другими проблемами:

«Чаще всего дети жаловались на боль в животе, головную боль и повышенную температуру. Животы болели потому, что не все родители следили за тем, чтобы дети позавтракали. Ко второму уроку с болями в животе приходили в основном дети с 5 по 11 классы, чаще всего речь шла о так называемой «голодной боли». На вопрос: «Позавтракал ли ты утром?», дети отвечали отрицательно, или говорили, что пили только чай. Таких детей я отправляла в столовую, часто давала деньги на завтрак».

В новостях мы иногда читаем: «На уроке физкультуры у школьника остановилось сердце». В таких случаях нужно действовать моментально, помочь может разве что реанимационная бригада с дефибриллятором. К сожалению, ни школьный врач, ни медсестра, ни скорая просто не успеют. Такие случаи можно только предупредить, ведь речь чаще всего идет о недообследованных детях, у которых есть какая-то патология сердца, о которой никто не знает, но эти случаи – единичны.

Итак, школьная медсестра вполне могла справиться со стандартными жалобами и оказать первую помощь. Так было в конце прошлого века. Что же изменилось в нынешнем? Наталья Владимировна предполагает, что решение вызывать скорую на любую болячку –перестраховка, чтобы избежать возможных жалоб родителей, ведь нынче московские школы объединены в образовательные комплексы и медсестра – одна на несколько зданий: «Когда в каждой школе, независимо от количества учеников, была медсестра, было гораздо спокойнее. Хорошо бы эта практика вернулась» – говорит бывший школьный педиатр.

Один врач на 1000 учеников Приказ Минздрава «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях» содержит рекомендуемые нормативы, по которым на одного врача должно приходиться: в детских садах – 350-400, в школах – 1000 учеников, а на одну медицинскую сестру должно приходиться 100 воспитанников в детских садах,100- 500 учеников в школе или профессиональных образовательных организациях. Согласно этому приказу при школах должны быть медицинские кабинеты. Интересно, что за их финансирование отвечают не органы здравоохранения, а органы образования и исполнительная власть.

Путин вернет в школы врачей

Почему же в московских школах больше нет врачей? Участники круглого стола «В школу возвращается врач», который прошел в «Российской газете», считают что причина – в законодательстве: «К сожалению, в законе написано, что медицинская помощь может оказываться в стационарах, на дому, скорой медпомощью – на улице. А вот про образовательные организации ничего не говорится. И это отсутствие двух слов в законе привело к тому, что стала рушиться вся система оказания медпомощи в школах» – заявила завлабораторией НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков профессор Ирина Рапопорт, участвовавшая в этом мероприятии.

«Российская газета» сообщает, что «законопроект о возвращении медработников в детские учебные заведения находится в завершающей стадии», но не уточняет, о каком именно документе идет речь. Идею разработки этого законопроекта связывают с высказыванием президента России Владимира Путина, который в 2016 году на встрече с членами «Единой России» заявил о том, что в школы нужно вернуть врачей и медицинские кабинеты.

Врачей мало и все окутано тайной

По мнению юриста Александра Саверского, президента общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов», уничтожение школьных медкабинетов не связано с изменениями в законодательстве, это, скорее – вопрос прочтения норм амбулаторной помощи:

«Не закон привел к разрушению школьной медицины. «Закон об основах охраны здоровья» принимался в 2011 году. Если бы это было невозможно законодательно, школьных врачей и медсестер не было бы нигде. Но они – есть, просто их мало. Амбулаторная помощь – это помощь в разных условиях, на дому, в школе, на производстве, где угодно.

Александр Саверский считает, что ситуацию вокруг медобслуживаня в школе накалила статья в «Известиях», «Школы допустят к врачебной тайне»:

«Журналисты совершенно неправильно прочитали приказ Минздрава «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних», в котором четко говорится, что информация о состоянии здоровья детей передается школьным медработникам, но это не школьные работники, не педагоги, а медики.

В идеале школе должен работать врач, который владеет информацией из медицинской организации, к которой прикреплены школьники. У школьного врача должно быть понимание того, кто из школьников входит в группу риска. Но если на школьный комплекс, в котором может быть десяток школ и пять детсадов врач – один, то не очень понятно, что он сможет сделать».

Скорая помощь – не медицинское такси

Вопрос, насколько обоснован вызов скорой помощи в школу на каждую жалобу, остается открытым, ведь скорая помощь – это не поликлиника на колесах, ее задача – спасать жизни. Может статься, что скорая поедет к школьнику, порезавшему палец, а к другому, ребенку, умирающему дома – не успеет.

Почему между ведомствами возникла такая странная договоренность и есть ли она, «Правмиру» пока узнать не удалось, мы работаем над этим. Но факт остается фактом – машины скорой помощи стали частыми гостями в московских школах. Что остается родителям? Привыкать к этой странной реальности, (в конце концов, без помощи дети не останутся) и надеяться, что в школу вернутся врачи и медсестры.