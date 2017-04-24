Портрет Сталина установили ко Дню Победы в центре кубанского Белореченска

24 апреля. ПРАВМИР. Большой портрет Иосифа Сталина вывесили на фасаде администрации Белореченского района Краснодарского края в преддверие празднования 72-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Ежегодно к 9 мая мы организуем в городе Белореченске масштабную реконструкцию тех событий. В том числе оформляем здания, так как было на исторических фотографиях. Портрет Сталина установлен на том же самом месте, как и был 72 года назад», – цитирует Интерфакс главу района Ивана Имгрунта.

На портрете, который закрывает целое окно над главным входом в администрацию района, Сталин изображен в погонах генералиссимуса СССР. По сторонам портрета закреплены две широкие георгиевские ленты.

В годы Великой Отечественной войны Белореченский район был оккупирован с августа 1942 года до января 1943 года.