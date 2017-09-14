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Посетители парка «Зарядье» за два дня уничтожили 10 тысяч растений

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14 сентября. ПРАВМИР. Посетители уничтожили 10 тысяч растений после двух полноценных дней работы нового столичного парка «Зарядье». В этой связи парк вынужден изменить режим работы.
Посетители парка «Зарядье» за два дня уничтожили 10 тысяч растений
Фото: mos.ru

«К сожалению, посетители вытоптали растения и газоны, особенно в зоне северного ландшафта. Там уничтожено практически 30 процентов зеленого покрова. Но отдыхать на траве можно у нас не везде, а только в специальных местах», — сообщил «Комсомольской правде» начальник отдела по садово-парковой и природоохранной работе парка Игорь Сафиуллин.

Посетители парка также начали выкапывать растения, прятать в сумках и уходить. Среди растений была калужница болотная, занесенная в Красную книгу Москвы.

В ближайшее время «Зарядье» планирует закупить 10 тысяч новых растений и запретить посетителям гулять по газонам.

Ограничения вводятся для регулирования потока посетителей и восстановления урона, который нанесли парку.

Как сообщает столичная мэрия, из-за вандализма в работе парка вводится ряд ограничений. С 14 сентября вход на территорию, смотровую площадку «Парящий мост» и в павильоны будет осуществляться с 15-минутными интервалами. Это поможет распределить потоки посетителей и повысить контроль за объектами.

С 18 сентября в «Зарядье» начнутся восстановительные работы. Вход в парк по понедельникам будет открываться для посетителей с 14:00.

Ландшафтные зоны «Зарядья» раскрывают природное богатство России, многообразие видов растений от Калининграда до Сибири. Здесь высажено более миллиона деревьев, кустарников и многолетних трав, в том числе уникальных видов, занесенных в Красную книгу Москвы, например купальница европейская, калужница болотная, синеголовник.

Парк был открыт в минувшую субботу, 9 сентября, в день празднования 870-летия Москвы. В церемонии открытия принял участие президент России Владимир Путин.

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