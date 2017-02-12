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После нападения на фельдшера скорой в Саратове возбуждено уголовное дело

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12 февраля. ПРАВМИР. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на фельдшера скорой помощи в Саратове.
После нападения на фельдшера скорой в Саратове возбуждено уголовное дело

«По результатам доследственной проверки, проведенной по сообщениям средств массовой информации о незаконном лишении свободы фельдшера скорой медицинской помощи и покушении на ее изнасилование, возбуждено уголовное дело», – сообщила ТАСС представитель СК РФ Светлана Петренко.

11 февраля фельдшер скорой помощи прибыла в квартиру дома на улице Шелковичной Саратова, откуда поступило сообщение о высоком артериальном давлении у 29-летнего жителя города. В квартире находились пятеро мужчин. Как только фельдшер вошла в квартиру, один из них закрыл за ней дверь и сказал, что не выпустит ее.

«Испугавшись, фельдшер зашла в ванную комнату, откуда смогла сообщить о произошедшем диспетчеру скорой помощи, которая передала данные сведения в правоохранительные органы. В связи с тем, что медицинскому работнику стали поступать угрозы о применении насилия, женщина вышла из ванной комнаты», – рассказала Петренко. «Двое мужчин стали осуществлять действия, направленные, по ее мнению, на ее изнасилование», – добавила представитель СК.

Противоправные действия злоумышленников были пресечены благодаря прибывшим в кратчайшие сроки на место происшествия сотрудникам правоохранительных органов.

«В настоящее время в целях полного и всестороннего расследования данного уголовного дела создана следственно-оперативная группа из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов регионального следственного управления и сотрудников территориального следственного отдела», – сообщила Петренко. Решается вопрос о задержании нападавших.

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