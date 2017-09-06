О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Ждём Вас!
14
сентября
в 18:00
Православная конференция “IV Даниловские чтения”
Навигация
Важные темы:

«После травмы я понял: никто ничего не будет делать за меня»

|
В подростковом возрасте Евгений Попов из Владивостока получил огнестрельное ранение, перенес больше 20 операций, остался без кисти на одной руке и с одним слабовидящим глазом. Он сам не верил, что найдет в себе силы жить дальше. Сейчас ему 40 лет, он имеет семилетний опыт адвокатской практики и собирается жениться на глухонемой девушке.
«После травмы я понял: никто ничего не будет делать за меня»
Евгений и Марианна

Все друзья сразу разбежались, забыли меня

– В 15 лет я получил огнестрельное ранение при обстоятельствах, которые мне не хочется вспоминать. Травмы были очень тяжелыми. Я перенес больше двадцати операций, потерял левую кисть, ношу протез. Меня не пугает боль, я привык к ней. Врачи восстановили мне зрение, насколько смогли: правым глазом я совсем не вижу, а левым – на 10%. Когда пришел в себя в реанимации, понял, что случилось, и накрыла безысходность. Тогда я вообще ничего не видел, только реагировал на свет. Раны были по всему телу. Не вставая, я пролежал четыре месяца, в результате сильно упала мышечная масса, я был как скелет.

Поддерживали меня только родители, все друзья сразу разбежались, забыли меня. Это сейчас я с одноклассниками встречаюсь, ходил на 95-летие школы, дружу с двумя одноклассницами. Обиды у меня на них нет. Я лежал весь в бинтах, страшный, они не обязаны были ко мне ходить. Возраст же еще был подростковый, кто там соображал.

Четыре года я лечился и восстанавливался. Тогда у меня не было уверенности, что когда-нибудь я смогу хотя бы окончить школу.

Я очень плохо помню тот страшный период, память стерла воспоминания. Но если бы тогда сказали, что у меня будет насыщенная жизнь, что я смогу чего-то добиться, точно бы не поверил.

Года через три после травмы понял, что время вспять не поворотишь. Надо жить дальше. У всех психика разная, я знаю людей, которые наложили на себя руки, но для себя я не видел смысла так поступать. Я столько боролся и мучился не для того, чтобы свести счеты с жизнью.

В приемной комиссии мне сказали, что я отбираю место у здоровых

Последние два класса я окончил в вечерней школе для слепых и слабовидящих. На уроках мы сидели вдвоем с незрячей девочкой, у нас были очень хорошие учителя, преподавали полный список предметов, кроме иностранного языка. И самое главное – они нас поддерживали, нам было весело. В хабаровской клинике мне сделали успешную операцию, после которой зрение начало постепенно восстанавливаться, и в школе я уже мог писать и читать в очках.

В детстве мечтал пойти по стопам родственников – стать военнослужащим или работать в милиции, как мой дядя. Но понятно, что после травм мне такие специальности стали не по силам. Окончил юридический факультет ДВГУ (Дальневосточный государственный университет, который впоследствии стал частью Дальневосточного федерального университета. – Прим. ред.). Во время поступления в университет я в первый и в последний раз столкнулся со страшным неприятием человека с инвалидностью. Председатель приемной комиссии был категорически против, чтобы меня зачислили. Он сказал, что я отбираю место у здоровых студентов. Но мне повезло: декан за меня заступилась, и я поступил.

Главным местом, где я социализировался, был не вуз, а наша краевая библиотека для слепых. Там собиралась молодежь с такими же, как у меня, проблемами. Заведующая выигрывала гранты, и мы на эти деньги ездили по всяким интересным местам в крае, очень сдружились и до сих пор общаемся.

Но сейчас всех интересует результат, а не физические недостатки

После университета я целый год не мог найти работу, стоял на учете в службе занятости, но там мне ничем не помогли. А потом повезло: увидел объявление, что можно пройти стажировку помощником адвоката. Мне не платили денег, но зато я приобрел очень богатый опыт, после чего перешел в другую контору, где и получил свою первую зарплату. Позже я сдал экзамен и приобрел статус адвоката. С меня не стали взимать сбор, сумма большая, и за это надо отдать должное Адвокатской палате Приморского края.

Опыт работы у меня уже семь лет. Клиенты судят меня по делам, всех интересует результат, а не моя внешность: никто никогда не обращал внимания на физические недостатки. Государственные органы тоже относятся с пониманием: никогда не слышал от судьи замечаний на этот счет. Я очень люблю свою работу. И смысл не только в зарабатывании денег. Я, в том числе, получаю моральное удовольствие от того, что имею возможность хоть немного восстанавливать справедливость.

Что могу посоветовать людям, получившим серьезную травму? Не отчаиваться и не паниковать. Возможно все, но постепенно.

Надо последовательно идти к своей цели и понимать: никто не будет ничего делать за тебя. Либо ты возьмешь себя в руки и начнешь жить, а не существовать, либо будешь сидеть дома в депрессии.

Каждый выбирает для себя. Если нет образования, самое главное – пойти учиться. А для тех, кто после травмы больше не может работать по специальности, сейчас есть очень много возможностей бесплатно переучиться на ту профессию, которая подойдет.

Я привык жить в том состоянии, которое есть, мне не мешают мои физические недостатки. Зрение позволяет мне ходить по улице без трости. К протезу я приноровился, только шнурки не могу завязывать, но проблемы нет – ношу обувь без них. По дому многое делаю сам: недавно полы перестелил на балконе, розетки меняю, вытяжку на кухне ставил и водонагреватель.

Для меня любовь – это самопожертвование

Самое страшное – потерять близких. Мы с матерью похоронили отца, некоторые мои друзья тоже умерли. Маме сейчас уже за 70. Вот кто-то стремится жить отдельно, а я не представляю, как можно бросить маму. Вдруг что случится, а она окажется одна. Мы с мамой прекрасно ладим. Мою девушку она приняла хорошо, они вместе занимаются домашними делами, недавно приготовили для меня вкусную пиццу.

В результате родовой травмы Марианна глухонемая с детства. Меня совсем не испугало, что она не слышит и не говорит. За свою жизнь я видел очень страшных инвалидов, мне есть с чем сравнивать. О Марианне мне рассказала моя клиентка, дала ее номер телефона, и мы стали переписываться по WhatsApp. Я звонил ее маме, просил отпустить дочку ко мне в гости. Ее привезли брат с сестрой. Посмотрели на меня, пообщались, и я убедил их, что переживать не за что.

Марианна выросла в далекой приморской деревне, вела вынужденный замкнутый образ жизни. Сейчас ей 27 лет, школу она не закончила, потому что в специнтернате были плохие условия. Будем сейчас решать, как ей доучиться. В прошлом году семья купила ей планшет, и она, наконец, начала общаться с людьми. Когда я ее увидел, сразу понял, что она мой человек. Я не могу объяснить, почему я ее полюбил. Да и не надо об этом думать: когда включается мозг, это только мешает в таких отношениях.

Для меня любовь – это самопожертвование. Когда ради другого человека ты готов сделать что-то в ущерб себе, но бескорыстно, без сожаления.

Я начал учить язык жестов с помощью мобильного приложения. А пока мы понимаем друг друга интуитивно. Глухонемые получают информацию только визуально, они смотрят и считывают эмоции: для них важны мимика, взгляд, жесты. Я наблюдаю за ней и понимаю, что она чувствует, как реагирует. Мы любим гулять по городу, ездить на море, смотрим фильмы с субтитрами. Я вижу, что ей нравится быть со мной. Да, Марианна не может выразить свои чувства словесно, но она улыбается, берет меня за руку, обнимает. Это важнее слов, по-моему, это самый честный способ показать свое отношение. Я еще не делал Марианне предложение, но думаю, она будет не против стать моей женой. Как мне теща говорит: смотрю на фотографию дочки и понимаю, что у нее все хорошо.

Каждый человек имеет право на шанс

По себе знаю, что здоровые девушки, да и парни боятся строить семейные отношения с инвалидами. Скорее всего, думают, что на их плечи ляжет гиря, которую не унести. Я считаю, что каждый человек имеет право на то, чтобы ему дали шанс. Надо смотреть не на внешность, а на содержание, проводить вместе время, наблюдать и судить по фактам. Стоит попробовать, а не решать заранее, что такие отношения невозможны.

Марианна дала мне уверенность, что я не один, у меня есть семья. Одному очень сложно жить.

Обязательно нужен близкий человек. Печально, что сейчас люди порой готовы на все ради мнимой популярности. Они живут, чтобы лайкали их фотографии в социальных сетях. Бесконечная борьба за успех – это такая глупость. Самое главное в жизни – семья и дети.

Фото: Валерия Кузора

Теги:
, , , ,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.
Помочь Правмиру работать дальше!

Похожие статьи
Бабушки и пьяные: кто помогает слепому
Бабушки и пьяные: кто помогает слепому
Анна Маленко

Сквозняки и стук женских каблуков – маяки в мире полной темноты

«Он звонил нам год, каждый день ожидая смерти»
«Он звонил нам год, каждый день ожидая смерти»
Дарья Рощеня

В чем признаются психологам инвалиды, когда больше нет сил жить

Как инвалиду выжить в дикой тайге
Как инвалиду выжить в дикой тайге
Алла Мождженская

А главное – зачем это нужно

Благотворительный фонд
Кисаева Владлена: Дождаться трансплантации
Кисаева Владлена: Дождаться трансплантации
40% собрано / 107900 руб. осталось
Архипов Никита: победить язвенный колит
Архипов Никита: победить язвенный колит
24% собрано / 62639 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Бабушки и пьяные: кто помогает слепому
Анна Маленко

Сквозняки и стук женских каблуков – маяки в мире полной темноты

"
В детдоме я поняла, что добро не всегда побеждает зло
Анна Маленко

История одной девочки, чье детство закончилось в 12 лет

"
Ты – нежеланный ребенок, я всю жизнь тебя ненавижу!
Анна Маленко

Сироты выросли, создали семью и вспоминают жизнь в интернате

Все статьи автора
Статьи Дня
Маити Гиртаннер. И у палачей есть душа
Тамара Амелина

«Я в Париже и хотел бы вас видеть» – сказал ее мучитель…

Священник из Донбасса: Я помню, как сидел в блиндаже и все вокруг рушилось
Алла Мождженская

История настоятеля, который устал жить на войне

Врач-инфекционист: Плохих или ненужных прививок нет
Артем Левченко

Чеснок на шее, капли в нос, интерфероновые свечи – это не работает

самое читаемое

Беслан. 10 героев спецназа15,329

Митрополит Иларион (Алфеев): «Евангелие для нас утратило свою свежесть»8,876

Врач-инфекционист: Плохих или ненужных прививок нет8,837

Зачем Церкви столько обрядов?6,633

Правило Последнего Слова, или Разговор перед смертью6,553

Архимандрит Андрей (Конанос): Что чувствуют ваши дети, возвращаясь домой?4,476

Не бросайте меня!4,238

Протоиерей Алексий Уминский: Подросток не хочет быть архаичным, он хочет быть настоящим4,010

Скончался генеральный директор «Росплазмы» Станислав Тхай3,242

Петербургская епархия: умершей от ВИЧ девочке оказывалось лечение3,018

лучшие авторы

Новостная служба20,569

Константин Лазарев15,329

Валерия Михайлова8,876

Артем Левченко8,837

Сергей Худиев6,633

Настя Дмитриева6,552

Архимандрит Андрей (Конанос)4,860

Анна Резникова4,842

Елена Кучеренко4,238

Ирина Якушева4,010

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть