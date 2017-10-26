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Последние крестьянки (фото)

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Фотограф Екатерина Маньшина больше 10 лет снимает простых сельских бабушек. Всем ее героиням больше 80 лет, они живут в бедности, часто в домах без электричества, газа и воды и зависят от собственного огорода. "Правмир" публикует серию фотографий автора "Последние из крестьян".
Последние крестьянки (фото)

Екатерина Маньшина о своем фотопроекте:

“Посвящен жизни и быту крестьянских женщин возраста 80 и больше лет, живущих в тяжелых условиях за чертой бедности. Фотографирую их на протяжении 10 лет и планирую продолжить, однако предстоит поиск новых знакомств с крестьянками, т.к. из фотографируемых осталась всего одна, в возрасте более 90 лет. Живет без социальной поддержки, пособия и пенсию не получает, не имеет элементарных условий, таких как электричество и вода, не смотря на то, что в деревне есть центральное водоснабжение. Газ, соответственно, тоже ей не провели, поэтому она вынуждена топить печь дровами. Цель проекта привлечение внимания к проблеме неимущих одиноких женщин, которые всю жизнь зависели от собственного огорода”.

 

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