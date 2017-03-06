О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Постное письмо № 10. Хроническая аскеза. Острая форма.

|
“Оказывается, миряне тоже люди, им также доступно спасение, как и монахам. Они тоже могут заниматься богословием, спорить, создавать песнопения, сочинять духовную музыку, писать прекрасные иконы, и всё это не будет менее добротным только от того, что работал над этим не монах.” Архимандрит Савва (Мажуко) продолжает писать письма читателям «Правмира», раскрывая смысл и красоту Великого поста.
Постное письмо № 10. Хроническая аскеза. Острая форма.
Фото: pccs.ru
Архимандрит Савва (Мажуко)

Архимандрит Савва (Мажуко)

Если вы пережили первую седмицу поста без потерь, могу вас поздравить. Это была непростая неделя. Во-первых, Покаянный канон – серьёзнейший текст, требующий особого внимания и просто сил. Во-вторых, все готовились к причастию, и многие причастились, подготовившись к исповеди, прочитав положенные молитвенные правила, выстояв длинные и многолюдные службы. Это большой труд, и я не постесняюсь сказать: вы – молодцы! вы – труженики! вы сделали хорошее дело!

Не смущайтесь похвалой. Мы ведь с вами знаем, что гордость это грех, а, значит, и нос задирать не будем. Однако и не станем отрицать того, что поститься – дело трудное, если не сказать изнурительное. Окончание первой седмицы обычно «выбрасывает» из поста большую часть верующих. Скажут:

– А как иначе? Самое важное уже совершилось: первую седмицу провели, как положено, выпостились, вымолились, отговели. Имеем законное право «выдохнуть». Ведь что там впереди? Постное однообразие. Да, будут родительские субботы, Крестопоклонная очень важна, обязательно придём на «Мариино стояние» на пятой неделе и субботу акафиста – вот и всё. До Вербного воскресенья ничего значительного.

Всё верно. Ничего значительного. Почему? Архитектура поста даёт нам подсказку: теперь внимание должно быть переключено вовнутрь. Наступает, может быть, самое интересное и увлекательное время поста – время духовных упражнений. Мы уже вошли в строй этих упражнений, но они не завершаются с окончанием первой недели. Сейчас, когда все «выдохнули», можно вплотную подступить к кропотливой и долгосрочной работе.

Духовными упражнениями называются систематические усилия по воспитанию себя как духовного существа. Примем пока такое определение. Апостол Павел четко различал три состояния: человек бывает духовным, душевным и плотским. Интуитивно мы понимаем, о чем говорит апостол, но чтобы разобраться в этом как следует потребуются время и силы. А перед нами стоит не просто задача разобраться, но и самим вырастить из себя духовного человека, как бы вызывающе это ни звучало.

В церковном словаре есть некрасивое слово «аскеза», которое несведущие товарищи принимают за название болезни. Некоторые даже думают, что это что-то кожное. Аскеза – не болезнь, а лечение. Слово греческое. Заимствовано из лексикона спортсменов. Глагол «аскео» имеет значение «упражняться» в чем-либо. Например, атлет упражняется в беге. Он упражняет тело. Путем долгих и проверенных упражнений подчиняет тело себе, заставляет его быть покорным и закрепляет эту покорность выработкой долгосрочного навыка.

Христианин – духовный атлет. Его цель – обожение, охристовление. Надо сделаться подобным Христу. Достичь этого можно только активными усилиями.

Нельзя просто сидеть и ждать, что божественные энергии, накапливаясь во мне благодаря длинным службам, акафистам и маслу с соборования сделают своё светлое дело, и я, наконец, просвещусь.

Аскеза – активное усилие. Аскеза – борьба. А раз борьба, значит, есть сопротивление, и сопротивление нешуточное, крайне опасное. Конечно, мы не старцы, и это утешает – по крайней мер, никто от нас не ждёт схватки с демонами лицом к лицу. Нам бы справиться с собственной испорченностью. И вот тут кое-что мы можем сделать.

Мы живём в хорошее время. У нас есть доступ к аскетической литературе на любом языке. Это очень много – способность читать Писание и творения святых отцов. Роскошь неслыханная для наших предков, большинство из которых были неграмотны. Преимущество этого времени ещё и в том, что христианство всё-таки сильно изменило наш мир: нравы стали мягче, жить стало безопаснее – например, для женщин и детей. В школах нет телесных наказаний, женщины могут не только получать образование и работать, но и просто безопасно идти по улице без охраны мужчины. Да, эти достижения весьма относительны. Но это тоже наше преимущество, потому что женщине уже не надо тратить огромные силы, доказывая, что она тоже человек.

Однако самое большое достижение последних лет это открытие мирян. Оказывается, миряне тоже люди, им также доступно спасение, как и монахам.

Они тоже могут заниматься богословием, спорить, создавать песнопения, сочинять духовную музыку, писать прекрасные иконы, и всё это не будет менее добротным только от того, что работал над этим не монах.

Скажу очень дерзновенную вещь: сегодня мы знаем об аскезе больше древних отцов. Потому что на нашей стороне не только богословие и патрология, но и естествознание, психология и медицина. Это ни в коем случае не делает нас более духовными, но снимает массу надуманных проблем, над которыми уже не стоит биться, это сделали ученые. Мы знаем, как на человеке сказываются проблемы со щитовидной железой, что с нами делает сахарный диабет, как работает в психологии и педагогике механизм подкрепления и много других вещей из сферы физиологии и психологии, известных даже школьнику. И это здорово. Ведь теперь некоторые пугающие вещи можно предупредить йодированной солью или правильным отдыхом, а отчитку и крестные ходы оставить для других случаев. И не надо паниковать: не только исследователи святоотеческих текстов, но и вдумчивые читатели хорошо знают, что наши святые старцы не стеснялись использовать в своих духовных упражнениях достижения в том числе и языческой медицины и психологии.

Время хорошее. Оно требует следующего шага: создания корпуса мирянской аскезы или духовных упражнений для мирян. На протяжении многих столетий в Церкви доминировала монашеская культура – от богословия и искусства до литургического строя и аскетических опытов. Такое было время. Не надо думать, что монахи коварно узурпировали все сферы церковной жизни. Это не так. Современное христианское общество буквально выращено монахами, воспитано в монастыре. Университеты, библиотеки, больницы, галереи, миссии, благотворительные учреждения и школы – всё это было служением монахов, когда эти труды было нести некому. Сейчас монахи освободились от своего долга и могут заняться тем, ради чего ушли в монастыри. Слово за грамотными и активными мирянами. Ребята, вам строить и воцерковлять этот мир в ближайшие столетия. Время подготовить себя к этой работе духовными упражнениями.

Теги:
, , , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Постное письмо № 9. Христианство без анафемы
Постное письмо № 9. Христианство без анафемы
Архимандрит Савва (Мажуко)

От того, как мы понимаем праздник Торжества Православия, зависит перспектива нашей церковной жизни

Постное письмо № 8. Чаша доверия
Постное письмо № 8. Чаша доверия
Архимандрит Савва (Мажуко)

Идя на исповедь, ты не отправляешься решать свои вопросы

Постное письмо № 7. Ужас исповеди
Постное письмо № 7. Ужас исповеди
Архимандрит Савва (Мажуко)

Для священников пришло время «сражаться» с исповедниками

Благотворительный фонд
Слава и Маша: не останавливаться!
Слава и Маша: не останавливаться!
65% собрано / 137400 руб. осталось
Павел Мельников: Помочь восстановиться
Павел Мельников: Помочь восстановиться
63% собрано / 218550 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Постное письмо № 9. Христианство без анафемы
Архимандрит Савва (Мажуко)

От того, как мы понимаем праздник Торжества Православия, зависит перспектива нашей церковной жизни

"
Постное письмо № 8. Чаша доверия
Архимандрит Савва (Мажуко)

Идя на исповедь, ты не отправляешься решать свои вопросы

"
Постное письмо № 7. Ужас исповеди
Архимандрит Савва (Мажуко)

Для священников пришло время «сражаться» с исповедниками

Все статьи автора
Статьи Дня
Как говорить в школе о Боге? Обращение священника к родителям
Протоиерей Димитрий Климов

Что получится, если смешать все религии и рассказать о добре и зле

10 дел любви Великого поста
Ирина Якушева

Подарить книгу, помочь бездомным, посетить рок-концерт

Шеф, все пропало! Съел не то, весь пост – псу под хвост
протоиерей Александр Абрамов

Великий пост не поздно начинать даже за день до Пасхи

самое читаемое

“Уход Риты из жизни прописывался в социальной сети полностью”78,939

Постное письмо № 7. Ужас исповеди27,161

Два способа изящно осудить ближнего10,614

«Современному человеку полезно ощутить себя голодным»10,423

Постное письмо № 8. Чаша доверия7,620

Верю – не верят6,845

Шеф, все пропало! Съел не то, весь пост – псу под хвост6,535

Онкогематолог Алексей Масчан: Если бы вы были мышью, мы вылечили бы вас от любого рака4,836

Живя без Церкви, любой крещеный де-факто под анафемой4,828

«Почему вы считаете, что человек, который отрекся от Христа — хуже?»3,436

лучшие авторы

Светлана Хустик80,468

Архимандрит Савва (Мажуко)39,782

Валерия Михайлова17,400

Новостная служба14,253

Ирина Беляева12,453

Оксана Головко10,995

Иеромонах Григорий Святогорец10,634

Священник Павел Гумеров6,860

протоиерей Александр Абрамов6,568

Священник Константин Камышанов4,843

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть