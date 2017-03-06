Постное письмо № 10. Хроническая аскеза. Острая форма.

“Оказывается, миряне тоже люди, им также доступно спасение, как и монахам. Они тоже могут заниматься богословием, спорить, создавать песнопения, сочинять духовную музыку, писать прекрасные иконы, и всё это не будет менее добротным только от того, что работал над этим не монах.” Архимандрит Савва (Мажуко) продолжает писать письма читателям «Правмира», раскрывая смысл и красоту Великого поста.

Если вы пережили первую седмицу поста без потерь, могу вас поздравить. Это была непростая неделя. Во-первых, Покаянный канон – серьёзнейший текст, требующий особого внимания и просто сил. Во-вторых, все готовились к причастию, и многие причастились, подготовившись к исповеди, прочитав положенные молитвенные правила, выстояв длинные и многолюдные службы. Это большой труд, и я не постесняюсь сказать: вы – молодцы! вы – труженики! вы сделали хорошее дело!

Не смущайтесь похвалой. Мы ведь с вами знаем, что гордость это грех, а, значит, и нос задирать не будем. Однако и не станем отрицать того, что поститься – дело трудное, если не сказать изнурительное. Окончание первой седмицы обычно «выбрасывает» из поста большую часть верующих. Скажут:

– А как иначе? Самое важное уже совершилось: первую седмицу провели, как положено, выпостились, вымолились, отговели. Имеем законное право «выдохнуть». Ведь что там впереди? Постное однообразие. Да, будут родительские субботы, Крестопоклонная очень важна, обязательно придём на «Мариино стояние» на пятой неделе и субботу акафиста – вот и всё. До Вербного воскресенья ничего значительного.

Всё верно. Ничего значительного. Почему? Архитектура поста даёт нам подсказку: теперь внимание должно быть переключено вовнутрь. Наступает, может быть, самое интересное и увлекательное время поста – время духовных упражнений. Мы уже вошли в строй этих упражнений, но они не завершаются с окончанием первой недели. Сейчас, когда все «выдохнули», можно вплотную подступить к кропотливой и долгосрочной работе.

Духовными упражнениями называются систематические усилия по воспитанию себя как духовного существа. Примем пока такое определение. Апостол Павел четко различал три состояния: человек бывает духовным, душевным и плотским. Интуитивно мы понимаем, о чем говорит апостол, но чтобы разобраться в этом как следует потребуются время и силы. А перед нами стоит не просто задача разобраться, но и самим вырастить из себя духовного человека, как бы вызывающе это ни звучало.

В церковном словаре есть некрасивое слово «аскеза», которое несведущие товарищи принимают за название болезни. Некоторые даже думают, что это что-то кожное. Аскеза – не болезнь, а лечение. Слово греческое. Заимствовано из лексикона спортсменов. Глагол «аскео» имеет значение «упражняться» в чем-либо. Например, атлет упражняется в беге. Он упражняет тело. Путем долгих и проверенных упражнений подчиняет тело себе, заставляет его быть покорным и закрепляет эту покорность выработкой долгосрочного навыка.

Христианин – духовный атлет. Его цель – обожение, охристовление. Надо сделаться подобным Христу. Достичь этого можно только активными усилиями.

Нельзя просто сидеть и ждать, что божественные энергии, накапливаясь во мне благодаря длинным службам, акафистам и маслу с соборования сделают своё светлое дело, и я, наконец, просвещусь.

Аскеза – активное усилие. Аскеза – борьба. А раз борьба, значит, есть сопротивление, и сопротивление нешуточное, крайне опасное. Конечно, мы не старцы, и это утешает – по крайней мер, никто от нас не ждёт схватки с демонами лицом к лицу. Нам бы справиться с собственной испорченностью. И вот тут кое-что мы можем сделать.

Мы живём в хорошее время. У нас есть доступ к аскетической литературе на любом языке. Это очень много – способность читать Писание и творения святых отцов. Роскошь неслыханная для наших предков, большинство из которых были неграмотны. Преимущество этого времени ещё и в том, что христианство всё-таки сильно изменило наш мир: нравы стали мягче, жить стало безопаснее – например, для женщин и детей. В школах нет телесных наказаний, женщины могут не только получать образование и работать, но и просто безопасно идти по улице без охраны мужчины. Да, эти достижения весьма относительны. Но это тоже наше преимущество, потому что женщине уже не надо тратить огромные силы, доказывая, что она тоже человек.

Однако самое большое достижение последних лет это открытие мирян. Оказывается, миряне тоже люди, им также доступно спасение, как и монахам.

Они тоже могут заниматься богословием, спорить, создавать песнопения, сочинять духовную музыку, писать прекрасные иконы, и всё это не будет менее добротным только от того, что работал над этим не монах.

Скажу очень дерзновенную вещь: сегодня мы знаем об аскезе больше древних отцов. Потому что на нашей стороне не только богословие и патрология, но и естествознание, психология и медицина. Это ни в коем случае не делает нас более духовными, но снимает массу надуманных проблем, над которыми уже не стоит биться, это сделали ученые. Мы знаем, как на человеке сказываются проблемы со щитовидной железой, что с нами делает сахарный диабет, как работает в психологии и педагогике механизм подкрепления и много других вещей из сферы физиологии и психологии, известных даже школьнику. И это здорово. Ведь теперь некоторые пугающие вещи можно предупредить йодированной солью или правильным отдыхом, а отчитку и крестные ходы оставить для других случаев. И не надо паниковать: не только исследователи святоотеческих текстов, но и вдумчивые читатели хорошо знают, что наши святые старцы не стеснялись использовать в своих духовных упражнениях достижения в том числе и языческой медицины и психологии.

Время хорошее. Оно требует следующего шага: создания корпуса мирянской аскезы или духовных упражнений для мирян. На протяжении многих столетий в Церкви доминировала монашеская культура – от богословия и искусства до литургического строя и аскетических опытов. Такое было время. Не надо думать, что монахи коварно узурпировали все сферы церковной жизни. Это не так. Современное христианское общество буквально выращено монахами, воспитано в монастыре. Университеты, библиотеки, больницы, галереи, миссии, благотворительные учреждения и школы – всё это было служением монахов, когда эти труды было нести некому. Сейчас монахи освободились от своего долга и могут заняться тем, ради чего ушли в монастыри. Слово за грамотными и активными мирянами. Ребята, вам строить и воцерковлять этот мир в ближайшие столетия. Время подготовить себя к этой работе духовными упражнениями.