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Постное письмо № 18. Как у нас появляются постные лица

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Если вы подвержены периодическим «приступам благочестия» или «метафизической тоске», каждое утро напоминайте себе перед зеркалом о приближающемся религиозном «клине», посмейтесь над своим «спасительным выражением лица», чтобы это лицо никого не поранило в течение дня. Архимандрит Савва (Мажуко) дает инструкции читателям «Правмира», как бороться с «посторылостью».
Постное письмо № 18. Как у нас появляются постные лица
Фото: patriarchia.ru
Архимандрит Савва (Мажуко)

Архимандрит Савва (Мажуко)

Сидели на совещании. Некто архимандрит Амвросий постучал карандашом по столу и решительно срезал:

– Федоровна, вы разве не видите, что с отцом Саввой невозможно сегодня что-нибудь решать. Вы на его лицо посмотрите – мировая скорбь!

Что не так с моим лицом? Далась им моя физиономия! Но что-то они там видят, пугаются – это точно! Вот подошла дама. Солнышко греет, скворцы поют, кошки улыбаются:

– Батюшка… Ой, я лучше в другой раз подойду.

Что-то спугнуло. И это что-то было на лице.

Случайно задел на компьютере тайные кнопки. Во весь экран – кислая физиономия: какой-то угрюмый мужик с «метафизической тоской» в глазах. Через секунду опомнился: это ж я! Вот как я гляжусь в этот мир, вот чем отпугиваю добродетельных дам.

А всё почему? Когда постишься, не смотри долго на то, что ешь – опасно для жизни. Если постишься, не бери глаза в свидетели. Картошка в кастрюльке выглядела озябшей и несчастной. Она умерла задолго до того, как ее сварили. Где прошло ее детство, бывает ли на свете солнце, есть ли чему улыбнуться в этом мире – не знала и забыла. Она зябла даже в кипятке. У нее не было сил принять в себя соль. Одной мыслью дышала кастрюлька: поскорее бы уж… Это не кастрюлька. Это братская могила обманутых надежд и увядших свершений.

«Стоит ли жизнь того, чтобы быть прожитой». Не удивлюсь, если эту мысль Альбер Камю подцепил, созерцая постную картошку.

Так у нас появляются постные лица. Постоликость в запущенной форме переходит в посторылость. Еще во времена Христа был замечен этот феномен, но его связали с лицемерием:

«Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры: ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6:16-18).

Постные лицемеры, признаюсь, попадались мне крайне редко. Пожалуй, я их и вовсе никогда не видал. Но посторылость наблюдаю повсюду. Чаще всего в зеркале.

Когда Спаситель призывает нас поститься с веселым лицом, чтобы свой настоящий постный вид сохранить втайне, для небесного Отца, Он вовсе не намекает на то, что Богу приятны кислые физиономии, хоть и показанные втайне, припасенные лично для Него. Если мы так понимаем евангельский текст, то должны признать, что Господь, обличая одно лицемерие, учит нас другому: представляться людям веселыми, тогда как мы на самом деле в «глубоком горе». Зачем же так плохо думать о Боге. Веселое лицо и есть настоящее лицо правильно постящегося человека, его «лицевой подлинник».

Не надо казаться, надо быть.

Фото: Юрий Костыгов/mitropolia.spb.ru

Фото: Юрий Костыгов/mitropolia.spb.ru

Пост – это подвиг, а подвиг – это весело. Поэтому лицо подлинно постящегося человека излучает ту «тишину неизглаголанную», которой светились лица наших чудесных старцев – преподобного Сергия, батюшки Серафима, старца Амвросия.

Один из самых чудесных гимнов, очень древнее песнопение второго века «Свете тихий» – как раз об этом. «Свете тихий» – «фотос илярос», что переводится не только как «тихий свет», но и «веселый свет». Тишину и живое веселье излучали лица настоящих подвижников. Не угрюмость и мировую скорбь, а радостное, ободряющее сияние. Вот и преподобный Феодор Студит о первых итогах поста:

Постов пресветлую благодать приемше,
добродетельми облистаимся,
тихая лица,
тихия и обычаи показующе
душевного устроения.
(Канон утрени вторника 3-й седмицы, 8-я песнь)

Настоящий и правильный пост – преображает лицо. Лицо христианина – это зеркало его духовного состояния. За своим лицом нужно следить. Лицом можно утешить. Лицом можно поранить.

– Не будет ли это лицемерием – следить за своим лицом? Если на душе пусто и угрюмо, зачем врать? Вот я такой – какой есть, таким и принимайте. Притворяться не буду, но и не пощажу.

Неправильно это. Зачем пытать близких свои постным видом? Зачем себя пытать постным лицом? Ведь к решению своих внутренних проблем можно пробиться не только изнутри, но и через тело, через подчинение тела правильному порядку. Исправление лица иногда помогает выправить личность. Но даже если вы не выправите личность, по крайней мере, никого не покалечите своим постным обличьем.

Есть лица физические, юридические, а случаются также и постные. Так еще в древности безобидное слово из религиозного лексикона приобрело оттенок отрицательного или порицательного значения, который мы различаем до сих пор. Постное выражение лица – это какое? Подойдите к зеркалу и потренируйтесь. Отнеситесь к этому серьезно. Четко следуйте инструкции:

Раз. Подходим к зеркалу.

Два. Смотрим на свое отражение.

Три. Узнаём себя (не каждому это дается сразу).

Четыре. Делаем постное лицо.

Пять. Лицо становится более постным.

Шесть. Теперь – великопостное лицо.

Семь. Изображаем лицом уровень «Полное спасение».

Восемь. Рассмеялись и оставили зеркало в покое.

Улыбаетесь? А ведь я только что описал алгоритм эффективного духовного упражнения. Именно так. Отнеситесь к этому серьезно, потому что духовные упражнения требуют постоянства и навыка. Я бы рекомендовал это упражнение всем христианам на время поста. И не только. Клин клином вышибают. Смех – сильнейшее духовное оружие. Если вы подвержены периодическим «приступам благочестия» или «метафизической тоске», каждое утро напоминайте себе перед зеркалом о приближающемся религиозном «клине», посмейтесь над своим «спасительным выражением лица», чтобы это лицо никого не поранило в течение дня.

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