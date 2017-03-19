Постное письмо № 19. Предчувствие Пасхи

"Столько силы и бодрости, вливающейся в душу от одного взгляда на Крест! Почему Крест утешает? Почему даёт силы жить? В чём его тайна? Даже если не поймёшь, прими это утешение всем сердцем, и всё равно смотри, жадно смотри, счастливо смотри и удивляйся!" Архимандрит Савва (Мажуко) в очередном письме читателям "Правмира" рассказывает о богословии Креста.

Крестопоклонную неделю Великого поста иногда называют средопостной, потому что хронологически это, действительно, середина поста. По традиции эта неделя считается строгой, и некоторые уставы советуют соблюдать её по образцу первой недели. В субботу на всенощном бдении в канун Крестопоклонной в храмах совершается красивейший обряд выноса Креста.

Перед вечерней службой Крест, украшенный цветами, кладётся на Жертвенник в алтаре, и священники с тихим пением и каждением переносят его на Престол. Тут Крест лежит всю службу, так что в некоторых храмах перед Крестом даже ставят красивую лампаду. То, что Крест находится всю службу на Престоле, влияет и на ход богослужения. Например, священники не выходят на полиелей для помазания, как это принято на обычной службе. Они не оставляют Крест и не покидают алтарь.

Самое интересное происходит в конце службы. Во время пения великого славословия, настоятель в полном облачении совершает каждение вокруг Престола и кладёт три земных поклона. Как только начнется пение «Святый Боже», батюшка снимает Крест с Престола и, держа его над головой, выносит из алтаря. Обычно Крест несут через северные двери алтаря, обнося вокруг Престола, и проносят через весь храм, так, чтобы вернуться к Царским вратам перед иконостасом, где священник, поднимает Крест и говорит «Премудрость прости». Это старинный возглас, которым привлекается внимание молящихся к особо торжественному моменту богослужения. Современную версию этого возгласа можно услышать на архиерейской службе, когда протодьякон подсказывает священникам: «Отцы, молимся!», что не означает, будто до этого отцы не молились. Дьякон указывает момент, когда батюшки должны одновременно перекреститься и сделать поклон, чинно и красиво.

В храмах с традициями во время выноса Креста «Святый Боже» поёт весь народ. Это песнопение для всех. Никто не должен молчать. Как не должны молчать верующие и после «Премудрость прости» – батюшка поворачивается к людям и всех благословляет Крестом на три стороны. Народ отвечает единодушным пением тропаря «Спаси, Господи, люди Твоя». Эта молитва поётся на первый глас, и если вы знаете, как спеть «Спаси, Господи, люди Твоя», вы уже освоили первый глас, поэтому пойте смелее.

Потом священник кладёт Крест на аналой (столик для иконы посередине храма), трижды обходит Крест с кадилом, а мы трижды поем свой первый глас, после чего начинается поклонение Кресту.

Во время поклонения весь храм – все должны петь, все должны знать слова! – поёт красивейший и трогательнейший тропарь «Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим». Поётся трижды, после каждого исполнения – земной поклон. Обычно следом за народом этот тропарь повторяет хор, а люди подходят к Кресту.

Большинство товарищей думает, что на этом все заканчивается. Однако люди церковной культуры непременно будут ждать пение стихир на поклонение Кресту – необычайной красоты и богословского содержания тексты! Это четыре стихиры, две из которых написаны византийскими императорами. Стихиру «Днесь неприкосновенный существом прикосновен мне бывает» написал император Лев Мудрый, а мою любимую молитву «Днесь Владыка твари» сочинил Константин Порфирородный. Конечно, как регент и канонарх, я эти стихиры и слышал, и исполнял в разных вариантах, в версиях разных композиторов. Это очень красиво. Это потрясающе глубоко. Если вы хотите понять, что такое богословие Креста, не беритесь за толстые книги, начните с этой небольшой, но удивительной стихиры:

«Днесь Владыка твари и Господь славы

на Кресте пригвождается и в ребра прободается,

желчи и оцта вкушает – сладость церковная;

венцем от терния облагается;

покрываяй небо облаки – одеждею облачится поругания;

и заушается бренною рукою – рукою создавый человека;

по плещема биен бывает – одеваяй небо облаки;

заплевания и раны приемлет, поношения и заушения.

И вся терпит мене ради осужденнаго,

Избавитель мой и Бог!

Да спасет мир от прелести яко Благоутробен!»

Эта стихира поётся на восьмой глас, и если вы умеете петь на молебнах «Владычице, прими молитвы раб Твоих», споёте и эту молитву. Впервые я услышал её школьником, когда наш хор по старинным рукописным партитурам исполнил «Днесь Владыка твари» композитора Артемия Веделя. Это было волнительно и чудесно, потому что именно партесное многоголосое пение, которое так любят у нас критиковать, помогло мне «разглядеть» всю красоту этой стихиры.

Но если вы не успели услышать эти стихиры на субботней службе, не беда – поклонение Кресту в течение Крестопоклонной недели будет повторяться ещё трижды: в понедельник и среду на первом часе и в пятницу в конце литургии или как предписывает традиция вашего храма. Это очень утешительные службы, и эта утешительность не случайна.

Ещё в древности наши предки заметили, что созерцание Креста, простое воззрение на Крест как-то меняет человека, воздействует на него ободряюще. Оптинские старцы в своих письмах советуют в минуты унынии и отчаяния перечитывать канон Кресту или петь стихиры Креста. Испытано на себе – помогает.

Может быть, поэтому многие богословы и увидели в установлении Крестопоклонной недели глубокий замысел по поддержанию сил постящихся христиан. Силы, на самом деле, это укрепляет. А вот с замыслом всё гораздо проще и смиреннее.

Дело в том, что Крестопоклонная неделя появилась случайно. Никто и не думал вкладывать в неё какой-то особый смысл. Не удивляйтесь, это не единственный случай в истории нашего устава: сначала появляется обычай, потом в него вмысливается какой-то смысл. Это нормально. Это обычная работа по смыслоопределению, которое мне симпатично именно в такой очерёдности – сперва символ, потом смысл. В этой версии нет навязчивой искусственности и учительной намеренности. Всё естественно. Интуитивно. От сердца.

Так вот, в Византии одним из почитаемых праздников было перенесение части Креста Господня из Апамеи в Константинополь. Само событие произошло в VI веке. Праздновалось весной. Праздновалось с размахом. Но поскольку праздник приходился на Великий пост, решено было сместить торжество на одно из постных воскресений. В те далёкие годы Великий пост не затрагивал субботу и воскресные дни. В эти дни поста не было. Поэтому на субботы и воскресенья переносились все праздники, случавшиеся на недели. Так появилось воскресение Крестопоклонное, так перемещенные празднования святых Иоанна Лествичника и Марии Египетской дали имена великопостным воскресениям.

Со временем люди молитвы оставили отпечаток своего богосозерцательного опыта и на праздновании перенесения Креста. Стихиры императоров-поэтов – плод такого созерцания. Если вдумчиво их читать или петь, можно попасть в «тональность» этого умозрения, «заразиться» им. Когда вы пропоёте «Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим», вдумчиво пропоёте, от всего сердца, вы опытно почувствуете и переживёте, что Крестопоклонная это воистину предчувствие Пасхи, это прославление и переживание Воскресения Христа прежде самого Воскресения.

Поэтому столько весны и свежести в этих чудесных службах!

Столько утешения от созерцания Креста и пения всем народом Божиим – от восторга и несокрушимого удивления перед тайной Креста!

Столько силы и бодрости, вливающейся в душу от одного взгляда на Крест!

Почему Крест утешает? Почему даёт силы жить? В чём его тайна?

Даже если не поймёшь, прими это утешение всем сердцем, и всё равно смотри, жадно смотри, счастливо смотри и удивляйся!